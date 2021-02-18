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Саакашвили считает, что оппозиция после отставки премьера должна «довести дело до конца»
Сейчас не время останавливаться, мы должны довести дело до конца, – заявил экс-президент Грузии, основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, комментируя отставку премьер-министра Георгия Гахария.
Саакашвили говорит, что Гахария не хотел брать на себя ответственность за «кровопролитное исполнение насилия Иванишвили и массовый разгон людей».
«Это действительно большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа», – заявил политик.
Как пишет «Новости-Грузия», он также призвал оппозиционные силы к «еще большей консолидации для исполнения воли грузинского народа и назначения внеочередных парламентских выборов». По мнению Саакашвили, сейчас для этого необходимо задействовать дипломатический корпус.
«В этой ситуации необходима осторожность и своевременное достижение соглашений о внеочередных выборах в условиях новой избирательной комиссии и участия международных наблюдателей», – добавил он.
- После отставки Гахария оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризис, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Другие новости дня
Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена
Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 19 февраля в Баку, отложена.
Как пишет агентство Trend, об этом сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Отметим, что сегодня подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Отныне все министры кабинета Гахария являются исполняющими обязанности. Среди них – глава МИД, вице-премьер Давид Залкалиани.
Встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана впервые состоялась 8 июня 2012 года. Тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в различных сферах. 19 февраля должна была состояться девятая встреча в таком формате.
Министры обороны НАТО собрались впервые при президенте США Байдене
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг сделал заявление об отношениях с Россией: "Даже если мы не верим в лучшие отношения с Москвой, мы должны уметь управлять сложными отношениями". Глава НАТО дал интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung перед открытием видеоконференции министров обороны стран Североатлантического союза.
Совещание министров проводится впервые после вступления Джо Байдена на пост президента США. В конференции участвует новый министр обороны США Ллойд Остин. Рассматриваются вопросы бюджета НАТО, расширение миссии в Ираке и возможное завершение операции в Афганистане.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал европейских союзников выполнять обязательства, связанные с ростом расходов на оборону. Он отметил, что цель добиться взносов в бюджет НАТО от каждого союзника на уровне двух процентов от внутреннего валового продукта – такая цель была поставлена ещё в 2014 году. В то время Джо Байден был вице-президентом. Цель, поставленная 2014 году, стала ответом на "агрессивное поведение России, аннексию Крыма и более жестокие формы терроризма". Эти угрозы сохранились, но к ним ещё добавились опасные кибератаки, сказал Столтенберг.
Конференция министров продлится два дня, 17 и 18 февраля, сообщила "Немецкая волна".
Facebook заблокировала все публикации СМИ в Австралии
Корпорация Facebook заблокировала доступ к новостям в одноимённой соцсети для своих пользователей в Австралии. С 18 февраля на территории страны пользователям фейсбука нельзя просматривать сообщения средств массовой информации и публиковать ссылки на новости. Все публикации СМИ были удалены из соцсети, передает Reuters.
Решение Facebook связано с намерением властей Австралии обязать интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ, которые размещают новости на их платформах. Ранее Google пригрозил заблокировать доступ к поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят.
Власти Австралии в ответ заявили, что американская компания "не права".
"Эти действия только подтвердят опасения многих стран по поводу поведения крупных технологических компаний, которые думают, что они выше, чем правительства, и что правила не должны применяться к ним, ”- Заявил премьер-министр Австралии Скот Моррисон.
Министр здравоохранения Грег Хант признался, что он в "глубоком шоке" от решения соцсети - по ошибке ограничения затронули и страницы некоторых государственных служб и общественных организаций.
«Грузинская мечта» завтра представит кандидата в премьер-министры
Правящая партия «Грузинская мечта» завтра, 19 февраля, планирует представить кандидата на пост премьер-министра Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», об этом председатель партии Ираклий Кобахидзе объявил сегодня на брифинге.
Ранее об отставке объявил премьер Георгий Гахария. Он объяснил свое решения разногласиями с членами правящей команды по поводу задержания Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД).
