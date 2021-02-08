РФ готова обсуждать вопрос выплаты компенсаций депортированным – Лорткипанидзе

Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Это, по мнению министра, является «небольшим шагом вперед».

Лорткипанидзе не исключает, что прогресс связан с недавним решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о войне 2008 года.

«Россия больше не отказывается (платить) и готова подключиться к процессу урегулирования вопроса – естественно, при посредничестве Совета Европы. Возможно, на это повлияло решение (ЕСПЧ) от 21 января. В любом случае, это подтверждает правоту нашего подхода», – заявил глава Минюста в парламенте Грузии.

ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.

В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре КМСЕ призвал Россию выполнить решение суда.