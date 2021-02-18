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«Дело врачей»: «Амцахара» призывает депутатов не вмешиваться в работу прокуратуры
Никто, в том числе и депутаты парламента, не вправе вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры, – об этом говорится в заявлении президиума абхазской политической партии «Амцахара».
Речь идёт о прошедшем 15 февраля заседании комитета по государственной и правовой политике парламента самопровозглашенной республики Абхазия, на котором обсуждалось т.н. «дело врачей». Депутаты, руководители Генпрокуратуры, представители медицинского сообщества и родственники подозреваемых обсудили ситуацию, сложившаяся в связи с возбуждением уголовного дела в отношении руководства Республиканской больницы.
«Любое вмешательство подрывает устои государства и препятствует установлению законности и правопорядка. Необходимо соблюдать принцип верховенства закона и равенства всех перед ним», – заявляют члены президиума «Амцахара».
В партии считают, что «былые заслуги, в том числе и в период Отечественной войны народа Абхазии, никому не дают право нарушать закон».
Президиум «Амцахара» обращает внимание и на то, что виновность лица в совершении того или иного преступления устанавливает только суд, а любые другие методы являются незаконными и деструктивными.
«Мы, как и все граждане Абхазии, благодарны нашим врачам и всем медицинским работникам за их отважный труд, особенно в период пандемии COVID-19. Считаем недопустимым преподносить действия Генеральной прокуратуры в отношении тех, кто подозревается в совершении преступления, как акцию, направленную против медицинского сообщества. Уверены, что подобного рода попытки потерпят неудачу», – отмечается в заявлении «Амцахара».
- Следствие обвиняет медиков в том, что они, используя оборудование, расходные материалы и персонал больницы, с целью извлечения прибыли проводили платные исследования, чем нанесли ущерб в размере около трех миллионов рублей.
Другие новости дня
Анатолий Бибилов подписал бюджет, принятый в отсутствие кворума
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал закон «О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год». Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.
Документ был утвержден 16 февраля на заседании парламента, которое 18 депутатов провели в отсутствие кворума. Представители оппозиции - члены «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Они обратились и к Анатолию Бибилову, призвав защитить «основы конституционного строя». Однако Бибилов, находящийся с визитом в Москве, к оппозиционерам не прислушался.
Сегодня же югоосетинская Генпрокуратура заявила о незаконности приостановления работы парламента. Генпрокурор Урузмаг Джагаев считает, что для принятия бюджетного законодательства «достаточно простое большинство голосов от общего числа избранных депутатов».
В Южной Осетии выявили 10 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 2994. Как сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, за сутки было проведено 163 исследования, выявлено 10 новых случаев.
«В настоящее время в республике под наблюдением медиков продолжают лечение 879 человек, сняты с учета еще трое», – сказала Гаглоева.
С начала пандемии в ПЦР-лаборатории ведомства было проведено 17 757 тестов. Всего выздоровели и выписаны из больниц 2115 человек, умерли более 70.
Соловьёву запретили въезд в Латвию за «глорификацию нацизма»
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что включил российского телеведущего Владимира Соловьёва в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно. "Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", – написал Ринкевич.
Владимир Соловьёв сообщил "РИА Новости", что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию.
На днях в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" телеведущий назвал Адольфа Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером" – из слов телеведущего следует, что он подозревает Навального в том, что тот боялся служить в армии.
Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. "У него антисемитизм на животном уровне. Может, мне и к Гитлеру относиться с уважением?" – сказал телеведущий, после чего начал рассуждать о смелости штандартенфюрера СС Отто Скорцени и самого фюрера. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Скорцени и Гитлера их не оправдывает, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.
- Соловьёв 2 года назад – после расследования Алексея Навального – подтвердил, что у него есть недвижимость и вид на жительство в Италии. Эта страна, как и Латвия, входит в Евросоюз и в Шенгенскую зону. Каждая страна ЕС, однако, вправе вводить собственные ограничения на въезд иностранцев.