«Формирование правительство начнется и завершится в предусмотренные законом кратчайшие сроки… Предположительно, уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры», – заявил Кобахидзе.
Он подтвердил, что мнение Гахария по поводу сроков исполнения решения суда в отношении Мелия отличалась, однако премьер не смог привести аргументов в поддержку своей позиции. Кобахидзе не стал вдаваться с подробности и говорить о разногласиях в правящей команде.
«Краевым был вопрос о том, должно ли государство решительно показывать свое лицо или нет. Для остальных членов команды ответ на этот вопрос был однозначным – страна, где не обеспечено исполнение закона, не состоится как государство», – добавил он.
Отныне все министры кабинета Гахария являются исполняющими обязанности. Согласно Конституции, у партии, победившей на парламентских выборах, есть две недели на утверждение нового правительства. После истечения данного срока альтернативного кандидата на должность премьер-министра могут представить как минимум 50 депутатов парламента. Если парламент не утвердит премьера, то президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы.
Оппозиция призывает Бибилова «защитить основы конституционного строя»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия от «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги, проголосовавшие 16 февраля за принятие бюджета на 2021 год, осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Представители трёх парламентских сил считают, что председатель парламента, вице-спикер и еще 16 депутатов должны понести наказание «за соответствующее неконституционное решение».
«Решение о признании регламента противоречащим Конституции, является компетенцией исключительно Конституционного суда, но никак не парламента и спикера. При отсутствии определения Конституционного суда нормативно-правовой акт (регламент), продолжает действовать. Таким образом, ссылка на противоречие с конституцией является не корректной. Следовательно, действия, основанные на подобных решениях, являются не конституционными и преступными», – говорится в заявлении.
Представители югоосетинской оппозиции считают, что регламент является правомочным, несмотря на то, что не был опубликован в СМИ.
«Регламент не является законом, его действие распространяется исключительно на внутреннюю работу парламента. Вступление в силу регламента определяется самим регламентом, со дня его принятия и не требует официального опубликования в средствах массовой информации, согласно статьи 188 заключительных положений регламента: «Регламент, а также постановление парламента о внесении изменений и дополнений к нему вступает в силу со дня их принятия, если парламент не примет иное решение». Все решения, принятые в нарушении регламента, являются незаконными и недействительными с момента их принятия», – сказано в заявлении.
Депутаты говорят, что Комитет государственной безопасности был заведомо проинформирован о намерениях руководства парламента совершить антиконституционные действия.
«Кроме этого, в настоящее время готовится заявление в суд и прокуратуру Южной Осетии, о нарушении процедуры проведения сессии в соответствии с регламентом. Обращаемся к президенту Республики Южная Осетия, как гаранту Конституции с тем, чтобы он защитил основы конституционного строя Республики Южная Осетия», – говорится в заявлении.
- 18 из 34 депутатов югоосетинского парламента – представители партий «Единая Осетия», «Единство народа» и поддерживающие их мажоритарии, несмотря на отсутствие кворума, 16 февраля провели заседание законодательного собрания и приняли закон о бюджете на 2021 год. Вице-спикер парламента Петр Гассиев объявил, что регламент, который предполагает кворум в 23 депутата, является неправомочным. По его словам, документ в свое время не был опубликован в СМИ.
МВД Грузии отложило исполнение решения суда по делу Ники Мелия
Министерство внутренних дел Грузии отложило исполнение решения суда по делу лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«В связи с отставкой премьер-министра, министерство внутренних дел отложило запланированное мероприятие по делу Ники Мелия», – отметили в МВД.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда.
Тбилисский городской суд накануне изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест. Ранее лидер ЕНД отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Об этом он сообщил на специальном брифинге.
Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.
«Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, её экономического развития и преодоления всех видов кризисов», – заявил Георгий Гахария.
Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.
«Но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым», – сказал Гахария.
Георгий Гахария стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
В ожидании ареста Ники Мелия: в офис ЕНД не пустили полицейских
Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия, в отношении которого Тбилисский городской суд принял решение об изменении меры пресечения с залога на арест, находится в центральном офисе партии.
