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Полиция задержала дедушку 14-летней девочки, погибшей в Кобулети
Сотрудники Аджарского департамента полиции МВД Грузии задержали дедушку 14-летней девочки, погибшей в Кобулети.
Как сообщили в ведомстве, мужчина обвиняется в угрозах и издевательствах над несовершеннолетним членом семьи. Максимальное наказание за данное преступление – три года лишения свободы.
«В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый угрожал и оскорблял свою несовершеннолетнюю внучку. Подросток 2006 года рождения покончил жизнь самоубийством 9 февраля этого года», – заявили в МВД.
Сразу после смерти девочки по обвинению в сексуальной связи с ней был задержан 23-летний парень. Ему предъявлено обвинение по статье 140 УК – «Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.
Другие новости дня
«Новая газета» опубликовала доказательства внесудебных казней в Чечне
Чеченские силовики перед внесудебными казнями в январе 2017 года заставили нескольких задержанных на камеру присягнуть "Исламскому государству" (запрещено в России как террористическая организация), а затем отречься от него. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".
В первой части расследования издание описывает попавшие в ее распоряжение документы чеченского МВД, свидетельствующие о том, что ряд погибших действительно был задержан сотрудниками правоохранительных органов, хотя по официальной версии этого не происходило.
О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова.
В апреле 2017 года "Новая газета" передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырех человек. Двух человек они обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.
Еще три человека из списка "Новой газеты" были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества. В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" и больше не возвращался к этому вопросу.
Издание получило служебные документы чеченского МВД — таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий чеченских силовиков. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.
Руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка «Новой газеты» вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре — командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31. Также в списке "Новой газеты" фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа "Терек". Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС.
20 декабря 2016 года "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка "Новой газеты" сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.
В Южной Осетии выявили 21 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии возросло за выходные дни на 21. Как сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, всего с начала пандемии выявили 2963 инфицированных.
«В конце рабочей недели провели 184 исследования, из них 21 тест показал положительный результат. За все время пандемии тестов – 17 362», – сказала Гаглоева.
По её словам, под наблюдение медиков в стационарных и амбулаторных условиях остаются 863 человека. Всего выздоровевших – 2100 человек, скончались более 70-ти.
Ранее в Южной Осетии были сняты все ограничения на проведение массовых мероприятий.
Россия впервые утратила лидерство по денежным переводам в Грузию
Россия впервые утратила лидирующую позицию по объему денежных перечислений в Грузию. Теперь лидер – Италия. Об этом сообщили в Национальном банке Грузии.
По данным ведомства, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2021 года в годовом выражении выросли на 19,2%, составив почти 149.75 млн долларов США.
Топ-5 стран по объему денежных переводов в Грузию
- Италия – 27.32 млн долларов, рост 29.72%
- Россия – 23.18 млн долларов, спад 11.44%
- Греция – 18.62 млн долларов, рост 25.25%
- США – 18.07 млн долларов, рост 33.24%
- Израиль – 13.16 млн долларов, рост 0.55%
Отметим, что в 2020 году Грузия получила в общей сложности 1,88 млрд долларов прямых денежных переводов. После начала пандемии коронавируса доходы страны сократились, но в последующие месяцы сохранялась тенденция роста.
Александр Анкваб продолжает курс лечения в Москве
Состояние здоровья премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба оценивается как удовлетворительное.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, он продолжает курс лечения в Москве. Анкваб переведен из палаты интенсивной терапии в стационар для прохождения курса реабилитации.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
Отметим, что с 11 января обязанности главы Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба.
Судно «Фортуна» продолжило укладку труб для «Северного потока – 2»
Трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило укладку трубы для газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные геолокации морских судов.
"Фортуна" начала работу по проекту в территориальных водах Дании в начале февраля. На следующий день укладку труб прекратили из-за плохой погоды.
Трубопровод должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона заявлений об американских санкциях.
