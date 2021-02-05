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Бибилов встретился с делегацией российских парламентариев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с прибывшей в Цхинвали делегацией российских парламентариев во главе с председателем Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.
«Каждый из вас принял огромное участие в становлении республики, находился рядом с ней в тяжелые времена», – заявил Бибилов.
Он выразил надежду, что «парламентские связи возродятся после короткой паузы, которая была вызвана пандемией, и задачи по развитию межличностных и межпарламентских отношений продолжат свое развитие».
Константин Косачев отметил, что делегация приехала в Южную Осетию по поручению руководства обеих палат Федерального собрания.
«То, что сегодня парламент (Южной Осетии) не работает, мешает продвижению и развитию наших совместных проектов, в том числе принятию бюджета. Решения, принимаемые нами на любых уровнях, должны доходить до народа Южной Осетии», – сказал он.
По информации агентства «Рес», Косачев также отметил, что члены делегации намерены призвать югоосетинских парламентариев к «созидательной работе». Он подчеркнул, что Совет Федерации заинтересован в «поступательном развитии Южной Осетии, когда в республике полноценно работают все институты власти».
- В состав делегации, прибывшей в Цхинвали, также входят сенаторы Совета Федерации Крым Казаноков и Олег Селезнев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, а также ответственный и сопровождающий сотрудник от аппарата Совета Федерации Михаил Синицин.
Другие новости дня
Зазу Гахеладзе в Цхинвали приговорили к 12.5 годам лишения свободы
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.
Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
По информации корреспондента «Эха Кавказа», сторона обвинения требовала наказания в виде 14 лет лишения свободы. Приговор судьи Наны Гагиевой подлежит обжалованию.
Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
Нику Мелия вызвали в Генпрокуратуру Грузии из-за невыплаты залога
Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия вызван в Генеральную прокуратуру Грузии. Ведомство планирует предупредить политика о последствиях несоблюдения условий залога, установленного в качестве меры пресечения.
Отметим, что Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20-21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда, ему был определен залог в размере 30 000 лари, и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг, – пишет Первый канал Грузии.
«1 ноября 2020 года, выступая с публичным заявлением в месте массового собрания, обвиняемый Никанор Мелия снял наложенный на него на основании решения суда браслет электронного наблюдения, что практически исключило наличие наложенных юридических гарантий надлежащего правового поведения. Соответственно, по запросу прокуратуры было затребовано ужесточение меры пресечения, в частности, увеличение размер залога до 100 000 лари. Согласно постановлению Тбилисского городского суда от 3 ноября 2020 года, ранее применявшаяся к обвиняемому Никанору Мелия мера пресечения была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари», – заявили в прокуратуре.
По данным ведомства, Ника Мелия не выплатил залог в сроки, установленные судом.
«На основании вышеизложенного в отношении Никанора Мелия будет оформлен протокол, в соответствии с которым ему будет предоставлен дополнительный недельный период для выплаты залога. Также ему будет уточнено, что в случае неуплаты залога или в случае, если он не предоставит залог с равноценным недвижимым имуществом, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы», – заявили в прокуратуре.
В Грузии выявили 538 новых случаев коронавируса, 18 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3258 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 538 новых случая коронавируса (днём ранее – 583). Было проведено 16 808 тестов: PCR-тестов – 7645, экспресс‐тестов на антиген – 9163.
Выздоровели еще 498 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 261 018, выздоровевших – 252 246.
В режиме карантина остаются 478 человек, в ковид-гостиницах – 274, в стационарах – 2287.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 3,2%, за последние 14 дней – 4,2%, за последнюю неделю – 3,75%.
Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока на фоне снижения показателя выявляемости. С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави будет запущен городской транспорт, заработают рынки. С 15 февраля школьники в этих городах вернутся в классы, откроются и открытые площадки общепита.
В Праге активисты поддержали российских политзаключённых
Несколько десятков гражданских активистов из разных стран мира собрались в центре Праги на акцию в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключённых.
