У Литвы есть вопросы «об избирательном правосудии и верховенстве закона» в Грузии

Министерство иностранных дел Литвы обеспокоено сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии.

«Решение парламента об отказе от юридической неприкосновенности Ники Мелиа, лидера основной оппозиционной партии «Единое национальное движение», и возможный арест политика уменьшают возможность диалога между правящей партией и оппозицией, вызывают вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране», – сказано в заявлении ведомства.

В Вильнюсе сожалеют, что политические лидеры Грузии до сих пор не использовали все возможности для разрешения своих разногласий в связи с парламентскими выборами, состоявшимися прошлой осенью.

«Мы призываем власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые ведут к дальнейшему тупику и расколу общества, а также к возможному применению силы против граждан. Дальнейшее обострение ситуации только еще более повредит перспективам страны. Мы убеждены, что Грузии необходимы органы власти, способные принимать решения в интересах людей, как в свете недавних вызовов, так и в контексте реформ, направленных на осуществление Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией», – отмечают в МИД.

В заявлении ведомства, опубликованном на русскоязычной версии сайта МИД, используется название «Сакартвело». Приводится и цитата министра иностранных дел страны.

«Мы призываем наших партнеров в Сакартвело отойти от красных линий и воспользоваться возможностью для деэскалации ситуации и поиска решений, чтобы нормализовать ситуацию и вернуться к конструктивному политическому диалогу», – сказал глава МИД Габриелюс Ландбсергис.

Сегодня же посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра побывал в офисе «Единого национального движения».

«Мы работаем со всеми политическими партиями, чтобы страна была успешной в её евроатлантических устремлениях. Я здесь для того, чтобы выразить солидарность всем происходящим событиям. Мы обеспокоены тем, что могут быть приняты непропорциональные меры», – заявил Калиндра.