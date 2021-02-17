Транскам закрыт – в Цхинвали не могут восстановить аппарат для гемодиализа

Все необходимые детали для восстановления вышедшего из строя оборудования гемодиализного центра Южной Осетии закуплены. Однако российские инженеры-техники, которые должны заменить неисправный насос, не могут попасть в Цхинвали из-за закрытой Транскавказской магистрали (Транскам).

«В понедельник рано утром к нам должны были приехать российские инженеры-техники, однако дорога была закрыта. К счастью, все наши пациенты проходят необходимые процедуры в гемодиализных центрах Владикавказа, они смогли вовремя выехать в Северную Осетию, угрозы их жизни ничего не представляет. По приезду российских специалистов насос будет заменен в течение нескольких часов», – заявила агентству «Рес» заведующая отделением гемодиализа республиканского медцентра Мадина Джиоева.

Отметим, что гемодиализный центр на базе республиканского многопрофильного медицинского центра временно приостановил прием пациентов на прошлой неделе.

В МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня сообщили, что Транскам остается закрытым.

«В горах наблюдается снегопад, дорожные службы расчистили трассу, но говорить об открытии дороги преждевременно, так как обстрел лавин невозможен из-за непогоды. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта, как с южной, так и с северной стороны. Остается ожидать улучшения погодных условий», – отметили в ведомстве.