Собравшиеся развернули плакаты «Свободу Алексею Навальному», «Свободу политзаключённым», «В России - преступный режим» и другие.
Участники акции среди прочего призвали к солидарности в сфере защиты прав человека в России Евросоюз.
Акция в Праге прошла в день, когда правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключённым Алексея Навального. Правозащитники также отметили, что действия властей против мирных участников акций протеста в защиту Навального «нарушили нормальный ход жизни десятков российских городов», а действия полиции были необоснованно жестокими.
Российские власти отрицают преследование по политическим мотивам Навального и участников акций в его поддержку.
Блинкен обсудил с Лавровым «российскую военную агрессию в Украине и Грузии»
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив среди главных вопросов военную агрессию РФ в Украине и Грузии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.
«Госсекретарь обратил внимание, в частности, на вмешательство России в выборы 2020 года в США, военную агрессию РФ против Украины и Грузии, отравление Алексея Навального, а также инцидент с SolarWinds (относительно хакерского вмешательства РФ в программное обеспечение - ред.)», – говорится в заявлении.
Глава американского внешнеполитического ведомства также поднял вопрос об освобождении осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и твердо действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам и нашим союзникам. Это включает освобождение Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они смогли вернуться домой к своим семьям в Соединенных Штатах», – добавил представитель Госдепартамента.
Блинкен и Лавров обсудили также продление соглашения СНВ-III, а также необходимость расширения контроля над ядерными вооружениями, в том числе на фоне растущей угрозы со стороны КНР.
Заявление о телефонном разговоре опубликовало и министерство иностранных дел России. В нём Грузия не упомянута.
«Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В связи с ситуацией вокруг Навального, по информации МИД РФ, Лавров «дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации».
«Обратил внимание Госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур», – говорится в заявлении МИД.
В Абхазии выявили 54 новых случая коронавируса, один пациент скончался
По данным Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 54 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ – 13, в Ткварчельской ЦРБ – 8 , в Гагрской ЦРБ – 37, в российском военном госпитале в Сухуми – 32 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 84 лет. Мужчина поступил в медучреждение 27 января с выраженной дыхательной недостаточностью, у него была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 3 февраля.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 11 738 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10423 человека.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Джейми Флай вновь возглавит Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Совет директоров Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) назначил президентом и главным исполнительным директором медиакорпорации Джейми Флая. Он вступит в должность с 16 февраля. Флай возобновляет своё руководство Радио Свобода после ухода с поста в июне 2020 года.
"Я рад вернуться в на должность президента Радио Свобода, чтобы возглавить медиакорпорацию в эти сложные времена", - сказал Флай. Он подчеркнул, что гордится журналистами и сотрудниками, которые, несмотря на пандемию и иные вызовы, честно и объективно продолжают доносить информацию тем, кто в ней больше всего нуждается. "Для меня будет честью снова работать рядом с ними", - заявил Флай.
Флай был впервые назначен президентом Радио Свобода в августе 2019 года. В июне прошлого года он объявил об отставке. Решение об увольнении принял тогдашний глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк.
Флай – специалист в области внешней политики. Он работал в фонде Германа Маршалла и Конгрессе США, занимал различные руководящие посты в Совете национальной безопасности и Министерстве обороны Соединённых Штатов.
Будучи президентом Радио Свобода Флай неоднократно критиковал власти многих стран за нарушение прав журналистов и ужесточение законодательства в отношении СМИ.
Радио Свободная Европа/Радио Свобода распространяет информацию на различных платформах для аудитории в 23 странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии на 27 языках. Аудитория медиакорпорации превышает 40 миллионов человек.
Президент США призвал немедленно освободить Алексея Навального
Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён. Об этом на встрече с сотрудниками Госдепартамента заявил президент США Джо Байден.
Президент Байден упомянул о недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Байдена, в беседе он подчеркнул, что времена, когда Соединённые Штаты сдавались перед активностью России, закончились. Среди подобных действий России президент упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.