На место сегодня утром для исполнения решения суда прибыли несколько сотрудников МВД Грузии, однако в офис их не пустили. Полицейские отказались вручать постановление о задержании Мелия его адвокату, Дмитрию Садзаглишвили.
После этого представители МВД покинули территорию, прилегающую к офису ЕНД. Пресс-служба министерства же распространила заявление, призвав представителей оппозиционной партии и их сторонников «воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать полиции в исполнении решения суда».
«Согласно Конституции, исполнение судебных решений является обязательным для всех граждан. Невыполнение судебного решения или воспрепятствование его исполнению влечет правовую ответственность. Мы призываем как представителей политической партии, так и их сторонников выражать протест в мирной форме, воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать представителям полиции в исполнении решения суда. Любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, и любое лицо, нарушившее общественный порядок, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона», – заявили в МВД.
Отметим, что в течение всей ночи СМИ сообщали о мобилизации на базе Управления особых поручений МВД Грузии, которая находится недалеко от центрального офиса ЕНД.
- Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
ДТП с участием 15 машин произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе
ДТП с участием 15 автомобилей произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в Центральной Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Инцидент произошел вечером 17 февраля на участке Руиси-Гори (регион Шида Картли). Следовавшая в направлении Тбилиси машина врезалась в эвакуатор. Из-за гололедицы следовавшие позади водители не успели затормозить. Некоторые из них съехали на обочину дороги, другие столкнулись друг с другом.
Согласно распространившейся информации, в ДТП пострадали несколько человек. Все они получили легкие повреждения, госпитализация им не потребовалась.
Виновника аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье УК Грузии «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
В Абхазии выявлено 24 случая коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 166 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, 53 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента: мужчина 1939 года рождения умер 17 февраля, мужчина 1935 года рождения умер 16 февраля. Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 18, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12618 человек, в эту цифру включены - 449 случаев заболевания, подтвержденных в частных лабораториях. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11865 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Посольство США в Грузии призывает власти и оппозицию к сдержанности
Посольство США в Грузии призвало власти и оппозицию к сдержанности в напряженной ситуации, которая сложилась в Тбилиси после того, как суд сегодня приговорил лидера оппозиции к предварительному тюремному заключению.
«Призываем правительство и оппозицию проявить максимальную сдержанность в связи с сегодняшним решением суда. Насилие служит только тем, кто хочет подорвать стабильность Грузии. Существующая ситуация должна разрешиться мирным путем», сказано в заявлении посольства США.
Дело касается председателя самой большой оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 20 июня 2019 года.
Ранее Мелия отказался выплачивать залог в качестве меры пресечения и назвал расследование по делу фабрикацией и попыткой отстранить его от политических процессов.
После объявления решения суда лидеры всех оппозиционных партий, которые бойкотируют работу парламента, заявили, что будут защищать Нику Мелия и не выдадут его полиции. В настоящее время не менее 500 человек находятся в центральном офисе ЕНД. В СМИ обсуждают возможность того, что полиция попытается взять офис партии штурмом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидера ЕНД Нику Мелия отправят под арест – решение суда
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность. После сегодняшнего решения суда Нику Мелия должны арестовать.
Политик сейчас находится в офисе ЕНД. Правозащитники и оппозиционеры говорят, что не позволят его задержать. Мелия провел в партийном офисе и прошедшую ночь.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
NASA может сократить свои представительства в России
NASA может сократить свои представительства в России. Об этом источники в ракетно-космической отрасли рассказали РИА Новости. По их словам, это связано со снижением сотрудничества в области работы с Международной космической станцией.
В первую очередь будут отозваны сотрудники из Звездного городка при Центре подготовки космонавтов: это стало следствием отказа США от использования кораблей «Союз» благодаря появлению альтернативы – аппарата Crew Dragon от SpaceX. Представители NASA прекращают постоянное присутствие и в Институте медико-биологических проблем РАН. Вместо этого они будут приезжать туда на встречи. Кроме того, из главного представительства в Москве будет выведен почти весь персонал.
