Протесты против оккупации: СГБ Грузии не рекомендует

Впервые, спустя почти год, жители самопровозглашенной республики Абхазия смогут попасть на контролируемую грузинскими властями территорию – в обе стороны открыт Ингурский пропускной пункт с соблюдением антиковидных мер. Сегодня же СГБ Грузии призвала активистов не политизировать тему задержаний граждан Грузии на разделительных линиях с Абхазией и Южной Осетией, и воздержаться от протестных акции с требованием их освобождения.

Одним из первых, кто воспользовался открытием Ингурского моста, оказался житель Гальского района Георгий Галдава:

«Я для получения пенсии перешел. Мне сказали там (на пропускном пункте) – покажите документы, возьмите деньги и сразу же вернитесь», – сказал пенсионер Галдава журналисту ОВГ на Ингурском мосту.

Уже с завтрашнего дня грузинские власти планируют выдачу пенсии вблизи разделительной линии. Почти год жители Абхазии, граждане Грузии, из-за пандемии оказались оторванными от контролируемых грузинскими властями территорий. Для многих из них пенсия, которую они получают в Грузии – единственный доход.

Двустороннее открытие Ингурского моста коснется пока только пенсионеров и особо нуждающихся. Грузинские власти разработали для них отдельный пакет антиковидных мер. Сразу же после перехода через КПП Ингури жителям Абхазии проведут PCR-тесты, а срок карантина для них сокращен от 12 до 5 дней. На месте будут мобилизованы медперсонал и транспорт для оперативной доставки нуждающихся в медпомощи людей в соответствующие клиники. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани позитивно оценила согласие Сухуми на открытие Ингурского моста в обе стороны:

«Мы приветствуем каждое такое развитие событий и шаги, которые направлены на облегчение состояния нашего населения. Грузинские власти, используя все существующие в наших руках механизмы и рычаги, с вовлечением и при посредничестве международных партнеров, прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить наших граждан правом на свободное передвижение».

Соглашение с абхазской стороной, достигнутое с помощью «горячей линии» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, назвали позитивным в СГБ Грузии. Но брифинг в этом ведомстве был посвящен не этому. Представитель СГБ Георгий Сабедашвили свою десятиминутную речь посвятил опровержению обвинений, которые в эти дни звучат со стороны гражданских активистов и оппозиционных политиков в адрес ведомства.

Цхинвальский суд, на днях присудивший 12 с половиной лет заключения гражданину Грузии Зазе Гахеладзе, спровоцировал акции протеста гражданских активистов.

Активисты обвиняют МИД, СГБ, другие правительственные структуры в бездействии, утверждая, что из-за политики «Грузинской мечты» участились незаконные задержания граждан Грузии у разделительных линий, а СГБ скрывает информацию об этом.

Все эти разговоры в СГБ назвали беспочвенными. Представитель ведомства Георгий Сабедашвили для убедительности привел статистику, согласно которой за последние годы число незаконных задержаний у разделительной линии сократилось. К примеру, в 2011-м – было задержано 140 человек, в 2019-м – 86, а в 2020-м – 64.

Раскритиковал Георгий Сабедашвили и тех, кто устраивает акции протеста, хотя и считает последних легитимными:

«Однозначно фиксируем – многолюдные протестные акции у оккупационной линии могут значительно навредить безопасности на местах. Более того, возможно, возникнет прямая угроза находящимся на месте гражданским лицам и полиции. Вызванная незаконным задержанием любая протестная акция, создающая угрозу функционированию критически важной инфраструктуры Грузии, а также отрядам полиции на оккупационной линии, полностью соответствует целям и задачам оккупационного режима».

И хотя в СГБ не назвали имен, предостережения, видимо, имели конкретных адресатов. Накануне у Ингурского моста представитель оппозиции Элене Хоштария вместе с гражданскими активистами организовали акцию протеста с требованием освобождения осужденного в Сухуми на девять лет гражданина Грузии Ираклия Бебуа.

Еще один активист, глава «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава в субботу, 13 февраля, планирует широкомасштабную акцию протеста у крепости Схвило, в регионе Шида Картли, где в июле прошлого года российскими пограничниками был задержан Заза Гахеладзе. Давида Кацарава доводы СГБ не убедили.

«Мы не доверяем вам. Мы не доверяем той политике, которую проводит наша власть, и считаем, что она должна быть еще более активной, нужно заканчивать с политикой «не раздражать Россию». Это ставит наше государство исключительно в проигрышное положение», – ответил Давид Кацарава СГБ со своей страницы Facebook.

Против акций протестов ничего не имеет конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили. Но он предлагает организаторам задуматься над вопросом:

«К чему все это приводит? Лично мне кажется, что это приводит к большему разобщению и недоверию между грузинским и осетинским обществами. Они, я уверен, протестуют против российского присутствия там, на месте. Но адресатами являются не русские, а осетины, с которыми мы должны примириться. А они видят, насколько грузинская общественность радикальна. Они так воспринимают все это».

По мнению конфликтолога, такие акции протеста результатов не приносят, и было бы лучше, если бы активисты собрали деньги и наняли квалифицированного адвоката, который защитил бы права Зазы Гахеладзе в Цхинвали.

Несмотря на резкие заявления представителей властей самопровозглашенной республики Южная Осетия о том, что Гахеладзе «вынесли самый мягкий приговор», его семья надеется, что по итогам намеченной на первые числа марта по этому вопросу эргнетской встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию инцидентов, Зазу Гахеладзе освободят.