При этом Байден сообщил собравшимся, что Москва всё еще полна решимости нанести ущерб американской демократии. "Мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами", – добавил президент.
В своём выступлении американский лидер также подчеркнул, что намерен возродить тесное сотрудничество Вашингтона с международным сообществом.
- События, связанные с Навальным, в четверг, 4 февраля, стали одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров призвал главу Госдепартамента уважать российские законы. Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном.
- Ранее группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность". В нём, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества "Новичок".
- Россия свою причастность к отравлению Навального отвергает.
Суд рассмотрит дело Навального о клевете в адрес ветерана
Мировой суд в Москве cегодня возобновит слушания по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.
Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с лечением Навального в Германии после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок".
Ожидается, что находящийся под стражей Навальный будет доставлен в суд для участия в заседании.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции, продажные холуи и предатели. По версии следствия, эти слова оскорбили снявшегося в видео Артеменко. Согласно протоколу допроса, пост Навального пересказал ему сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему эту запись, в результате, как утверждается, у него ухудшилось состояние здоровья.
В июле следователь назначил Навальному подписку о невыезде по уголовному делу о клевете.
Навальный вину не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.
По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов.
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу "Ив Роше" в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев находился под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания под стражей с 17 января. Тогда Навальный был задержан в Москве по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком" в России. Российские власти отрицают факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.
Президент Грузии выступила за включение страны в план ЕС по борьбе с раком
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что европейский план по борьбе с раком станет доступным и для ассоциированных партнеров ЕС. «Мы должны быть участниками этого плана. Грузия готова присоединиться к этой инициативе и объединить свои силы с европейским регионом», - заявила Зурабишвили, выступая на форуме Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).
Конференция проходила в онлайн-режиме и была приурочена к Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается сегодня, 4 февраля. Президент Грузии отметила, что пандемия COVID-19 крайне негативно повлияла на доступ к диагностике и лечению онкологических заболеваний. Одновременно Зурабишвили назвала недопустимой ситуацию, когда рак становится причиной смерти только из-за того, что человек родился в менее привилегированном обществе.
Саломе Зурабишвили считает, что европейская инициатива по борьбе с раком станет мощным инструментом для достижения большего равенства во всей Европе. Она также пригласила в Грузию посла ЕРБ ВОЗ по борьбе с раком Аарона Андерсона.
- Европейская комиссия (ЕК) представила план по борьбе с раком накануне, 3 февраля. Он устанавливает новый подход ЕС к профилактике, лечению и уходу за больными. План охватывает и смежные области жизни: занятость, образование, социальную политику, защиту окружающей среды и климатической изменение, транспорт, налогообложение.
- Непосредственно на мероприятия по борьбе с раком выделяется 4 миллиарда евро через программы EU4Health, Horizon Europe и Digital Europe.
Сторонники Ираклия Абусеридзе провели протестную акцию у Дома юстиции в Тбилиси
Около сотни человек, выступающих за назначение Ираклия Абусеридзе президентом Союза регби Грузии (СРГ), провели протестную акцию у Дома юстиции в Тбилиси.
Сегодня, 4 февраля, Агентство гражданского реестра начало рассматривать вопрос законности решения об отказе в регистрации Абусеридзе в качестве новоизбранного президента (СРГ). Были заслушаны стороны – позиции Абусеридзе, а также его конкурента, направившего жалобу, Бачо Хурцидзе. Окончательное решение будет принято в течение пяти дней. Абусеридзе уверен, что оно будет справедливым, и Минюст завершит его регистрацию.
«Еще раз подтвердилось, что у стороны Хурцидзе нет аргументов, подкрепленных с юридической точки зрения. Я надеюсь, что будет принято справедливое решение… Они попросту не имеют права не зарегистрировать меня в качестве избранного президента Союза регби. Мы сделает все, чтобы не допустить этого», - заявил Абусеридзе.