В то же время продолжит работу подразделение Космического центра имени Джонсона при «Роскосмосе», где готовят астронавтов. В прежнем режиме будет функционировать и офис в подмосковном Центре управления полетами: эта группа обеспечивает взаимодействие командных пунктов в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.
17 февраля Reuters сообщило, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA при посольстве США в России. Аналогичную новость сообщали российские СМИ в январе. По их данным, это был ответ Москвы на отказ Вашингтона выдать визы российским дипломатам.
Сотрудничество России и США в космосе началось полвека назад. В 1972 году было подписано соответствующее соглашение, в рамках которого были реализованы проекты «Союз-Аполлон», затем «Мир-Шаттл», а потом и проектом МКС.
МВД Грузии: Возле офиса «Нацдвижения» ничего необычного не происходит
В МВД Грузии заявляют, что кадры, распространяемые СМИ, сняты на базе Управления по особым поручениям, где сотрудники перемещаются ежедневно.
«Рядом находится база Управления особых поручений МВД, куда сотрудники перемещаются каждый день. Сегодня на этой базе ничего особенного не происходит», - сообщили Общественному вещателю Грузии в МВД.
На суде по делу председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, его адвокаты потребовали отстранения судьи Нино Чахнашвили. По их словам, возле офиса «Национального движения» мобилизована спецгруппа МВД, а значит, решение об аресте Мелия было известно заранее.
Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия проходит сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассматривает судья Нино Чахнашвили.
- Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.
- Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь».
Деда покончившей с собой 14-летней девочки суд отправил в заключение
Батумский городской суд отправил в предварительное заключение 76-летнего мужчину - деда 14-летней Нини Цецхладзе, покончившей с собой несколько дней назад в Кобулетском районе.
Девятиклассница повесилась 9 февраля – подросток был в тяжелом психологическом состоянии на протяжении почти полугода. По данным следствия, летом с ней вступил в сексуальную связь 23-летний парень, который через несколько месяцев сказал, что не собирается на ней жениться. Негативную роль сыграла и реакция семьи: дед, узнав о связи внучки с мужчиной, избил ее и угрожал убить.
Обвинение 76-летнему мужчине предъявлено по двум эпизодам: «насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи» и «угроза причинением смерти в адрес несовершеннолетнего члена семьи», сообщает пресс-служба прокуратуры. По обеим статьям задержанному грозит лишение свободы до трех лет. Во время допроса он признался в том, что в начале декабря избил девочку и угрожал ей убийством.
Следствие продолжает изучать другие возможные эпизоды угроз и физических оскорблений погибшей школьницы. Предсудебное заседание назначено на 6 апреля.
Ранее по этому делу полицией был задержан 23-летний Н. К. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы, по обвинениям в «половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «доведении до самоубийства». Семья задержанного отрицает все обвинения. Они утверждают, что девочку с их сыном связывали только дружеские отношения и настаивают на версии, что она решилась на самоубийство из-за тяжелой ситуации в семье.
Евросоюз недополучил треть от запланированных доз Pfizer
Евросоюз недополучил порядка 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это составляет треть от запланированных поставок.
К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу 23 миллиона доз американо-немецкой вакцины против COVID-19. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок.
Производитель обязался поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения.
Тем не менее, недостающие ныне дозы относятся к самой первой – декабрьской – партии: из 12,5 миллионов доз, запланированных к поставке в декабре прошлого года, ЕС получил только 2 миллиона. Неназванный официальный источник сообщил агентству, что компания пообещала восполнить недостачу к концу марта.
В настоящее время Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины.
Одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения является Израиль: там первую дозу получили уже более 75 процентов населения. В ОАЭ этот показатель составил 50 процентов, в Британии – выше 20 процентов, тогда как в странах Евросоюза – в среднем 5 процентов. В первую очередь уколы получают наиболее уязвимые слои населения – медики, учителя и лица старшей возрастной группы.
ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального
Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по его обращению. Копия документа опубликована на сайте оппозиционного политика.
