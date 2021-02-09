«Грузинская мечта»: откуда дует ветер перемен?

В Грузии ожидают смены премьер-министра Георгия Гахария. Предположения усилились после вчерашнего заседания политсовета правящей «Грузинской мечты», в котором уже второй раз не участвовал глава правительства. Более того, в оппозиции считают, что на этот пост метит ставленник Бидзины Иванишвили – Ираклий Кобахидзе.

Чем усерднее власти отрицают грядущие перемены, тем скорее они происходят. Своим давним ироничным наблюдением за восьмилетним правлением «Грузинской мечты» и сегодня охотно делятся местные аналитики, опираясь на последние события внутри правящей партии. После ухода из политики Бидзины Иванишвили 11 января и принятием эстафеты Ираклием Кобахидзе, премьер-министр Георгий Гахария стал пропускать заседания политсовета. Так случилось и накануне. Глава правительства в очередной раз не присутствовал на собрании партийных лидеров. То, что у Гахария не оказалось времени присоединиться к партийным соратникам, показалось подозрительным, учитывая, что встреча состоялась поздно вечером, после рабочего дня. Чем не повод заключить, что новый председатель партии Ираклий Кобахидзе стал притеснять премьер-министра, чтобы занять его пост? Тем более что в последнее время в министерствах, особенно в МВД, откуда Гахария пришел руководить правительством, начались кадровые перестановки, смахивающие на «зачистку» ведомства от людей Гахария.

Все эти предположения о расколе, о противостоянии между кланами Кобахидзе и Гахария в «Мечте» напрочь опровергли, в том числе и генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Это сплошная чепуха, сплетни, чтобы ввести общество в заблуждение, якобы в «Грузинской мечте» есть какое-то внутреннее противостояние между политиками, – это абсурд, большая ложь».

Сам Гахария на публике не появлялся, но информация о том, что он сегодня назначил в регионах губернаторов, еще больше усилила подозрения в том, что его людей притесняют в столичных ведомствах и он перекидывает их на периферию, чтобы создать тылы. Примечательно, что с тех пор, как Ираклий Кобахидзе сменил Иванишвили, последний реже стал общаться со СМИ. Он и до этого зарекомендовал себя как конфликтный и агрессивный политик, из-за которого провалился четвертый раунд переговоров власти с оппозицией по выходу из кризиса, и никак не состоится пятый раунд.

Того, что после его ухода, возможно, в партии начнутся «разборки», опасался сам Бидзина Иванишвили и, несмотря на это, он тогда же публично предупредил представителей «Мечты» – даже не звонить ему по телефону с просьбой о консультациях. Это и вспомнилось сегодня одному из лидеров «Нацдвижения» Левану Бежашвили, который так прокомментировал предполагаемые внутренние распри в правящей партии:

«Видимо, Бидзина Иванишвили и вправду не отвечает на звонки, но ему придется это сделать, чтобы урегулировать ту ситуацию, которая сложилась в правительственных кулуарах. В «Грузинской мечте» идет война между кланами. Это усугубляют серьезные экономический и социальный кризисы в стране. Выхода не видно, естественно, им нужен тот человек, кто окажется во всем виноватым. Этим и обусловлено то противостояние, которое мы видим».

В «Нацдвижении» отказались и от предложения «Грузинской мечты», которое было сделано по завершении партийного политсовета накануне. Речь идет о заявлении лидера фракции Мамуки Мдинарадзе, что правящая сила готова рассмотреть вопрос нулевого барьера на всех предстоящих выборах, чего добивается партия «Гирчи», но для этого нужно согласие всех остальных оппозиционных партий. К тому же им придется убедить правящую силу, что такой барьер необходим для демократического развития страны. В стане оппозиции в ответ заявили, что без названия даты внеочередных выборов со стороны «Мечты» они не намерены обсуждать другие, даже такие важные вопросы, как реформа избирательной системы.

Предложение «Мечты» с осторожным оптимизмом встретили и главные адресаты из партии «Гирчи». Председатель партии Яго Хвичия попросил больше конкретики:

«Пропорциональные выборы с естественным, так называемым нулевым барьером: пусть «Грузинская мечта» это действительно положит на стол, тогда я отсюда сразу же побегу в парламент».

При этом Яго Хвичия пообещал, что не только из его партии войдут в парламент, но они смогут уговорить всех остальных бойкотирующих оппозиционных депутатов.

И хотя само предложение «Грузинской мечты» о выборах с нулевым барьером очень важно, оно больше звучит формально, считает конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая. Он не исключает, что на политсовете больше внимания было уделено вопросам новой расстановки сил в партии, чем разрешению политического кризиса с оппозицией. Тем не менее, не следует считать, что все эти процессы происходят без ведома Бидзины Иванишвили, говорит Коте Чокорая:

«В какой бы степени ни был Бидзина Иванишвили вовлечен в политические процессы, за этот неполный месяц ощущения того, что он руку держит на пульсе, не исчезло. То, что Кобахидзе будет усиливать свои позиции, это естественно. Иванишвили его оставил преемником, и за исключением самого Иванишвили, это первый случай в «Грузинской мечте», когда председатель партии не является премьер-министром. То, что сейчас везде выдвигаются люди Кобахидзе, это вполне увязывается с тем, что Иванишвили до ухода решил сделать ставку именно на него».

По прогнозам грузинских наблюдателей, отставки премьер-министра, скорее всего, следует ожидать весной.