Участниками акции, проходившей параллельно заседанию, стали болельщики, тренеры и игроки различных регбийных клубов Грузии, а также регбисты-ветераны. Они держали плакаты с надписями «Нет справедливости – нет мира», «Не смиримся с несправедливостью». Демонстранты озвучили ряд обвинений в адрес правительства Грузии. Многие считают, что проблемы с регистрацией Абусеридзе в качестве президента начались после прямого вмешательства лиц, приближенным к властям Грузии.
Ираклий Абусеридзе был избран новым президентом Союза регби Грузии 30 декабря 2020 года. В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса. Абусеридзе поддержал 31 делегат, а бывшего президента СРГ Гочу Сванидзе – 10.
Через неделю после выборов стало ясно, что государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил. Абусеридзе обжаловал это решение 22 января, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава внешнеполитического ведомства ЕС едет в Москву
В четверг в Москву прибывает глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Визит планировался заранее, однако совпал по времени с решением суда по делу оппозиционера Алексея Навального, которому 2 февраля заменили условный срок на реальный, и массовыми акциями протеста в России, участников которых подвергают арестам и штрафам.
В преддверии визита Боррель дал интервью агентству "Интерфакс". Он вновь подтвердил, что ЕС считает решение российского суда по делу Навального политизированным, и сослался при этом на решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше", по которому был осуждён Навальный. По словам Борреля, такая позиция ЕС – не вмешательство во внутренние дела России, поскольку сама Россия должна соблюдать взятые ею на себя международные обязательства. Боррель призвал к освобождению Навального, а также "тысяч мирных протестующих и журналистов".
Российские власти ранее обвиняли ЕС во вмешательстве из-за позиции Евросоюза по делу Навального.
Боррель также ответил на вопросы о газопроводе "Северный поток – 2" и российской вакцине "Спутник V". По его словам, "Северный поток – 2" – не общеевропейский проект и решение о его судьбе должны принимать страны-участницы. Он также отверг утверждения российских официальных лиц о том, что на Западе якобы препятствуют продвижению российской вакцины, сказав, что она может быть одобрена для применения в ЕС, но только если специалисты убедятся в её качестве и эффективности.
Представитель ЕС намерен встретиться в Москве, где он пробудет до 6 февраля, с представителями как властей, так и гражданского общества. Его встреча с Владимиром Путиным не предусмотрена. Боррель заявлял, что хотел бы встретиться с Навальным, который находится в СИЗО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение о возможности такой встречи должна принимать ФСИН.
Кроме ЕС, преследования Алексея Навального осудили США и Совет Европы.
В Абхазии приняли закон об исключении из избирательного бюллетеня графы «против всех»
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, исключающие из бюллетеней для голосования графу «против всех».
Как пишет ТАСС, выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в апреле 2020 года. Из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, но назначенные на 1 ноября 2020 года выборы отменили из-за коронавируса, а полномочия органов местного самоуправления продлили до 11 апреля 2021 года.
Как указывается в законопроекте, участковая избирательная комиссия (УИК) по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, УИК устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных за каждого кандидата, и число бюллетеней, признанных недействительными. Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, в которых нет подписей двух членов участковой комиссии, заверенных печатью, а также бюллетени, в которых в поле для голосования отмечено более одного кандидата либо не отмечен ни один.
ТАСС напоминает, что графа «против всех» стала в январе 2020 года причиной протестов жителей Абхазии, возмущенных результатами рассмотрения в суде иска кандидата от оппозиции Алхаса Квициния. Участники акций потребовали отставки президента и пересмотра результатов второго тура выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года, когда с незначительным перевесом действующий президент Рауль Хаджимба (47,39% голосов) победил основного противника Квициния (46,17%). В оппозиции утверждали, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квициния, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квициния и «против всех».