Жителей Абхазии вновь предупредили об ограничениях электроснабжения
Компания «Черноморэнерго» предупреждает жителей самопровозглашенной республики Абхазия о временных ограничениях электроснабжения из-за повышенных нагрузок на энергосистему. Об этом говорится в заявлении компании.
«В связи с ухудшившимися погодными условиями и выросшими нагрузками на энергосистему страну, что обусловило ряд аварийных ситуаций, все службы РУП «Черноморэнерго» переведены на усиленный режим работы – для своевременного реагирования на внештатные ситуации. Во избежание выхода из строя оборудования, на подстанциях будут вводиться временные ограничения – при достижении нагрузок критических величин», – сказано в заявлении.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания провел совещание с энергетиками и членами правительства, на котором сказал, что вновь наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии.
Отметим, что после остановки на ремонт «Ингури ГЭС» электроэнергия поступает в Абхазию из России. При этом, по словам министра экономики Кристины Озган, у Сухуми накопился долг перед Москвой за переток электроэнергии. Только за период с февраля по апрель 2020 года задолженность составляет 619 млн рублей.
«Грузинская мечта» представила Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра
Правящая партия «Грузинская мечта» представила Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии. О решении политсовета партии объявил её председатель – Ираклий Кобахидзе.
Гарибашвили – действующий министр обороны. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
Кандидат на пост премьера на брифинге в офисе «Грузинской мечты» заявил, что порядок в стране будет восстановлен «очень скоро».
«Наша страна стоит перед множеством вызовов. Это в первую очередь ковид-пандемия, безработица, экономические проблемы и тяжелое положение населения. Все это требует быстрого реагирования. Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции», – отметил Гарибашвили.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра сегодня утром. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Сегодня же в МВД Грузии заявили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелия. Представители оппозиции же говорят, что после отставки Гахария в стране должны пройти досрочные парламентские выборы.
Гахария: «Я объявил о своей отставке в надежде уменьшить поляризацию»
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария написал о причинах своей отставки в социальной сети Twitter.
«Я считаю, что конфронтация и соперничество внутри страны ставят под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде уменьшить поляризацию и деэскалировать ситуацию», – отметил он.
Утром Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Он считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
- Георгий Гахария стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
У Литвы есть вопросы «об избирательном правосудии и верховенстве закона» в Грузии
Министерство иностранных дел Литвы обеспокоено сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии.
«Решение парламента об отказе от юридической неприкосновенности Ники Мелиа, лидера основной оппозиционной партии «Единое национальное движение», и возможный арест политика уменьшают возможность диалога между правящей партией и оппозицией, вызывают вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране», – сказано в заявлении ведомства.
В Вильнюсе сожалеют, что политические лидеры Грузии до сих пор не использовали все возможности для разрешения своих разногласий в связи с парламентскими выборами, состоявшимися прошлой осенью.
«Мы призываем власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые ведут к дальнейшему тупику и расколу общества, а также к возможному применению силы против граждан. Дальнейшее обострение ситуации только еще более повредит перспективам страны. Мы убеждены, что Грузии необходимы органы власти, способные принимать решения в интересах людей, как в свете недавних вызовов, так и в контексте реформ, направленных на осуществление Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией», – отмечают в МИД.
В заявлении ведомства, опубликованном на русскоязычной версии сайта МИД, используется название «Сакартвело». Приводится и цитата министра иностранных дел страны.
«Мы призываем наших партнеров в Сакартвело отойти от красных линий и воспользоваться возможностью для деэскалации ситуации и поиска решений, чтобы нормализовать ситуацию и вернуться к конструктивному политическому диалогу», – сказал глава МИД Габриелюс Ландбсергис.
Сегодня же посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра побывал в офисе «Единого национального движения».
«Мы работаем со всеми политическими партиями, чтобы страна была успешной в её евроатлантических устремлениях. Я здесь для того, чтобы выразить солидарность всем происходящим событиям. Мы обеспокоены тем, что могут быть приняты непропорциональные меры», – заявил Калиндра.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня утром подал в отставку. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает стабильности страны.