США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу. Взамен США предлагали свои энергоносители.
В январе депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока – 2" из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Замглавы российского правительства Александр Новак сообщил, что проект завершён на 95 процентов. По словам Новака, газопровод полностью соответствует европейскому законодательству. Действия США вице-премьер назвал "нерыночными методами конкуренции".
Участники "Северного потока – 2", включая Германию, заявляют, что проект носит экономический характер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, подчеркнула, что не хотела бы увязывать между собой строительство газопровода и нарушения прав человека в России.
В Сухуми прошла встреча глав абхазского и югоосетинского МИД
И.о. министра иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев посещает с рабочим визитом Сухуми. Как сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства, сегодня Медоев встретился с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Во встрече также принял участие югоосетинский посол в Сухуми Олег Боциев.
«В ходе состоявшейся беседы, прошедшей в деловой и дружественной обстановке, был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали внимание на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии, что становится особенно актуальным после недавних событий в Нагорном Карабахе. Стороны с удовлетворением констатировали близость или совпадение подходов Южной Осетии и Абхазии к основным проблемам международной повестки дня. Было выражено обоюдное стремление к активизации сотрудничества и намечен дальнейший график предстоящих политических контактов между двумя странами», – говорится в сообщении югоосетинского МИД.
В коротком заявлении абхазского министерства говорится, что «стороны подробно обсудили широкий круг вопросов абхазо-югоосетинского взаимодействия, а также пути дальнейшего сотрудничества». «Практика регулярных консультаций будет продолжена», – отметили в Сухуми.
Алиев заложил фундамент железнодорожной линии в сторону Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Физулинский район, где принял участие в церемонии закладки фундамента железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.
Железнодорожная линия должна пройти вдоль азербайджано-иранской границы, до границы с Арменией – по территории районов, которые перешли под контроль Баку по итогам Второй Карабахской войны.
Как пишет азербайджанское агентство АПА, «стратегическое значение этой железнодорожной линии общей протяженностью 100 км имеет огромное значение»:
«Потому что данная транспортная инфраструктура будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли и, самое главное, внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой».
Ильхам Алиев посетил Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и их дочкой, Лейлой Алиевой.
- В заявлении о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанном 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, речь шла о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.
- 11 января, после встречи Алиева, Пашиняна и Путина в Москве было подписано новое заявление о развитии экономических связей и инфраструктурных проектов. Позднее состоялась встреча вице-премьеров трёх стран, а также консультации на уровне экспертных групп.
Президент Армении вернулся в Ереван после лечения в Лондоне
Президент Армении Армен Саркисян в конце прошлой недели вернулся в Ереван, сообщает «Радио Азатутюн» со ссылкой на его пресс-службу.
Согласно рекомендациям врачей, Саркисян продолжает лечение в Ереване.
Как сообщалось ранее, 3 января президент Армении перенес операцию на ноге в Лондоне. Затем в офисе президента сообщили, что у него были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным.
8 января стало известно, что у Саркисяна «сложное течение болезни». Через несколько дней его доставили в больницу с высокой температурой и двусторонней пневмонией. До возвращения в Ереван Саркисян продолжал работать дистанционно.
Элене Хоштария просит правительство отменить карантин для жителей Абхазии
Оппозиционный политик Элене Хоштария просит премьер-министра Грузии Георгия Гахария отменить 5-дневный карантин для жителей Абхазии. Она считает, что на Ингурском мосту можно проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом пишет издание Netgazeti.
«Ограничения ставят людей, живущих в оккупированной Абхазии, в ужасное положение, поскольку при попадании на территорию, контролируемую Грузией, они должны пройти пятидневный карантин. Из-за чего они не могут удовлетворить свои основные потребности: банковские операции, медицина, продукты и многое другое. Жители Абхазии часто переплывают реку, чтобы не проходить карантин, поэтому их арестовывают оккупанты», – заявила Хоштария.