После четырехдневных протестов Хаджимба подал в отставку, ситуация в Абхазии стабилизировалась. Верховный суд 10 января 2020 года отменил итоги президентских выборов 2019 года, ЦИК по решению суда назначил повторные выборы на 22 марта. Тогда абхазским лидером избрали Аслана Бжания.
Канада признала Русское имперское движение террористическим
Власти Канады признали организацию «Русское имперское движение» террористической – наряду с ещё 13 организациями, среди которых радикальные исламистские группировки и американская ультраправая организация Proud Boys.
Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр. Русское имперское движение попало в разряд «идеологически мотивированных экстремистских организаций» вместе с Proud Boys и ещё двумя организациями сторонников превосходства белой расы. Как отмечает «Медуза», эти организации косвенно связаны с Россией: неонацистской группировкой The Base руководит Ринальдо Назарро, живущий в Петербурге, а участники группировки Atomwaffen Division познакомились на форуме Iron March, созданном москвичом Алишером Мухитдиновым.
Русское имперское движение базируется в Санкт-Петербурге. Весной прошлого года оно было включено властями США в список иностранных террористических организаций. С чем именно было связано такое решение, не сообщалось. Известно, однако, в том числе со слов координатора организации Станислава Воробьёва, что движение готовило и отправляло в Донбасс добровольцев для поддержки пророссийских сепаратистов, в том числе участия в боевых действиях против украинских войск. Западные СМИ отмечали, что организация не связана с российскими властями, но они никак не препятствовали её деятельности.
Сайт движения не обновляется с прошлого года. Из опубликованной на нём программы следует, что движение выступает за реставрацию в России монархии и воссоздание Российской империи путём упразднения существующих на постсоветском пространстве государств. «Только мы можем восстановить законную, историческую и национальную власть в России и вернуть Русский народ на путь спасения, с которого его попытались увести бесовские силы коммунизма и либерализма», – сказано в программе.
В Западной Грузии неизвестные расстреляли бизнесмена
В Западной Грузии, в центре города Поти неизвестные расстреляли предпринимателя Гурама Ахалая, сообщает телеканал «Мтавари».
43-летний бизнесмен в своей машине дожидался сына у сервис-центра Агентства обслуживания МВД Грузии. По словам очевидцев, в этот момент из проезжавшего рядом автомобиля в Ахалая было произведено до десяти выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался до приезда «скорой».
Как пишет «Новости-Грузия», нападавшим удалось скрыться с места преступления, однако, по данным СМИ, к этому времени они уже задержаны.
По информации «Мтавари», в течение нескольких лет Ахалая жил за границей. Некоторое время назад он вернулся на родину. Среди мотивов покушения на него называется месть. Не исключено, что счета с бизнесменом решили свести представители криминального мира.
Российские парламентарии во главе с Константином Косачевым посетят Цхинвали
Российская парламентская делегация во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым завтра, 5 февраля прибудет в Цхинвали. Об этом сообщает пресс-служба парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия со ссылкой на первого вице-спикера Петра Гассиева.
«Приедет делегация в составе пяти человек. В составе делегации Константин Косачев - руководитель делегации, председатель Комитета Совета федерации ФС РФ по международным делам, Крым Казаноков - сенатор СФ РФ, Олег Селезнев - сенатор СФ РФ, Казбек Тайсаев - заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, также Михаил Синицин, ответственный и сопровождающий сотрудник от аппарата СФ РФ», – рассказал Гассиев.
По его словам, в рамках визита пройдёт заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству и будут обозначены вопросы, в реализации которых Южной Осетии поможет российская сторона.
«Встречи в рамках межпарламентского сотрудничества проводятся на постоянной основе – как в парламенте Южной Осетии, так и в Госдуме РФ. Из-за пандемии коронавируса у нас был перерыв в работе и очень приятно, что эта работа потихоньку обратно возвращается в привычное конструктивное русло. Межпарламентское сотрудничество приносит огромную пользу для наших народов, мы можем через эту комиссию решать некоторые проблемные вопросы, которые, в принципе, другим способом решить невозможно. И все это направлено исключительно на повышение благосостояния нашего народа, и мы ждем больших результатов от этой работы», – добавил первый вице-спикер парламента.
