Правящая партия «Грузинская мечта» представила Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии. О решении политсовета партии объявил её председатель – Ираклий Кобахидзе.

Гарибашвили – действующий министр обороны. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.

Кандидат на пост премьера на брифинге в офисе «Грузинской мечты» заявил, что порядок в стране будет восстановлен «очень скоро».

«Наша страна стоит перед множеством вызовов. Это в первую очередь ковид-пандемия, безработица, экономические проблемы и тяжелое положение населения. Все это требует быстрого реагирования. Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции», – заявил Гарибашвили.