Саакашвили считает, что оппозиция после отставки премьера должна «довести дело до конца»
Сейчас не время останавливаться, мы должны довести дело до конца, – заявил экс-президент Грузии, основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, комментируя отставку премьер-министра Георгия Гахария.
Саакашвили говорит, что Гахария не хотел брать на себя ответственность за «кровопролитное исполнение насилия Иванишвили и массовый разгон людей».
«Это действительно большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа», – заявил политик.
Как пишет «Новости-Грузия», он также призвал оппозиционные силы к «еще большей консолидации для исполнения воли грузинского народа и назначения внеочередных парламентских выборов». По мнению Саакашвили, сейчас для этого необходимо задействовать дипломатический корпус.
«В этой ситуации необходима осторожность и своевременное достижение соглашений о внеочередных выборах в условиях новой избирательной комиссии и участия международных наблюдателей», – добавил он.
- После отставки Гахария оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризис, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена
Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 19 февраля в Баку, отложена.
Как пишет агентство Trend, об этом сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Отметим, что сегодня подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Отныне все министры кабинета Гахария являются исполняющими обязанности. Среди них – глава МИД, вице-премьер Давид Залкалиани.
Встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана впервые состоялась 8 июня 2012 года. Тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в различных сферах. 19 февраля должна была состояться девятая встреча в таком формате.
COVID-19 в Грузии: 365 новых случаев, 539 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3399 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 365 новых случаев коронавируса (днём ранее – 486). Было проведено 17 188 тестов: PCR-тестов – 6564, экспресс‐тестов на антиген – 9866.
Выздоровели еще 539 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 267 313, выздоровевших – 260 266.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,12%, за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,3%.
С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
Министры обороны НАТО собрались впервые при президенте США Байдене
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг сделал заявление об отношениях с Россией: "Даже если мы не верим в лучшие отношения с Москвой, мы должны уметь управлять сложными отношениями". Глава НАТО дал интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung перед открытием видеоконференции министров обороны стран Североатлантического союза.
Совещание министров проводится впервые после вступления Джо Байдена на пост президента США. В конференции участвует новый министр обороны США Ллойд Остин. Рассматриваются вопросы бюджета НАТО, расширение миссии в Ираке и возможное завершение операции в Афганистане.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал европейских союзников выполнять обязательства, связанные с ростом расходов на оборону. Он отметил, что цель добиться взносов в бюджет НАТО от каждого союзника на уровне двух процентов от внутреннего валового продукта – такая цель была поставлена ещё в 2014 году. В то время Джо Байден был вице-президентом. Цель, поставленная 2014 году, стала ответом на "агрессивное поведение России, аннексию Крыма и более жестокие формы терроризма". Эти угрозы сохранились, но к ним ещё добавились опасные кибератаки, сказал Столтенберг.
Конференция министров продлится два дня, 17 и 18 февраля, сообщила "Немецкая волна".
Facebook заблокировала все публикации СМИ в Австралии
Корпорация Facebook заблокировала доступ к новостям в одноимённой соцсети для своих пользователей в Австралии. С 18 февраля на территории страны пользователям фейсбука нельзя просматривать сообщения средств массовой информации и публиковать ссылки на новости. Все публикации СМИ были удалены из соцсети, передает Reuters.
Решение Facebook связано с намерением властей Австралии обязать интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ, которые размещают новости на их платформах. Ранее Google пригрозил заблокировать доступ к поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят.
Власти Австралии в ответ заявили, что американская компания "не права".
"Эти действия только подтвердят опасения многих стран по поводу поведения крупных технологических компаний, которые думают, что они выше, чем правительства, и что правила не должны применяться к ним, ”- Заявил премьер-министр Австралии Скот Моррисон.
Министр здравоохранения Грег Хант признался, что он в "глубоком шоке" от решения соцсети - по ошибке ограничения затронули и страницы некоторых государственных служб и общественных организаций.