Согласно регламенту суда, в исключительных случаях он может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для исполнения. Это делается в случаях, когда суд приходит к выводу, что непринятие мер подвергает заявителя реальному риску. Однако российское министерство юстиции накануне заявило, что не планирует исполнять это требование.
В феврале суд в Москве принял решение отправить Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
Представитель пресс-службы российского министерства юстиции заявил агентству ТАСС, что принятие решения о немедленном освобождении в ведомстве считают «необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».
В министерстве заявили, что такое решение не может подлежать исполнению и назвали его «переходом красной черты».
В начале февраля Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров о нежелании российскими властями «даже делать вид», что они принимают решения ЕСПЧ.
В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, это может стать темой ещё одного разбирательства в том же суде, а права России в Совете Европы могут быть приостановлены.
- Решение об отправке Навального в колонию ещё не вступило в силу. Обращение адвокатов было направлено в Европейский суд до того, как оно было вынесено.
Ryanair в текущем году не планирует возобновлять полеты в Грузию
Ирландская авиакомпания Ryanair в текущем году не планирует возобновлять полеты в Грузию – по коммерческим причинам. Об этом пишет BMG со ссылкой на головной офис бюджетной авиакомпании.
В Ryanair говорят, что работают над восстановлением авиапотока и поэтапным выходом из кризисной ситуации.
Ранее грузинские власти сняли ограничения на регулярное международное сообщение и упростили правила въезда иностранных граждан.
Авиакомпания Ryanair начала полеты в Грузию в конце 2019 года и до пандемии коронавируса выполняла рейсы Бергамо-Тбилиси-Бергамо, Марсель-Кутаиси-Марсель и Болонья-Кутаиси-Болонья.
Министерство экономики Грузии и Объединение аэропортов Грузии почти 10 лет вели переговоры с Ryanair. 21 августа 2019 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
Южная Осетия: для регистрации машин необходимо сдать грузинские номера
Кабмин самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешил жителям Ахалгорского и Джавского районов регистрировать машины с грузинскими номерами. По информации Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД), владельцы данных транспортных средств смогут полноценно передвигаться по территории Южной Осетии.
«Как только мы получим постановление – приступим к этой процедуре. Для её прохождения у владельца машины должны быть паспорт гражданина Южной Осетии и документы на его транспортное средство. Грузинские номера будут сдаваться на месте, и только после этого будут выдаваться югоосетинские номера», – сказала старший госавтоинспектор УГИБДД Альма Валиева.
Югоосетинское правительство 10 февраля постановило, что перерегистрировать машины с грузинскими номерами необходимо до 1 июля.
«До этого срока им разрешен в одностороннем порядке единовременный вывоз транспортных средств, находящихся в их собственности или владении, на территорию Грузии», – говорится в сообщении, опубликованном агентством «Рес».
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что власти «решили пойти гражданам навстречу, чтобы создать им максимально комфортные условия для регистрации своих машин в Южной Осетии».
Путин: лозунг «Россия для русских» – «пещерный национализм»
Президент РФ Владимир Путин, общаясь 17 февраля с лидерами парламентских фракций, заявил, что лозунг «Россия для русских» является «пещерным национализмом» и «способствует раскачке страны изнутри».
Так он ответил на реплику главы ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что в Россию не нужно пускать мигрантов из Центральной Азии.
«Болгары, украинцы, белорусы, сербы, – это можно. Из Средней Азии – нельзя. Он [мигрант] в кармане, каждый из них, привезет по два грамма наркотика для личного потребления. Но они продадут это здесь. Поэтому нельзя завозить мигрантов, уехали – и хорошо», – цитирует Жириновского РБК.
«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри, – ответил на это Путин. – А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране».
В 2020 году в Конституцию РФ была внесена поправка о русском языке как языке «государствообразующего народа» России. Она вызвала много споров, особенно с учетом того, что требование внести русский народ как государствообразующий в Конституцию еще с начала 1990-х годов было требованием русских националистов. Общественные организации национальных республик (Татарстана, Якутии и других) в связи с поправкой говорили о дискриминации 25 миллионов российских граждан – представителей «негосударствообразующих народов».
