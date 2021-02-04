В Западной Грузии неизвестные расстреляли бизнесмена

Президент Украины Владимир Зеленский заверил руководителей крупнейших украинских телеканалов, что решение о санкциях в отношении трёх медиа-структур не угрожает свободе СМИ.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Одновременно секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в среду, что возможны санкции и против других "антиукраинских каналов", которых, по его словам, в стране "очень много", передаёт "РБК-Украина".

2 февраля Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он формально владеет. При этом считается, что реально эти три общенациональных канала контролирует глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.

Санкции, среди прочего, предполагают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из страны, прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм.

Как сказал Зеленский, решение о санкциях "имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями". Медиаменеджеры, с которыми он общался в среду, выразили поддержку принятым мерам. По их словам, попавшие под санкции телеканалы "давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

Виктор Медведчук, комментируя действия администрации Владимира Зеленского, заявил, что украинский президент "встал на стезю диктатуры и узурпации власти". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва осуждает решение по блокировке каналов, и подчеркнул, что это те события, на которые следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным объединениям.

Решение Киева о санкциях прокомментировал также офис верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. "Тогда как усилия властей Украины по защите территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций с информацией являются законными, это не должно происходить за счет свободы СМИ, но должно совершаться с полным соблюдением всех основных прав и свобод и международных стандартов", - говорится в заявлении офиса Борреля. В руководстве ЕС отметили, что будут контактировать с украинскими властями, чтобы получить больше информации по ситуации.