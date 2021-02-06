Ковид в Абхазии: 39 новых случаев, один - летальный

Российские власти готовы применять еще большую силу при разгоне митингов «при необходимости». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Один из собеседников назвал ответ властей на январские протесты «разминкой», второй добавил, что сценарий еще более жесткой реакции властей вполне реален.

В качестве примера собеседники агентства привели протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и в Венесуэле против Николаса Мадуро.

Они отметили, что эти акции не привели к смене власти. «Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке», – сказал агентству источник, близкий к Кремлю.

Второй собеседник подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в России, несмотря на пандемию, не так плоха, как в Венесуэле. При этом большинство россиян консервативны и не хотят изменений, считает он.

В конце января – начале февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они сопровождались многочисленными задержаниями. При этом полиция и ОМОН действовали крайне жестко, избивали демонстрантов дубинками, применяли электрошокеры. Задержанные жаловались на пытки в полиции, нечеловеческие условия содержания в спецприемниках. Участников протестных акций увольняют с работы, отчисляют из вузов.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил вчера, что в ближайшее время митинги в поддержку арестованного политика не планируются. Из-за массовых задержаний и последовавших арестов активистов очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а сама эффективность уличных протестов спадет. Мирные акции, по словам Волкова, могут возобновиться весной.

Вчера же появилось первое обращение Алексея Навального к сторонникам, сделанное после того, как суд заменил ему условный срок на реальный.

Навальный назвал «демонстративное беззаконие», происходящее с ним с момента возвращения в Россию, не только личной местью Путина, но и посланием правящего режима стране всем несогласным. Он вновь призвал своих сторонников не дать себя запугать и обмануть «с помощью иллюзии силы и крутизны». «Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Оставайтесь свободными», – добавил Алексей Навальный.