Соглашение о сотрудничестве между югоосетинском парламентом и Советом Федерации РФ было подписано в сентябре 2008 года.
Отметим, что российская делегация прибудет в Цхинвали на фоне политического кризиса в самопровозглашенной республике, из-за которого уже несколько месяцев не проходят заседания парламента.
Глава абхазского министерства по налогам и сборам освобожден от должности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания освободил от занимаемой должности министра по налогам и сборам Даура Курмазия.
Как сообщается на сайте абхазского лидера, Курмазия покинул пост «по собственному желанию».
Исполняющим обязанности министра назначен Мераб Логуа, который ранее был заместителем руководителя ведомства.
Похитивший 12-летнюю девочку житель Абхазии требовал за нее выкуп
Житель абхазского города Очамчире Инал Гамахария признался, что насильно удерживал 12-летнюю девочку с целью получения выкупа в размере 200 тысяч рублей.
МВД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало признательные показания задержанного. Гамахария говорит, что «хотел уехать» после получения денег.
Жительница Очамчире Александра Гварамия 3 февраля, примерно в 13.00 часов вышла из дома и пропала. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в течение всей ночи. Сегодня утром в МВД сообщили, что нашли девочку, а её похитителя задержали.
«Жизни и здоровью подростка более ничего не угрожает», – говорится в сегодняшнем заявлении абхазского ведомства.
Сборник рассказов абхазских и грузинских авторов издали на немецком языке
Абхазские и грузинские рассказы изданы на немецком языке. Сборник называется «Смоковница».
Неправительственная организация «Literature Initiative Georgia» («Грузинская литературная инициатива») сообщила, что осуществила проект совместно с немецким изданием «Klak Verlag» при финансовой поддержке «Фонда Конрада Аденауэра» и «Института Гёте».
Сборник составили Гурам Одишария и Роин Агрба. В него попали произведения шести грузинских и шести абхазских авторов. Это — Даур Зантария («Граммофон»), Даур Начкебия («Минаш»), Джума Ахуба («Туган»), Нелли Тарба («Апсимра — солнце мертвых»), Алексей Гогуа («Еще не зашло солнце»), Денис Чачхалия («Смоковница»), Гурам Одишария («Михаил Бгажба и война»), Лаша Бугадзе («Самооценка»), Теона Доленджашвили («Покорность»), Або Иашагашвили («Хроники Холиншеда»), Диана Анфимиади («Мертвые»), Георгий Кекелидзе («Две повести со спины»).
«Изданный на немецком языке сборник способствует углублению абхазо-грузинских литературных отношений и популяризации абхазских и грузинских авторов за рубежом», – заявили в НПО.
Над переводом рассказов работали Тамар Мусхелишвили, Катя Вольтерс и Ольга Кохлер, а на обложке книги изображена работа абхазского художника Руслана Агирба «Неизвестный святой» .
Левана Иоселиани утвердили вице-спикером парламента Грузии
Один из лидеров оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани стал вице-спикером парламента Грузии. Решение депутаты утвердили единогласно – 87 голосами «за».
Ранее еще одним вице-спикером от оппозиции стал Автандил Энукидзе – член «Европейских социалистов». Вице-спикерами от правящей партии «Грузинская мечта» являются Гия Вольский, Каха Кучава и Давид Сергеенко.
Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
В парламент вошли лишь две оппозиционные партии с шестью мандатами – «Граждане» и «Европейские социалисты».
Администрацию правительства Грузии возглавил Каха Кемоклидзе
Новым руководителем Администрации правительства Грузии стал Каха Кемоклидзе. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Кемоклидзе – бывший сотрудник МВД Грузии. С 2018 года он возглавлял информационно-аналитический департамент ведомства. В июле 2019 года был назначен начальником аппарата Совета национальной безопасности. В течение многих лет Кемоклидзе представлял Грузию на Женевских дискуссиях по безопасности.
