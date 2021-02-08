Показательное наказание Зазы Гахеладзе

В Тбилиси требуют освобождения Зазы Гахеладзе, приговоренного судом самопровозглашенной республики Южная Осетия к 12 с половиной годам заключения. Сегодня гражданские активисты и оппозиционные политики провели акцию протеста с требованием к грузинской власти активнее добиваться освобождения не только Гахеладзе, но и еще четверых граждан Грузии, находящихся в заключении в Абхазии и Южной Осетии.

Случай Зазы Гахеладзе его родственник, профессор Университета Ильи Леван Гахеладзе считает исключительным. Профессор был среди тех, кто сегодня в знак протеста осуждения Гахеладзе Цхинвальским судом пришел к зданию бывшего посольства России в Тбилиси:

«Впервые после 2008 года российский вооруженный патруль перешел на контролируемую грузинскими властями территорию, нанес огнестрельное ранение гражданину Грузии, а затем похитил его. Этим Россия впервые нарушила договор о прекращении огня от 2008 года, и, хотя она его и не подписала, тем самым она осуществила прямую военную агрессию. Но власть на этом внимания не акцентирует».

И не только на этом, убеждены участники акции протеста. По их словам, правительство своей пассивностью оставило на произвол судьбы не только Зазу Гахеладзе, но и других людей, проживавших у разделительных линий и задержанных де-факто властями Абхазии и Южной Осетии. Таких, по подсчетам одного из организаторов акции протеста и лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава, пятеро. В ходе шествия от бывшего посольства к парламенту он рассказал о требованиях, которые выдвигают его участники шествия:

«Мы хотим заставить наше правительство быть активнее и начать реальную борьбу за освобождение пятерых человек. Это Генадий Бестаев, которого 14 месяцев назад похитил оккупационный режим и присудил к 2 годам заключения; Заза Гахеладзе – 7 месяцев назад сначала его ранили, а потом похитили и приговорили к 12 годам и шести месяцам; Лаша Хетерели – 7 месяцев назад его похитили и осудили на один год; Ираклий Бебуа – в Сухуми осужден на 9 лет; Рамаз Бегелури – его похитили 5 дней назад, он ждет вынесения оккупационным режимом приговора. Мы требуем освобождения этих пяти граждан Грузии, которые находятся в плену у российских властей», – заявил в мегафон Давид Кацарава.

По словам Кацарава, в субботу его движение планирует широкомасштабную акцию протеста у крепости Схвило, в регионе Шида Картли, где в июле прошлого года Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками.

Общественная поддержка, как и заявления власти о том, что они делают все возможное, не проясняют дальнейшей судьбы Зазы Гахеладзе. Его семья в селе Квемо Чала говорит, что после суда югоосетинский назначенный адвокат сказал лишь одному из родственников, что его подзащитный здоров. С учетом того, что приговор уже вступил в силу, мать Гахеладзе Нана Бунтури не уверена, что адвокат сможет защищать права его сына в следующей судебной инстанции:

«Я обращаюсь к властям, международным организациям, ко всем людям в мире, кто в силах нам помочь – помогите в освобождении моего сына. Мы узнали, что можно обжаловать приговор, но если бы тот адвокат мог, он бы и на том суде защитил моего сына, для этого были достаточно аргументов. Но тогда не защитили его, а как сейчас может мой сын обжаловать все это, не знаю», – не сдерживая слез, сказала Нана Бунтури местным журналистам.

Акции протеста полностью соответствуют праву свободы выражения в демократических обществах, отмечает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили, но более продуктивной он считает другую форму помощи:

«Было бы лучше, если бы эти люди, абсолютно справедливо возмущенные, пишущие в Facebook, начали собирать деньги. Если бы они хотя бы по одному лари собрали, создали бы какой-то фонд, этих денег хватило бы для того, чтобы нанять очень качественного юриста, адвоката из Северного Кавказа, который мог бы защитить права Зазы Гахеладзе. Там явно с нарушениями прошли судебные процессы. Человек никак не мог десять патронов выпустить из охотничьего ружья. Ну, никак не мог, тем более, когда против него были российские солдаты с автоматами, которые и ранили его в ногу. Хороший адвокат явно смог бы помочь Гахеладзе, чтобы он получил не 12, а где-то 4-5 лет, к примеру».

По мнению Пааты Закареишвили 12-летний приговор указывает на то, что власти никаких мер не предпринимали, как и в случае Ираклия Бебуа, которого в конце прошлого года за сожжение абхазского флага Сухумский суд приговорил к девяти годам заключения.

«Чего ждут грузинские власти, я не знаю, может быть, они заинтересованы в том, чтобы люди получали большие сроки, чтобы потом шуметь на весь мир, как ужасен оккупационный режим? Да, это так, с этим я согласен – оккупационный режим абсолютно не считается с людьми. Но одними заявлениями против такого государства, как Россия, мы ничего не сможем сделать. Кроме заявлений должны быть и другие действия, в первую очередь, направленные на защиту людей на местах, в тех условиях, в которых они находятся, нанимать адвокатов и бороться до конца за каждого человека, за каждый присужденный ему год, и параллельно продолжать работу по их освобождению», – говорит конфликтолог.

Паата Закареишвили рассматривает дело Гахеладзе и в контексте внутриполитического кризиса в де-факто республике Южная Осетия, из-за которого у Анатолия Бибилова появилось множество проблем с местным парламентом.

«У Бибилова очень много проблем. Скорее всего, таким методом они хотят показать, какие они строгие, молодцы, мачо – могут очень строго наказать, и переносят внимание на то, что защищают честь и достоинство, суверенитет и так далее. Это абсолютно политический срок, это не имеет отношения к тому действию, которое мог бы совершить этот человек и чего не совершал».

Паата Закареишвили не исключает, что в деле освобождения Зазы Гахеладзе возможно де-факто власти вновь поднимут вопрос демонтажа грузинского полицейского поста в селе Чорчана, которое в Цхинвали называют Цнелиси, и добиваются его снятия уже более двух лет

«Здесь все смешивается, когда анализируешь, почему такая жестокость (по отношению к Гахеладзе). Это возможно и цнелисский вопрос. Грузинская сторона, по их мнению, не согласовала с осетинами расположение поста и так далее. Из-за этого закрыли Ахалгори, наказывают грузинское население. В эту логику вписывается и наказание Гахеладзе – «вот мы как не выпускаем грузин, пусть помирают в Ахалгори от болезней, пока грузинская власть не поменяет позицию в отношении Цнелиси (Чорчана). Наверное, там думают, что таким образом наказывают Грузию. Но они никак не могут наказать Грузию, наказывают бедных людей, которые им под руку попадаются».

Еще 5 февраля, в день оглашения приговора Зазе Гахеладзе, МИД Грузии сообщил, что потребовал внеочередную встречу в Эргнети в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Но когда состоится встреча, неизвестно, как никто не знает, кто и когда сможет помочь Зазе Гахеладзе обжаловать приговор Цхинвальского суда в вышестоящей судебной инстанции де-факто республики.