Бибилов встретился с делегацией российских парламентариев

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с прибывшей в Цхинвали делегацией российских парламентариев во главе с председателем Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

«Каждый из вас принял огромное участие в становлении республики, находился рядом с ней в тяжелые времена», – заявил Бибилов.

Он выразил надежду, что «парламентские связи возродятся после короткой паузы, которая была вызвана пандемией, и задачи по развитию межличностных и межпарламентских отношений продолжат свое развитие».

Константин Косачев отметил, что делегация приехала в Южную Осетию по поручению руководства обеих палат Федерального собрания.

«То, что сегодня парламент (Южной Осетии) не работает, мешает продвижению и развитию наших совместных проектов, в том числе принятию бюджета. Решения, принимаемые нами на любых уровнях, должны доходить до народа Южной Осетии», – сказал он.

По информации агентства «Рес», Косачев также отметил, что члены делегации намерены призвать югоосетинских парламентариев к «созидательной работе». Он подчеркнул, что Совет Федерации заинтересован в «поступательном развитии Южной Осетии, когда в республике полноценно работают все институты власти».