Экс-глава Администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили покинула должность в ноябре прошлого года. Она отметила, что уходит с госслужбы после 13 лет «чрезвычайно интересной и полной вызовов деятельности».
COVID-19 в Грузии: 583 новых случая, 671 выздоровел
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3240. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
За сутки в стране выявили 583 новых случая коронавируса (днём ранее – 688). Было проведено 6688 PCR-тестов и 9917 экспресс‐тестов на антиген (всего – 16 605).
Выздоровел еще 671 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 260 480, выздоровевших – 251 748.
В режиме карантина остаются 430 человек, в ковид-гостиницах – 277, в стационарах – 2341.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 3,51%, за последние 14 дней – 4,41%, за последнюю неделю – 3,79%.
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока.
Американские сенаторы предлагают ввести санкции за отравление и арест Навального
Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность". В нём, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества "Новичок".
Согласно документу, в течение 90 дней после принятия закона президент США должен наложить санкции на причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть факт покушения. Речь идёт о заморозке активов, запрете на въезд в США и запрете американским гражданам и организациям вести дела с включёнными в санкционный список. Отдельные санкции могут быть введены в связи с разработками и использованием "Новичка", которым, как установили эксперты, был отравлен Навальный.
Законопроект также предусматривает, что в течение 180 дней после его принятия президент должен представить в Конгресс два доклада - об обстоятельствах убийства в 2015 году в Москве оппозиционера Бориса Немцова, с указанием лиц, предположительно причастных к нему, и о "личном богатстве" президента России Владимира Путина и его родственников.
В документе также содержится призыв к Госдепартаменту добиваться от Германии остановки строительства газопровода "Северный поток-2", а также к властям России - освободить Алексея Навального, которому суд в Москве 2 февраля заменил условный срок по уголовному делу на реальный. О конкретных санкциях в связи с газопроводом и арестом Навального не говорится.
О сроках рассмотрения документа, среди соавторов которого демократ Крис Кунс, республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио, пока не сообщается.
- Ранее соратник Навального Владимир Ашурков направил президенту Джо Байдену список из 35 лиц, против которых, по мнению Фонда борьбы с коррупцией, США следовало бы ввести санкции. В списке не только чиновники, которые могли иметь отношение к организации отравления Навального, но и бизнесмены из окружения Путина. Навальный неоднократно заявлял, что выступает за точечные санкции Запада против олигархов, имеющих существенные активы за пределами России.
- Навальный обвиняет в своём отравлении, после которого он 3 недели провёл в коме, сотрудников ФСБ. Он убеждён, что его не могли отравить без прямого указания или без ведома Путина. Российские власти отрицают сам факт отравления.
Задержан написавший на памятнике «Навальному свободу!»
Во Владивостоке полиция задержала местного жителя, которого подозревают в том, что он написал на памятнике в центре города «Навальному свободу!». Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморью.
По версии следствия, задержанный сделал надпись чёрным скотчем на постаменте памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, расположенном на центральной площади Владивостока. Утром 3 февраля её убрали работники муниципальных служб.
Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и установила личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, говорится в сообщении.
3 февраля полиция завела дело о вандализме в отношении жителя Южно-Сахалинска Жаргала Будаева. Его обвиняют в том, что он нанес на постамент с пушкой надпись «Путин, уходи». Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По статье о вандализме ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Вчера надпись «Путин – вор» появилась на памятнике Владимиру Ленину в центре Томска. Кто её сделал– неизвестно. Журналисты «Агентства новостей ТВ2» сделали фото вечером 3 февраля.
- Акции за освобождение политика Алексея Навального и политзаключенных прошли 31 января в более, чем 20 городах Сибири и Дальнего Востока.
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