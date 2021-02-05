Грузинская оппозиция ушла в глубокий статус-кво

Грузинская оппозиция заявляет об очередном витке репрессий. Прокуратура возобновила расследование в отношении нескольких ее лидеров. Давление властей бесперспективно – говорят оппозиционеры, но при этом не могут прийти к консенсусу по вопросу назначения даты внеочередных выборов.

«Грузинская мечта» продолжает попытки привлечь в парламент хотя бы часть оппозиции. Выбор избирателей необходимо уважать, пожурил сегодня оппонентов депутат от правящего большинства Гиви Миканадзе:

«Мы продолжаем консультации с представителями различных оппозиционных партий. Наше заявление о том, что до 20 депутатов хотят войти в парламент, но не могут сделать это из-за давления коллег, – результат этого общения. Мы несем ответственность за граждан, которые не поддержали «Грузинскую мечту», и хотим, чтобы воля, выраженная грузинским обществом, наконец, нашла отражение в парламенте», – сказал он журналистам.

При этом депутат отказался назвать имена переговорщиков, сославшись на чувствительность темы.

По всей видимости, власти пытаются до начала марта довести численность парламента до 100 человек, исходя из того, что для принятия фундаментальных законодательных актов необходимы две трети голосов. В этом случае бойкот парламента теряет всякий смысл. До заветной цели власти недостает четырех мандатов – четверо бывших членов «Альянса патриотов» и двое «Граждан Грузии» уже присоединились к депутатам большинства.

Но прокуратура возобновила расследование уголовных дел в отношении сразу нескольких лидеров оппозиции. Сегодня лидер «Нацдвижения» Ника Мелия был вызван в Генеральную прокуратуру Грузии. Он был предупрежден о последствиях несоблюдения условий залога размером в 40 тысяч лари, установленного в качестве меры пресечения. Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20-21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда, условием освобождения из-под стражи стали залог и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг. На следующей неделе возобновится суд над еще одним лидером оппозиции – Ираклием Окруашвили, уже возобновлен судебный процесс над гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари».

Оппоненты власти говорят в связи с этим о репрессиях. По словам члена политсовета «Европейской Грузии» Левана Тархнишвили, возобновление уголовных процессов преследует несколько целей:

«Это неприкрытое преследование политических оппонентов и, конечно, все процессы следует рассматривать в едином контексте. Традиционно, при возникновении кризиса в государстве «Грузинская мечта» пытается отвлечь внимание общественности реанимацией шумных уголовных дел. Также, разумеется, власти пытаются урезонить слишком активных политиков».

При этом оппозиция, активно продолжая бойкот парламента, не может выработать консенсус в отношении даты внеочередных выборов. Мамука Хазарадзе, лидер партии «Лело», предложил весну 2022 года – по пропорциональной системе, и с обновленным ЦИКом. Однако представители «Нацдвижения» позицию не меняют, требуя назначения выборов уже в текущем году. По словам Хатии Деканоидзе, это решение политсовета пересмотрено не будет:

«Грузинская мечта» пока не выдвигала никаких компромиссных предложений, продолжая беспредметный разговор о реформе избирательной системы к выборам 2024 года. Поэтому в данном случае, когда вся полнота ответственности лежит на правящей партии, разговоры без конкретики лишены всяческого смысла».

По наблюдению политолога Вахтанга Дзабирадзе, несмотря на то, что переговоры находятся в глубоком тупике, власть не испытывает особого дискомфорта:

«Конечно, внеочередные выборы в 2022 году были бы оптимальным вариантом для разрядки ситуации, хотя другой вопрос – насколько власти заинтересованы в этом? По сути, оппозиция ставит ультиматум, не предлагая ничего взамен. Власти на это не идут, так как кроме оппозиции никто ребром не ставил вопрос легитимности парламента, а это означает, что статус-кво сохранится. С моей точки зрения, в данной ситуации наиболее реалистичным было проведение переговоров по поводу реформирования избирательной системы. Это может быть предметом для достижения компромисса. Другого пути я не вижу. Да, без оппозиции будет неполноценный законодательный орган, но власти выгоднее сохранение статус-кво, чем идти на новые выборы», – подытожил политолог.

Пока остается открытой дата проведения очередного, пятого раунда консультаций между «Грузинской мечтой» и оппозицией.