В обращении также говорится о публикации на грузинском правительственном портале статистики, связанной с пандемией.
«Необходимо добавить колонку на сайте StopCov.ge, где будет указано, что количество инфицированных людей на оккупированных Россией территориях Грузии не может быть зарегистрировано – чтобы не создавалось впечатление, что эти территории не принадлежат грузинскому государству», – отметила Хоштария.
Ранее грузинские власти сообщили, что передвижение граждан через Ингурский мост восстановлено. При этом срок карантина для граждан, прибывающих из Абхазии и Южной Осетии, был сокращен с 12-ти до пяти дней. Что касается статистики по коронавирусу, представители грузинских властей говорят, что не доверяют данным, публикуемым властями самопровозглашенных республик.
Пророссийские НПО просят премьера Грузии закупить вакцину «Спутник V»
Несколько пророссийских неправительственных организаций, действующих в Грузии, просят премьер-министра Георгия Гахария рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V». В открытом письме, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что российская вакцина должна быть использована «для граждан Грузии, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом».
«К сожалению, в министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан Грузии о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. А специалист по политике здравоохранения, экс-депутат парламента Грузии Акакий Зоидзе выразил свое личное мнение, которое, как он сказал, совпадает с мнением правительства – что если даже российская вакцина получит стандарт высокого качества, её закупать не будут, чтобы это не было использовано российской пропагандой», – говорится в обращении.
НПО указывают на то, что ввоз российских продуктов в Грузию, а также экспорт грузинских товаров в РФ «не являются предметом политических спекуляций, а являются нормальными торговыми отношениями между странами».
Авторами открытого письма являются «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».
- Ранее один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа. Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.
- Грузинские власти заявили, что не планируют закупать российскую вакцину от COVID-19. Тбилиси планирует начать вакцинацию препаратами производства BioNTech/Pfizer (Германия/США) и AstraZeneca/Оксфордский университет (Великобритания).
Заза Гахеладзе не будет обжаловать приговор югоосетинского суда
Гражданин Грузии Заза Гахеладзе, приговорённый Верховным судом самопровозглашенной республики Южная Осетия к 12.5 годам лишения свободы, не будет обжаловать решение суда.
Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», об этом супруге Гахеладзе, Ирме Бутхузи сообщила его цхинвальский адвокат. Бутхузи пока не знает, почему муж принял такое решение.
Приговор Гахеладзе объявили 5 февраля. Тогда же стало известно, что он подлежит обжалованию в коллегии Верховного суда.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Гражданина Грузии признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Власти Грузии просят международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Гахеладзе. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
- Полномочный представитель югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев позже заявил, что Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор».
- 13 февраля на месте задержания Зазы Гахеладзе собрались гражданские активисты и представители антиоккупационного движения «Сила в единстве». Протестующие призвали правительство принять эффективные меры, и возложили ответственность за ситуацию вдоль разделительной линии на Российскую Федерацию.
Полиция опечатала тбилисский бар Зураба Джапаридзе
Полиция опечатала бар «У Джапара», открытый в Тбилиси лидером партии «Гирчи - для большей свободы» Зурабом Джапаридзе. Двоих сотрудников бара доставили в полицейский участок на допрос.
Ранее Джапаридзе оштрафовали на 2000 лари (600 долларов) за экономическую деятельность, осуществляемую без разрешения, но политик заявил, что платить штраф не собирается.
Джапаридзе предпогалает, что против него могут возбудить уголовное дело. При этом политика все еще защищает иммунитет – несмотря на то, что он отказался от депутатского мандата.
Зураб Джапаридзе открыл бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что это – «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Бар в течение двух дней работал и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».
«Открывать дорогу не актуально» – встреча с жителями Ахалгори
Парламентарии от фракции «Единая Осетия» встретились в минувшие выходные с жителями Ахалгори. Об этом сообщает пресс-служба парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
На встрече речь шла, в основном, о продолжающейся почти 1.5 года изоляции ахалгорцев. Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты на встрече отметил, что знаком с этой проблемой.
