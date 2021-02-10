Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по защите от COVID-19

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по защите от коронавирусной инфекции. Документ утвержден на основании решения Координационного штаба.

С 10 февраля по 10 марта 2021 года в Абхазии запрещается:

проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;

проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;

функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;

деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;

деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений;

перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Местные администрации обязаны обеспечивать ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.

Работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах Абхазии должна осуществляться в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с СЭС, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах Абхазии должны осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом санитарно-эпидемиологической службой.

Владельцы предприятий (объектов) общественного питания, стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий обязаны осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с графиком и в порядке, определяемом СЭС.

Работники организаций, работающих в сфере обслуживания, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 разрешается:

с 15 февраля 2021 года – деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования с условием допуска к учебному процессу учеников 1–4 классов включительно;

с 22 февраля 2021 года – деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5–11 классов включительно;

с 15 февраля 2021 года – оказание услуг общественного питания, предоставляемых посредством размещения на открытом воздухе (на террасах и верандах) столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также услуг по доставке еды или продажи еды и иных продуктов на вынос;

с 22 февраля 2021 года – оказание услуг общественного питания внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), а также соответствия иным государственным санитарно-гигиеническим нормам и правилам (санитарным правилам), указанным в пункте 6 настоящего Распоряжения;

с 15 февраля 2021 года министерству культуры и местным администрациям - устанавливать режим работы и иные условия осуществления деятельности подведомственными учреждениями культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

Минздраву поручено до 15 февраля 2021 года разработать и утвердить государственные санитарно-гигиенические нормы и правила (санитарные правила), устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Абхазии новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и регламентирующие в период пандемии:

деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего общего образования), начального и среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности; деятельность предприятий (объектов) общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), торговых объектов (в том числе продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков); деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы). Государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава при содействии МВД и местных администраций поручается обеспечить проведение проверок объектов санитарно-эпидемиологического надзора.

Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями поручается:

организовать процесс осуществления мониторинга деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения санитарных правил, указанных в пункте 6 настоящего Распоряжения, и иных требований, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия новой коронавирусной инфекции СOVID-19;

постоянно обеспечивать подведомственные дошкольные и общеобразовательные организации средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) для работников, средствами дезинфекции, термометрами.

Рекомендовано:

гражданам воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий;

ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;

руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Руководители центральных и местных органов госуправления, иных госорганов, республиканских и муниципальных организаций обязаны освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет по их желанию от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также обеспечить исполнение требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).