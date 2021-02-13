Лидер «Гирчи» открыл в Тбилиси бар в знак протеста против ковид-ограничений

Лидер оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» и депутат парламента Грузии Зураб Джапаридзе открыл в Тбилиси бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Заведение так и называется: BAR JAPARASTAN, что в переводе с грузинского звучит, как «Бар у Джапаридзе». Расположено оно в пешеходной зоне проспекта Давида Агмашенебели в центре столицы, где до недавнего времени работали десятки похожих объектов.

Джапаридзе анонсировал открытие бара в социальной сети Facebook. Он отметил, что его инициатива – это «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Политик обещает, что бар будет работать и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.

Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.

С 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, также как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.

Пока что в стране останется в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 тысяч (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических лиц, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.