«Глава Ленингорского района обращался к президенту относительно этого вопроса, после чего состоялось выездное заседание Совета безопасности в поселке Ленингор. После этой встречи произошли определенные изменения, то есть упростили возможность пересечения границы для больных граждан, нуждающихся в лечении за пределами республики. Если раньше для экстренного направления больного за пределы Южной Осетии требовалось провести консилиум в Цхинвале, и только после решения консилиума можно было принимать решение о пересечении границы, то этого уже нет», – сказал парламентарий.
Глава района Виталий Мамитов отметил, что после заседания Совбеза некоторые проблемные вопросы были сняты с повестки дня.
«Этот механизм уже наглядно работает, и вы это знаете. То есть человека направляем в местную больницу, врачами проводится консилиум, нами подготавливается письмо в администрацию президента, и на второй день человек выезжает на лечение, а экстренные больные отправляются в тот же день. В Цхинвал этих больных уже не отправляем, все делается на месте и в считанные часы», – сказал Виталий Мамитов.
Он добавил, что говорить о прежнем режиме пересечения пропускного пункта «Раздахан» сейчас неактуально.
«Вы должны понимать, какая эпидемиологическая ситуация сложилась в сопредельной республике. Также ситуация в селении Уиста (Цнелиси – ред.) вам всем известна. Пока ситуация там не разрешится, открывать дорогу не актуально. Говоря об автотранспорте, хочу отметить, что проделана огромная работа МВД и в ближайшее время все машины, имеющие грузинские номера, будут у нас состоять на учете с осетинскими номерами. С этим также проблем не будет», – сказал Мамитов.
Во встрече также приняли участие депутаты Ацамаз Бибилов, Елена Джиоева и Илья Хубулов.
В Мьянме войска готовятся к подавлению протестных акций
На севере Мьянмы, как сообщают западные агентства, заметно передвижение войск, слышны выстрелы из автоматического оружия. По всей вероятности, как отмечает Би-би-си, готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооружённых сил захватило власть.
Западные посольства в Янгоне, после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами, призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа.
В воскресенье, в 18:30 по Гринвичу (01:00 местного времени понедельника, 15 ферваля) в Янгоне была прервана работа Интернета. Представитель ООН заявил, что военные "объявили войну" своему народу.
Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия.
Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.
В Твиттере публикуются кадры акций неповиновения:
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что ждут второго ребёнка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри сообщили в воскресенье, что ждут второго ребенка.
"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган, которое цитирует Би-би-си.
Друг семьи, фотограф Миссан Харриман опубликовал в твиттере чёрно-белую фотографию, на которой лежащая на траве Меган держит руку на явно выдающемся животе. Пол будущего ребёнка и предположительная дата родов не сообщаются.
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.
В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США.
Осенью в статье для The New York Times Меган Маркл рассказала, о выкидыше в июле 2020 года.
Президент Макрон допустил применение «Спутник-V» во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к коллективным международным действиям в борьбе с Covid-19. В интервью изданию "Журналь дю Диманш" (JDD), он высказался за незамедлительные усилия и за то, чтобы чтобы "русские и китайцы" присоединились к широким многосторонним усилиям по борьбе с пандемией. Условием такого сотрудничества, однако, по словам Макрона, должна стать "необходимая сертификация вакцин на уровне Всемирной организации здравоохранения". Об этом сообщает Международное французское радио.
Ранее, 3 февраля, Макрон рассказал в другом интервью, что отправил научную миссии в Россию для проведения обмена мнениями с российскими коллегами. Он оценил состоявшиеся консультации как "позитивные". По словам Макрона, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину к применению, то решение правительства станет "не политическим, а научным".
