Мурат Джиоев: Зазе Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор»

Грузинская сторона использует «дело Гахеладзе» для повтора неоднократно высказанных пропагандистских и заведомо ложных выпадов, – говорит полномочный представитель президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Комментируя решения суда, приговорившего жителя села Квемо-Чала Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы, Джиоев заявил, что это – «самый мягкий приговор».

По его словам, Гахеладзе в июле 2020 года «преднамеренно и явно провокационно, с огнестрельным оружием нарушил государственную границу Южной Осетии и Грузии и открыл огонь по югоосетинским пограничникам при его задержании».

Говоря о позиции грузинских властей, Джиоев заявил: «Создается впечатление, что им не важно, о чем говорить, лишь бы «ущипнуть» Россию».

Югоосетинский чиновник упрекает и международные организации, призывающие Цхинвали освободить гражданина Грузии.

«Представители международных организаций каждый раз призывают власти Южной Осетии «проявить гуманность», подойти к делу из гуманитарных позиций, но почему-то такую гуманность и принципиальность не проявляют в отношении молодых людей из Южной Осетии, которые с 2008 года считаются без вести пропавшими, хотя международные эксперты однозначно подтвердили, что они были в руках силовых структур Грузии и в их дебрях затерялись их следы», – отметил Джиоев.

Сегодня же в МИД самопровозглашенной республики заявили, что «в Южной Осетии преступников осуждают не по национальному признаку, а за совершенное преступление». В комментарии говорится, что «инцидент с применением огнестрельного оружия был впервые зафиксирован после окончания войны 2008 года».

«(Это) в действительности должно было бы стать предметом всеобщего реагирования. Однако на деле получилось наоборот – вместо осуждения стрельбы на границе, мы наблюдаем оголтелую истерию в Грузии, и использование инцидента официальным Тбилиси для искажения истины и нагнетания напряженности», – сказано в заявлении.