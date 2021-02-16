В югоосетинском парламенте объявили об утверждении бюджета – без кворума

Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не собрала кворум. Несмотря на это, депутаты проголосовали за правомочность заседания и 18 голосами «за» утвердили бюджет на 2021 год.

Вице-спикер парламента Петр Гассиев объявил, что регламент, который предполагает кворум в 23 депутата, является неправомочным. По его словам, документ в свое время не был опубликован в СМИ.

«В своих действиях мы руководствуемся принятыми нормами в Российской Федерации, в которых говорится, что закон принимается большинством голосов парламентариев», – сказал Гассиев.

Его слова подтвердила представитель югоосетинского президента в парламенте Анна Кумаритова.

«Статья 70 часть 2 Конституции республики позволяет нам принять закон о госбюджете тем количеством депутатов, которые находятся в зале», – заявила Кумаритова.

Отметим, что бюджет, за который проголосовали депутаты, составляет более 7,7 млрд рублей. При этом финансовая помощь России превышает 6,3 млрд рублей.

Сегодня в сессионном зале вновь собрались «возмущенные» жители Южной Осетии, которые, по информации властей, остались без зарплат и пенсий. «Эхо Кавказа» уже писало, что 12 февраля часть граждан привезли из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания.