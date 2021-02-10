В Абхазии сообщили о случаях заражения COVID-19 в Драндской тюрьме

В самопровозглашенной республике Абхазия, в Аппарат Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл поступила информация о том, что среди заключенных СИЗО МВД «Дранда» (Драндская тюрьма) зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заключенные сообщают, что, несмотря на наличие у них симптомов, характерных при заболевании коронавирусом, никаких действенных мер адекватного реагирования со стороны медицинских работников и администрации СИЗО не предпринимается.

«Вспышка коронавирусной инфекции в СИЗО «Дранда», как и в других местах лишения свободы, представляет особый риск из-за близости проживания в тесных условиях с небольшим количеством свежего воздуха. Кроме того, учитывая плохие санитарно-гигиенические условия содержания в СИЗО, риск быстрого распространения инфекции многократно увеличивается», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Уполномоченного.

В Аппарате указывают на то, что Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик при выполнении своих служебных обязанностей вправе беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору.

«При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Главный санитарный врач имеет право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки», – сказано в заявлении.

Асида Шакрыл призвала Людмилу Скорик «принять безотлагательные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию очагов распространения коронавирусной инфекции в местах принудительного содержания на территории Абхазии и предоставить информацию о принятых мерах реагирования в аппарат Уполномоченного в течение двух дней».