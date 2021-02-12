«Народ использовали, привезли для массовки»

У здания югоосетинского парламента сегодня собралось несколько сот человек. Власти привезли их в основном из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания. К ним обратился президент. Главным адресатом и объектом критики Анатолия Бибилова были оппозиционные депутаты. По его словам, они «оставили людей без зарплат, пенсий, детских пособий». Сами депутаты обвиняют власть в спекуляциях и говорят, что для задержки выплат нет никаких причин.

Информагентство «Реc» так описывает действо, происходившее сегодня в зале заседаний парламента: «Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов присоединился к собранию в зале парламента республики, который заполнили недовольные жители республики, оставшиеся без зарплат и пенсий из-за бойкота 14 депутатов».

Интересно, как это они «заполнили»? Как они там появились? Кто их организовал?

Депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева говорит, что у нее есть объяснение этому явлению, к которому, судя по тексту, почти случайно, видимо узнав об этом в последний момент, присоединился президент:

«Народ использовали: собрали там пенсионеров, сотрудников архивного управления, безработных, привезли для массовки, работники МЧС там были. Понятно, что президент хочет оказать давление на депутатов, поэтому и использует людей в этих целях».

После «присоединения к собранию», глава государства еще раз обратился к депутатам: «Оставили людей без зарплат, пенсий, детских пособий… Выйдите и работайте, не работайте против своего народа, а если вы не в состоянии работать, то должны сдать свои мандаты и дать работать другим».

Зита Бесаева считает, что упреки президента безосновательны, потому что непринятие бюджета не является препятствием для своевременных расчетов по пенсиям и зарплатам.

Действительно, в законе о бюджете Южной Осетии местные деятели много чего намудрили, исключили из него бюджет Пенсионного фонда. Но все эти дефекты легко преодолеваются при помощи российского законодательства. На территории РЮО действует Бюджетный кодекс РФ, причем действует в полном объеме, потому что собственного у Южной Осетии нет.

Согласно статье 190 Бюджетного кодекса РФ «Временное управление бюджетом», правительство может ежемесячно в пределах одной двенадцатой части бюджета за прошлый год выплачивать и песни, и зарплаты бюджетникам, и бизнес развивать, и много чего еще.

Из-за непринятия бюджета страдает Инвестпрограмма, и особенно – репутация исполнительной власти. Она уж как-то совсем обмельчала с этими спекуляциями о задержках пенсий и зарплат, говорит Зита Бесаева:

«Эта история о слабости. Если исполнительная власть не способна работать в авральном режиме, принимать решения, выплачивать пенсии, то это проблема, прежде всего, исполнительной власти – они проявляют свою слабость. По закону, страховщик обязан выплачивать пенсии вовремя. Другое дело, что наш закон о бюджетном процессе не предусматривает временные положения, когда бюджет еще не принят. Но они могли бы найти механизмы, на то они и правительство, чтобы решать задачи. Сегодня они демонстрируют, что не способны решать проблемы, которые стоят перед государством. Все прекрасно понимают, чья здесь вина, и насколько дееспособно наше правительство».

Информагентство «Рес» опубликовало сегодня комментарий председателя Пенсионного фонда Азы Тасоевой. Судя по тексту, она якобы упрекнула депутатов, что из-за их бойкота к ней в офис приходят пенсионеры и устраивают сотрудникам обструкции:

«На начало года у нас 5037 получателей пенсий, среди которых немало инвалидов и людей с подорванным здоровьем ожидают каждый день получения своей пенсии… Каждый день в Пенсионный фонд приходят возмущенные пенсионеры группами. Они очень возмущены, им не на что покупать лекарства».

Вице-спикер парламента, депутат от «Народной партии» Александр Плиев не обижается за эту критику. Он говорит, что сейчас многих чиновников принуждают к подобным заявлениям в адрес оппозиционных депутатов:

«Я уверен, что это результат давления – Азу Тасоеву вынудили сказать эти слова. Она к нам приходила, делилась своим видением, как решить эту коллизию, ссылалась на статьи Конституции. А еще Аза Тасоева говорила, что у нее есть деньги и она готова хоть завтра выплатить всем пенсии. У нее были конкретные предложения к первому вице-спикеру, исполняющему обязанности председателя парламента Петру Гассиеву. Она пришла в парламент с таким настроем, чтобы выплатить пенсию, сначала зашла ко мне, мы с ней обсудили ее намерения, а потом она зашла к Гассиеву. Вышла от него разочарованной, сказала: «Петр Леонидович меня не понял». Как я слышал от надежных источников, она действительно была готова выплатить пособия, но ее сразу же осадили и пригрозили прокурорской проверкой.

– Кто пригрозил?

– Как я слышал, президент».

По мнению депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, разыгрываемое президентом представление лишено логики. Уже поздно изображать, будто у Пенсионного фонда связаны руки, и он не может выдавать пособия из-за непринятого закона «О бюджете пенсионного фонда на 2021 год», потому что пенсии за январь уже выплачены. Иными словами, руководство уже продемонстрировало, что ничего невозможного в этом нет. Говорит Давид Санакоев:

«За задержку пенсий придется отвечать, потому что основания для выплаты у них есть. Тем более что за январь они уже выплатили. Тогда на каком основании они сейчас задерживают? Здесь должны разбираться уже правоохранительные органы, потому что эти действия преступны. Даже если бюджет не будет принят какое-то время, люди не должны оставаться без зарплат и пенсий. То же самое говорил Анатолий Бибилов в бытность спикером, когда он не принимал бюджет 2017 года. «Никто не имеет права не выплачивать пенсии, – говорил тогда Анатолий Бибилов. – Пусть только посмеют не выплатить пенсии!». И вот сейчас он посмел. Он посмел не выплатить пенсии сейчас, и он посмел оставить без пенсий стариков, получающих пособия во Владикавказе. Пять месяцев люди не получали пенсий по его вине, когда он ввел какой-то непонятный частичный карантин, когда одни люди могли ездить беспрепятственно туда-сюда, а других людей загоняли в нечеловеческие условия – в карантин. Он думает, люди это забыли, но они помнят, особенно те, кто тогда не мог купить ни лекарства, ни еду, кто залезал в долги в магазинах и аптеках. И сейчас оставить без выплат стариков – это, по крайней мере, бесчеловечно. Я призываю их опомниться – мы все ходим под Богом, когда-то надо будет за это отвечать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия