Через Баку-Тбилиси-Карс: экспортный поезд из Турции прибыл в Россию

В логистический центр железнодорожной станции Ворсино в Калужской области (Россия) сегодня прибыл контейнерный поезд из Турции.

Как сообщает агенство Trend, контейнерный поезд состоит из 16 40-футовых контейнеров, заполненных посудомоечными машинами и газовыми плитами.

Поезд стартовал из Анкары 29 января, проследовал транзитом через Грузию и Азербайджан по магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня поезд добрался до точки назначения – Калужской области. В логистическом комплексе прошла официальная церемония встречи, участниками которой стали представители региональных властей, ОАО «Российские железные дороги», турецкого посольства в России.

Сообщается, что экспорт из Турции в Россию по этому маршруту был осуществлен впервые.

«Большую часть отношений между странами составляют торгово-экономические отношения, они развиваются и углубляются. Несмотря на то, что в прошлом году в условиях пандемии количество взаимных визитов уменьшилось, мы продолжали движение к цели, которую поставили наши лидеры – президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Уверен, что этот транспортный коридор будет интенсивно использоваться. Это будет не только железнодорожный путь, но и своеобразный мост дружбы, соединяющий наши народы», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Сомсар.

Trend пишет, что операторами перевозки являются компании Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и JSC Russian Railways Logistics (Россия).