Тогда же глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил позицию правительства в эфире радиостанции Europe 1: "Если вакцина "Спутник V" будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств и французским Высшим советом по здравоохранению, то французские власти не будут препятствовать её распространению. У вакцин нет национальности. Важно получить работающее лекарство", - подчеркнул министр.
У Теи Цулукиани и членов её семьи подтвердился коронавирус
Коронавирус выявили у экс-министра юстиции Грузии, ныне главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Теи Цулукиани. Инфицированы и члены её семьи.
Как написала Цулукиани в социальной сети Facebook, она уже несколько дней находится на самоизоляции и лечится дома.
Ранее СМИ сообщали, что Цулукиани может вернуться в правительство Грузии на пост главы министерства культуры и спорта, которое будет сформировано в ближайшее время.
В Грузии выявили 165 новых случаев коронавируса, 11 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3363 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 165 новых случаев коронавируса. Было проведено 9197 тестов: PCR-тестов – 2989, экспресс‐тестов на антиген – 6208. На выходных количество проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 639 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 265 722, выздоровевших – 258 732.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,79%, за последние 14 дней – 3%, за последнюю неделю – 2,5%.
С сегодняшнего дня в Грузии полностью возобновляется очное обучение в школах. В классы возвращаются учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек.
Трое украинских солдат погибли при взрыве на востоке Украины
Украинское командование сообщило о гибели при взрыве троих военнослужащих на востоке Украины, у поселка Новолуганское. Всего за минувшую неделю в зона конфликта погибли пять украинских военнослужащих.
Офис президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил, что для расследования обстоятельств гибели солдат в Донецкую область направлены министр обороны и начальник штаба вооруженных сил.
Необходимо незамедлительное расследование, чтобы не дать повториться подобной трагедии в будущем, сказал президент. 15 февраля он возвращается на родину и заслушает доклады обоих военачальников о произошедшем, сообщает офис главы государства.
В конфликте на востоке Украины между армией и пророссийскими сепаратистами, который продолжается с весны 2014 года, погибли более 13 тысяч человек.
МВД Беларуси сорвало музыкальный фестиваль: задержаны 68 человек
Белорусская милиция сорвала музыкальный фестиваль под городом Смолевичи, сообщает издание Tut.by.
По информации СМИ, в концерте участвовали группы «Разбітае сэрца пацана», Panska Moc, Ok-Band и певица Валерия Суровицкая. Они были выведены из зала вместе со зрителями и доставлены в местное отделение милиции. Всего задержано свыше семидесяти человек. На них составляют протоколы о нарушении порядка организации массовых мероприятий.
В МВД Беларуси заявили, что пресекли «нелегальную акцию». Якобы под видом музыкальной вечеринки собрались «активисты деструктивных телеграм-каналов». В ведомстве отметили, что они использовали бело-красно-белую оппозиционную символику.
Михаил Саакашвили анонсировал высокую протестную активность в регионах Грузии
«До сих пор оппозицию от внеочередных выборов отделяли большой масштаб коронавируса и холода, а в ближайшие недели отделяет несколько сильных активностей в регионах и две-три очень сильных активности в Тбилиси, после чего демократия вернется в Грузию», - заявил бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета по реформам Украины Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Пирвели» в ответ на вопрос журналиста, насколько близка оппозиция к достижению цели - внеочередных парламентских выборов в Грузии.
Журналист также задал вопрос об инициативе Республиканской партии, которая предполагает разовое вхождение оппозиции в парламент. По словам Саакашвили, «грузинский народ плюнет в лицо всем, кто войдет в т.н. парламент».
«Никто не сможет войти в парламент, потому что грузинский народ плюнет в лицо каждому, кто войдет в т.н. парламент. Это не парламент, это некая группа узурпаторов, называющих себя парламентом, так что давайте не будем обманываться. Единственное, что они могут принять - это решение о проведении внеочередных выборов в Грузии», - сказал Саакашвили.
