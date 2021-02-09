Записывают в боевики: новые преследования геев в Чечне

Автор - Евгений Белов, Кавказ.Реалии

Несколько дней назад в Нижнем Новгороде были похищены родные братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев (младший носит фамилию матери). Прошлой весной их уже задерживали как администраторов местного оппозиционного телеграм-чата "Осал нах 95" и заставили извиниться перед видеокамерами. Затем правозащитники сумели вывезти молодых людей в Нижний Новгород.

Сейчас после нового задержания братьев вернули в Чечню. "Российская ЛГБТ-сеть" командировала адвоката, но отец юношей отказался от его услуг: предположительно, под давлением силовиков. Как заявили чеченские власти, братьев подозревают в пособничестве терроризму.

Координатор программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев с 2017 года занимается вывозом людей гомосексуальной ориентации из Чечни. Он и его коллеги-правозащитники уверены, что при нынешней политической ситуации в России перемена места жительства – единственное, что можно сделать для людей, которых не только преследуют и пытают, но могут даже убить.

О том, как кадыровцы находят своих жертв и за что официально преследуют, Давид Истеев рассказал редакции Кавказ.Реалии.

– Как задержали братьев Магамадова и Исаева 4 февраля?

– Силовики устроили настоящий погром. По мнению адвоката, чтобы напугать, оказать психологическое давление. Оснований для задержания не было, ни один из них не находился официально в розыске. Телефон и планшет младшего из братьев исчезли.

– Как их обнаружили?

Оснований для задержания не было, они не были в розыске

– Младший из похищенных братьев возобновил активность в телеграме. Он создал новый канал и назвал его "Подвалы Чечни". А 4 февраля он его продал. Долгое время братьев не могли вычислить, но потом человек, который сидит в телеграме от кадыровцев, купил канал, сделал денежный перевод.

– Почему он продал канал? Они с братом нуждались в деньгах?

– Нет, они находились на полном соцобеспечении, у них были деньги на продукты и предоставлялось все нужное. Сыграла роль скорее какая-то мнимая самоуверенность.

– Получается, что местонахождение скрывающихся вычисляют по месту получения средств?

– Возможно, так, возможно, по IP-адресу человека. Вариантов много. Когда говорят, что чеченцы чеченцев находят каким-то странным чудесным образом, мы отвечаем, что это не так. Опыт показывает, что это обычные ошибки в безопасности, которые совершают сами беглецы. Никаких чудес не происходит. Нет никакой космической связи у чеченцев, благодаря которой они находят своих земляков.

– Похищенные были среди задержанных модераторов оппозиционного телеграм-канала "Осал нах 95", но пострадали также и за ориентацию?

– Да, это уже выяснилось в ходе их допросов и стало для них отягчающим обстоятельством. На видеоролике, распространённом кадыровцами, у старшего брата накрашены глаза, видно, что ему сильно досталось. Салех Магамадов в телеграм-канале выступал под ником Лоскутик, а его брат Исмаил Исаев под ником Noctis.

– Как силовики находят анонимных администраторов групп?

Их выпустили под тотальный контроль и обязали находиться в группе в вотсапе, которая называлась "Путь праведных"

– В прошлом году для Салеха в Грозном устроили подставную встречу. Это сделал другой администратор телеграм-канала, работавший на кадыровцев. Попросил срочно встретиться, Салех опрометчиво согласился. Брать его приехали 15 полицейских машин. Исмаил в тот момент находился в Санкт-Петербурге у знакомого своей матери. Его нашли и похитили там, сутки его возило по Питеру представительство чеченской диаспоры. Потом насильно отвезли во Владикавказ, затем – в Грозный, где держали в заключении с 30 марта по 31 мая прошлого года. Их пытали сначала, а потом заставили учить Коран. Приходил специальный учитель и проводил им уроки.

Ребят выпустили под тотальный контроль и обязали находиться в группе в ватсапе, которая называлась "Путь праведных". Через нее молодых людей контролировали и заставляли стучать на критиков местной власти. 17-летнему подростку предложили работать на полицию. Обещали ставку 50 тысяч рублей и ждали от него решения. Он должен был сказать "да", потому что "нет" их не устраивало. Но в июле прошлого года нам удалось вывезти братьев из Чечни. С этого времени они находились в разных местах.

– На какой стадии сейчас дела Максима Лапунова и Аминат Лорсановой, ваших подопечных, вывезенных ранее из Чечни?

– Дело Лапунова вышло в финальную стадию в Европейском суде по правам человека. Россия прислала свои вопросы и комментарии, на них ответили в суде, и сейчас остаётся только дождаться решения. Уже никаких процессуальных действий не будет.

