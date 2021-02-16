ОБСЕ в Грузии: твит без подробностей

В Грузии с официальным визитом находится действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Дипломат уже успела провести встречи с руководством страны и представителями гражданского сектора.

«Я отправляюсь в Грузию в ранге председателя ОБСЕ. Мы подтвердим решительную поддержку Грузии в разрешении конфликтов и укреплении институтов в обеих сферах, где женщины и гражданское общество могут сыграть решающую роль», – этот твит министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде написала перед тем, как прибыть в Тбилиси.

График встреч был очень насыщенным. За сегодняшний день госпожа Линде успела провести целый ряд встреч как на высшем уровне, так и с представителями гражданского сектора. Плюс ко всему, председатель ОБСЕ посетила и село Хурвалети, находящееся на разделительной линии.

«Сегодня я посетила административную границу, чтобы узнать о ситуации на местах и проблемах, с которыми сталкивается местное население в Грузии. Взаимодействие через административную границу важно для укрепления доверия среди населения, пострадавшего от конфликта».

Приблизительно в таком же ключе изложена информация и о содержании других переговоров. Шведский дипломат предпочитает комментариям для СМИ короткие сообщения в Твиттере.

«У нас была важная встреча с премьер-министром Гахария. Вызовы европейской безопасности должны быть решены путем соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, а также посредством диалога и взаимодействия», – написала Линде после встречи с грузинским премьером.

Твиты схожего содержания появлялись на ее страничке по итогам выполнения пунктов повестки визита. В частности, после встречи с представителями гражданского сектора председатель ОБСЕ написала:

«Ценю открытый разговор с грузинским гражданским обществом о конфликтах в Грузии и на Южном Кавказе, а также значимое участие женщин в мирных процессах».

От оглашения подробностей встреч госпожа Линде воздержалась. Равно как и от оценки того, какую роль могут сыграть женщины в урегулировании конфликтов.

На этот вопрос косвенно ответила президент Саломе Зурабишвили, которая выступила с инициативой во время председательства Швеции в ОБСЕ провести в Грузии международную конференцию с участием женщин-лидеров, на которой будут обсуждены все конфликты в регионе и пути их мирного разрешения.

В целом лейтмотивом визита председателя ОБСЕ в Тбилиси стал вопрос оккупации Россией регионов Грузии, что «угрожает безопасности не только самой Грузии или Черноморского региона, но и Европы в целом». Грузинская сторона проинформировала госпожу Линде о серьезных последствиях незаконных действий России, фактически аннексировавшей Абхазию и Цхинвальский регион. В частности, стороны обсудили активизацию процесса «бордеризации» и гуманитарный кризис, возникший из-за длительного закрытия переходов на оккупационной линии, а также постоянного нарушения прав человека, частых случаев незаконных арестов и похищений людей.

Особое внимание было уделено делу гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, который сначала был похищен, а затем приговорен Цхинвальским судом к 9 годам лишения свободы. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил надежду, что международное сообщество приложит максимум усилий для скорейшего освобождения Зазы Гахеладзе и других граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационными силами:

«Я рад приветствовать госпожу председателя, которая уже второй раз посещает линию оккупации и знакомится с ситуацией на месте. Мы надеемся, что процесс урегулирования конфликтов с председательством Швеции получит новый импульс».

На встречах с руководством Грузии была также поднята тема победы Грузии в Европейском суде по правам человека над Россией. Стороны отметили большое значение этого решения, которое является важным правовым инструментом для международной реакции на нарушения прав человека со стороны России на оккупированных территориях. По словам Анн Линде, во время ее председательства роль ОБСЕ в вопросах разрешения конфликтов еще больше усилится:

«ОБСЕ уже давно играет важную роль в Грузии. Организация активно участвует в Женевских переговорах и в Механизме предотвращения инцидентов и реагирования на них. Мы надеемся, что сможем оказать значительную помощь людям, пострадавшим от конфликта, предоставить необходимые инструменты для диалога и деэскалации конфликта, а также укрепить демократические институты Грузии».

Бывший министр по примирению и гражданскому равенству, ныне посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили, также представляющая страну в международных организациях, чьи головные офисы находятся в Вене, в том числе ОБСЕ, считает очень важной повестку визита председателя этой организации:

«Швеция, которая в 2021 году стала страной-председателем ОБСЕ, является нашим близким партнером. И что очень важно, одним из своих главных приоритетов за время председательства Стокгольм назвал мирное урегулирование конфликтов во всем ареале действия этой организации. В том числе это касается и российско-грузинского конфликта».

В Тбилиси надеются, что визит председателя ОБСЕ даст толчок обсуждению проблем, с которыми сталкивается Грузия в контексте противостояния с Россией.