Путин, однако, не видит противоречий между принятой поправкой и своей репликой про «пещерный национализм»:
«Конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет».
Байден: у каждого американца будет доступ к вакцине к концу июля
Все граждане США к концу июля нынешнего года будет иметь доступ к вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе интерактивного общения с американцами, которое во вторник организовал телеканал CNN. Это было первое такое общение Байдена с согражданами после вступления в должность.
"К концу июля у нас будет 600 миллионов доз, достаточно для вакцинации каждого американца", - сказал Байден. Согласно его более ранним прогнозам, это должно было произойти уже к весне. Однако, недавно Белый дом сдвинул дату, сославшись на проблемы c доступностью вакцин и трудности с их доставкой.
Выступая накануне, Джо Байден также отметил, что поддерживает вакцинацию учителей, так как школы, по его мнению, должны открыться быстрей. Одновременно Байден подчеркнул, что стране предстоит еще долгий путь к тому, чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет и жизнь вернулась в нормальное русло.
Суточный прирост заболевших COVID-19 в США сейчас постепенно снижается, но по-прежнему каждый день фиксируются десятки тысяч новых заражений, а ежедневное число смертей от коронавируса составляет около тысячи. Это данные университета Джонса Хопкинса.
Всего с начала пандемии коронавируса жертвами COVID-19 в США стали более 488 тысяч человек. Страна остаётся на первом месте в мире (согласно официальной статистике) по заболевшим и умершим от коронавируса.
Пандемия коронавируса и ущерб и восстановление после неё мировой экономики станут одними из главных тем предстоящей 19 февраля встрече лидеров "Большой семёрки" - Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Японии и Соединённых Штатов. Для Байдена это будет первая встреча в рамках G7 в качестве главы американской администрации.
Транскам закрыт – в Цхинвали не могут восстановить аппарат для гемодиализа
Все необходимые детали для восстановления вышедшего из строя оборудования гемодиализного центра Южной Осетии закуплены. Однако российские инженеры-техники, которые должны заменить неисправный насос, не могут попасть в Цхинвали из-за закрытой Транскавказской магистрали (Транскам).
«В понедельник рано утром к нам должны были приехать российские инженеры-техники, однако дорога была закрыта. К счастью, все наши пациенты проходят необходимые процедуры в гемодиализных центрах Владикавказа, они смогли вовремя выехать в Северную Осетию, угрозы их жизни ничего не представляет. По приезду российских специалистов насос будет заменен в течение нескольких часов», – заявила агентству «Рес» заведующая отделением гемодиализа республиканского медцентра Мадина Джиоева.
Отметим, что гемодиализный центр на базе республиканского многопрофильного медицинского центра временно приостановил прием пациентов на прошлой неделе.
В МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня сообщили, что Транскам остается закрытым.
«В горах наблюдается снегопад, дорожные службы расчистили трассу, но говорить об открытии дороги преждевременно, так как обстрел лавин невозможен из-за непогоды. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта, как с южной, так и с северной стороны. Остается ожидать улучшения погодных условий», – отметили в ведомстве.
Латвия пока не собирается переименовывать Грузию
Вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия в Латвии пока не рассматривается, сообщает портал Delfi со ссылкой на Министерство иностранных дел балтийской страны.
МИД Латвии в январе отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает Подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, это не политический вопрос, и решать его должны лингвисты. Пока что полученная от них информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять.
МИД также обратил внимание на то, что в ООН Грузия тоже не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia.
- Ранее Литва окончательно утвердила новое название Грузии – Сакартвело. Оно будет использоваться во всех официальных документах. В Вильнюсе также рассматривается вопрос о переименовании Беларуси.
В Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии увеличилось за сутки на девять, всего было проведено 136 тестов, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, с начала пандемии выявлено 2984 случая инфицирования, выздоровели 2112, проведено 17 594 исследования.
«За сутки снято с учета семь человек, под наблюдением медиков остаются 872», – сказала Гаглоева.
- В Абхазии число выявленных заболевших составляет 12 145 человек. 193 летальных случая, выздоровели 11 775.
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