А с Аминат пока сложная ситуация. Мы не ждали, но получили от федерального министерства здравоохранения письмо о намерении провести проверку учреждений, в которых она содержалась, пока ей пытались "вылечить" ориентацию. Также есть нестыковки в уведомлениях полиции, которая приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела практически в тот же день, когда было подано заявление. То есть в этом деле мы пока на стадии внутренней юрисдикции, оно еще не передано в ЕСПЧ, идёт обжалование решений российских инстанций.

– Полагаете, что это бюрократические проволочки, чтобы отсрочить международный суд?

– Да, как и обычно. Мы каких-то чудес не ждём, думаю, всё пойдёт по стандартной процедуре.

– Сколько людей, преследуемых из-за ориентации, вам удалось вывезти из Чечни?

– В этом году только одного человека вывезли, в прошлом – 57. Всего начиная с 2017 года – около 200 человек эвакуировали.

– Чем власти прикрываются, когда задерживают геев? Хоть как-то закона придерживаются?

Полиция массово заводит сфабрикованные уголовные дела, не называя ориентацию в качестве причины

– Чеченское руководство понимает, что информация о преследованиях широко распространяется. И полиция заводит сфабрикованные уголовные дела, не называя ориентацию в качестве причины. В прошлом году было несколько кейсов. О части из них мы не говорим, но это приобрело массовый характер. Рассовывают задержанным в карманы наркотики и заставляют под пытками давать признательные показания. Или подбрасывают оружие, говорят: "Это твоё, ты его нашёл там-то и сейчас так и напишешь, мы тебе дадим условный срок, и ты отсюда никуда не выедешь". Схема такая, чтоб человек никуда не мог выехать из Чечни, он должен ходить отмечаться, находиться под контролем.

– Какие сложности вы испытываете при вывозе ваших подопечных из Чечни?

– Повышенная бдительность на полицейских постах. Очень часто стали останавливать на постах и проверять. Есть сложности в передвижении, повторные задержания. Их стало больше за прошлый год. Бывает, что человеку ставят "маячок" на паспорт и полиция отслеживает все передвижения. Только за январь у нас было две ситуации, когда люди приезжали в Чечню, а сотрудники полиции об этом узнавали и сразу же приходили их забирать. Также отслеживают по полицейской базе "Розыск-Магистраль". Как только человек покупает билет по своему паспорту, сотрудникам полиции приходит оповещение.

– Вернемся к похищению в Нижнем Новгороде. Этот случай говорит, что скрыть человека и обеспечить ему безопасность на территории России, если за ним гонится чеченское руководство, нереально?

– Тут непонятна логика полиции. Неизвестно, в какой момент человек вызовет их повышенный интерес. Есть люди, которые по полтора года спокойно живут в другом регионе, а потом за ними приходят снова. Что именно является этим толчком, неясно. Найти можно по паспорту, по налоговым отчислениям, по сотовой связи. При желании можно отследить любого на территории России.

– Магамадова и Исаева предполагалось вывезти за рубеж?

– Да, но сейчас выезду препятствует пандемия, процесс занимает больше времени, чем обычно. Они, можно сказать, почти уехали.

– Как посольства иностранных государств сейчас относятся к беженцам из Чечни?

Россия - большая, от Калининграда до Дальнего Востока. Если опасно в Чечне, почему вы не живёте в другом регионе?

– Как правило, мы слышим стандартный вопрос: "Россия – большая, от Калининграда до Дальнего Востока. Если опасно в Чечне, почему вы не живёте в другом регионе?" С этого начинается интервью в любом посольстве. Кроме того, сейчас всех проверяют намного жёстче. После трагедии во Франции, когда этнический чеченец отрезал голову учителю, к беженцам оттуда стали относиться более настороженно.

Ситуация в целом по чеченской диаспоре вызывает вопросы у многих. И проверки становятся всё тщательнее.

– Недавно Кадыров объявил, что в других регионах будут задерживать неправильно ведущих себя чеченцев и возвращать на родину для перевоспитания. Последнее похищение произошло из-за этого указа?

– Да, официально процесс их "перевоспитания" не закончился. Еще в августе Исаеву и Магамадову сотрудник чеченской полиции говорил: "Что же вы уехали?! Вы не могли просто так уехать сами, надо было предупредить". Задабривал, обещал помощь. Пытался наставить на "путь истинный".

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"Российская ЛГБТ-сеть" подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о принятии срочных обеспечительных мер по похищению Магамадова и Исаева.

Кавказ.Реалии