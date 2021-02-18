«Дело врачей»: «Амцахара» призывает депутатов не вмешиваться в работу прокуратуры

Никто, в том числе и депутаты парламента, не вправе вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры, – об этом говорится в заявлении президиума абхазской политической партии «Амцахара».

Речь идёт о прошедшем 15 февраля заседании комитета по государственной и правовой политике парламента самопровозглашенной республики Абхазия, на котором обсуждалось т.н. «дело врачей». Депутаты, руководители Генпрокуратуры, представители медицинского сообщества и родственники подозреваемых обсудили ситуацию, сложившаяся в связи с возбуждением уголовного дела в отношении руководства Республиканской больницы.

«Любое вмешательство подрывает устои государства и препятствует установлению законности и правопорядка. Необходимо соблюдать принцип верховенства закона и равенства всех перед ним», – заявляют члены президиума «Амцахара».

В партии считают, что «былые заслуги, в том числе и в период Отечественной войны народа Абхазии, никому не дают право нарушать закон».

Президиум «Амцахара» обращает внимание и на то, что виновность лица в совершении того или иного преступления устанавливает только суд, а любые другие методы являются незаконными и деструктивными.

«Мы, как и все граждане Абхазии, благодарны нашим врачам и всем медицинским работникам за их отважный труд, особенно в период пандемии COVID-19. Считаем недопустимым преподносить действия Генеральной прокуратуры в отношении тех, кто подозревается в совершении преступления, как акцию, направленную против медицинского сообщества. Уверены, что подобного рода попытки потерпят неудачу», – отмечается в заявлении «Амцахара».