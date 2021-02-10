Тбилисские трудности перевода с брюссельского

Еврокомиссия в своем ежегодном докладе сформулировала рекомендации для исполнения Грузией договора об ассоциации с ЕС. Проблемы отмечаются, в частности, в судебной и избирательной системах, тревожит авторов доклада отсутствие политической консолидации в вопросе построения демократии, поляризация в СМИ.

Декларируемую Тбилиси приверженность обязательствам Договора об ассоциации с ЕС в условиях пандемии COVID-19 в Брюсселе оценили позитивно. Об этом говорится в самом начале ежегодной оценки Еврокомиссии выполнения Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС. Благодаря этому Грузия получит многомиллионную финансовую помощь от ЕС для проведения дальнейших реформ и восстановления пострадавшей от пандемии экономики. Но решающими на этом пути и для перспектив сближения с ЕС, как отмечается в докладе, станут для Грузии шаги, которые она предпримет в 2021 году для решения проблем в политической и судебной сферах. В заявлении Еврокомиссии говорится о недоверии общества к выборам и судам, о поляризации грузинской политики и СМИ, а также необходимости политического компромисса.

«Ситуация, сложившаяся после парламентских выборов 2020 года, показывает необходимость дальнейшей демократической консолидации, в том числе путем выполнения заключительных рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ, инклюзивного диалога перед местными выборами в октябре 2021 года. В краткосрочной перспективе необходимо всеобъемлющее политическое соглашение между большинством и оппозиционными партиями, чтобы сделать возможной работу по продвижению важной программы реформ. В более широком смысле, остается приоритетной снижение поляризации в грузинской политике и СМИ. Обеспечение независимости и подотчетности судебной власти также остается ключевой задачей».

Грузинским властям рекомендуется приостановить комплектование Верховного суда до реализации в законодательстве всех рекомендаций Венецианской комиссии.

Оценку Еврокомиссии в «Грузинской мечте» сочли подтверждением правильности своей политики во всех направлениях и стимулом для осуществления цели – внести в 2024 заявку на членство Грузии в ЕС.

При этом вице-спикер парламента Каха Кучава считает, что еще большей позитивности оценки Брюсселя помешала оппозиция, поскольку нарекания в докладе звучат в основном в ее адрес, из-за продолжающегося бойкота парламента:

«К сожалению, мы еще раз услышали призыв к оппозиции быть конструктивной, войти в парламент и приступить к работе. Там же выражается надежда, что в Грузии успокоится политическая ситуация, а это в первую очередь зависит, судя по их (ЕС) призыву, от конструктивных действий оппозиции».

Совершенно иначе истолковали оценки Брюсселя в оппозиции. Вот что заявила один из лидеров «Нацдвижения» Тинатин Бокучава:

«В этом отчете подчеркнуто, что последние выборы значительно снизили доверие общества к выборам – потому что Иванишвили эти выборы сфальсифицировал, украл, и теперь узурпировал власть».

А в «Лело», ознакомившись с брюссельским документом, еще больше утвердились в своем мнении, что лучшим выходом из политического кризиса, а также для европейского будущего страны, станет проведение досрочных парламентских выборов в 2022 году.

Оценки Еврокомиссии в части судебной системы показывают, что реформы «Грузинской мечты» были фасадными, заявляет несудейский член Совета юстиции (административного органа судебной системы) Нази Джанезашвили:

«Мы за эти годы убедились, что все, что делалось в судебной системе, было направлено на усиление клановости в судах. Сейчас идет избрание кандидатур на пост судей в Верховном суде, и если парламент не учтет все рекомендации Венецианской комиссии и так назначит судей, дорога к Верховному суду надолго закроется для квалифицированных юристов».

Кроме избирательной и судебной систем, замечания у авторов отчета есть к грузинским властям и по поводу приостановления строительства порта Анаклия. Без прогресса в этом вопросе, по мнению директора Центра европейских исследований Фонда Рондели Кахи Гоголашвили, не стоит надеяться на прогресс в движении Грузии в ЕС. Есть у Кахи Гоголашвили и свое объяснение, почему отчет получился в целом позитивный:

«В целом, наверное, у власти есть основания для оптимизма, потому что все остальные сферы деятельности министерств и ведомств оценены позитивно. Хотя я лично знаю очень много законопроектов в рамках договора, которые парламент обязан был принять, и не принял. Есть явное отставание в осуществлении строительства порта Анаклии, которому ЕС придает особое значение. Но в этом отчете больше положительных оценок. С учетом пандемии и мирового кризиса, наверное, в ЕС гораздо больше проблем ожидали от таких стран, как Грузия, и потому оценили проделанную работу менее жестко».

Возможно, более открыто свои замечания грузинским властям представители ЕС выскажут на заседании Совета по ассоциации ЕС-Грузия, которое состоится в Брюсселе 16 марта.