Владимир Келехсаев: Надо сплотиться и работать для народа
«Депутатам надо сплотиться и работать во благо народа и Осетии», - такое мнение выразил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев.
«Многие граждане ко мне обращаюсь из-за пенсий, люди волнуются. Если мы все себя так будем вести, мы развалим страну. Не для того мы долгие годы боролись за государственность, чтобы сегодня самим же себе ставить подножки», - сказал Келехсаев, выступая в парламенте.
Он отметил, что проблемы с принятием бюджета в парламенте возникали и во время работы других созывов, но это неправильно, и бюджет надо принимать обязательно, сообщает информагентство «Рес».
«Сессия, назначенная из-за бюджета, уже в десятый раз сорвалась. Бюджет - не президента, правительства или парламента, он - для народа, и поэтому бюджет обязательно должен быть принят, чтобы выплатить людям заработную плату, пенсии, медикам - их выплаты. Россия выделила нашему Минздраву средства на лекарства, оборудование и стимулирующие выплаты, и вот все это невозможно осуществить без принятия бюджета. Чтобы Инвестпрограмма, на которую выделили больше миллиарда, имела возможность работать дальше, и у нас были новые детские сады, школы, и т.д. Сейчас строительство полностью прекратилось», - отметил вице-спикер.
По его словам, Россией были выделены средства около 200 миллионов рублей на резервную линию через Рокский тоннель, но и в этом направлении сегодня невозможно поработать из-за того, что не принят бюджет. «Когда идет сильный снег, линии электропередачи обрываются. Нам выделили средства, чтобы провести резервную линию, это разве плохо? А мы не хотим работать…», - добавил он.
Келехсаев отметил, что Южная Осетия живет большей частью за счет средств Российской Федерации, «… а тем временем, от имени оппозиционных депутатов направлено письмо в правительство России, чтобы оно не присылало нам средства, как так?».
Вице-спикер заметил, что, те, кто срывают сессии, дальше готовят себя в президенты. По его мнению, это неправильно, из-за политики, народ не должен страдать.
- Часть депутатов бойкотируют заседания парламента с конца августа прошлого года. Они требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева.
- 5 февраля парламентарии (30 из 34) впервые за несколько месяцев собрались на заседание с участием российской делегации во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
В Грузии продлят действие положения об обязательном ношении масок
В Грузии продлят действие положения об обязательном ношении защитных масок как в помещениях, так и на улице. Соответствующие изменения рассмотрят завтра на заседании бюро парламента, сообщает Общественный вещатель.
Поправки, инициированные группой депутатов «Грузинской мечты», планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях.
В случае их принятия ужесточены будут санкции за повторное нарушение правил ношения масок в открытых или закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте или такси (категория M1). Штраф составит 50 лари (15 долларов). Размер штрафа в случае первого нарушения не изменится. Сейчас он составляет 20 лари (около 6 долларов).
Ношение масок не только в помещениях, но и на улицах в Грузии стало обязательным с 4 ноября 2020 года. Срок действия этой нормы истекает 2 марта 2021 года.
Гахария: Обновленный прогноз Fitch говорит о сильной стратегий правительства Грузии
Обновленный прогноз международного рейтингового агентства Fitch говорит о сильной экономической стратегии правительства Грузии, считает премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Грузии на уровне «BB» и заявило, что переизбрание «Грузинской мечты» укрепило преемственность экономической политики, несмотря на политическую напряженность из-за бойкота парламента оппозицией», - написал Гахария в Twitter.
Fitch сохранило оценку суверенного кредитного рейтинга Грузии на уровне BB с негативным прогнозом. Согласно прогнозу, в 2021 году ВВП страны вырастет на 4,3%, а в 2022 году – на 5,8%. Эксперты также отметили, что после пандемии экономика Грузии будет восстанавливаться более быстрыми темпами, чем другие страны с аналогичным рейтингом.
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