«Грузинская мечта» завтра представит кандидата в премьер-министры
Правящая партия «Грузинская мечта» завтра, 19 февраля, планирует представить кандидата на пост премьер-министра Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», об этом председатель партии Ираклий Кобахидзе объявил сегодня на брифинге.
Ранее об отставке объявил премьер Георгий Гахария. Он объяснил свое решения разногласиями с членами правящей команды по поводу задержания Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД).
«Формирование правительство начнется и завершится в предусмотренные законом кратчайшие сроки… Предположительно, уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры», – заявил Кобахидзе.
Он подтвердил, что мнение Гахария по поводу сроков исполнения решения суда в отношении Мелия отличалась, однако премьер не смог привести аргументов в поддержку своей позиции. Кобахидзе не стал вдаваться с подробности и говорить о разногласиях в правящей команде.
«Краевым был вопрос о том, должно ли государство решительно показывать свое лицо или нет. Для остальных членов команды ответ на этот вопрос был однозначным – страна, где не обеспечено исполнение закона, не состоится как государство», – добавил он.
Отныне все министры кабинета Гахария являются исполняющими обязанности. Согласно Конституции, у партии, победившей на парламентских выборах, есть две недели на утверждение нового правительства. После истечения данного срока альтернативного кандидата на должность премьер-министра могут представить как минимум 50 депутатов парламента. Если парламент не утвердит премьера, то президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы.
Оппозиция призывает Бибилова «защитить основы конституционного строя»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия от «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги, проголосовавшие 16 февраля за принятие бюджета на 2021 год, осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Представители трёх парламентских сил считают, что председатель парламента, вице-спикер и еще 16 депутатов должны понести наказание «за соответствующее неконституционное решение».
«Решение о признании регламента противоречащим Конституции, является компетенцией исключительно Конституционного суда, но никак не парламента и спикера. При отсутствии определения Конституционного суда нормативно-правовой акт (регламент), продолжает действовать. Таким образом, ссылка на противоречие с конституцией является не корректной. Следовательно, действия, основанные на подобных решениях, являются не конституционными и преступными», – говорится в заявлении.
Представители югоосетинской оппозиции считают, что регламент является правомочным, несмотря на то, что не был опубликован в СМИ.
«Регламент не является законом, его действие распространяется исключительно на внутреннюю работу парламента. Вступление в силу регламента определяется самим регламентом, со дня его принятия и не требует официального опубликования в средствах массовой информации, согласно статьи 188 заключительных положений регламента: «Регламент, а также постановление парламента о внесении изменений и дополнений к нему вступает в силу со дня их принятия, если парламент не примет иное решение». Все решения, принятые в нарушении регламента, являются незаконными и недействительными с момента их принятия», – сказано в заявлении.
Депутаты говорят, что Комитет государственной безопасности был заведомо проинформирован о намерениях руководства парламента совершить антиконституционные действия.
«Кроме этого, в настоящее время готовится заявление в суд и прокуратуру Южной Осетии, о нарушении процедуры проведения сессии в соответствии с регламентом. Обращаемся к президенту Республики Южная Осетия, как гаранту Конституции с тем, чтобы он защитил основы конституционного строя Республики Южная Осетия», – говорится в заявлении.
- 18 из 34 депутатов югоосетинского парламента – представители партий «Единая Осетия», «Единство народа» и поддерживающие их мажоритарии, несмотря на отсутствие кворума, 16 февраля провели заседание законодательного собрания и приняли закон о бюджете на 2021 год. Вице-спикер парламента Петр Гассиев объявил, что регламент, который предполагает кворум в 23 депутата, является неправомочным. По его словам, документ в свое время не был опубликован в СМИ.
МВД Грузии отложило исполнение решения суда по делу Ники Мелия
Министерство внутренних дел Грузии отложило исполнение решения суда по делу лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«В связи с отставкой премьер-министра, министерство внутренних дел отложило запланированное мероприятие по делу Ники Мелия», – отметили в МВД.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда.
Тбилисский городской суд накануне изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест. Ранее лидер ЕНД отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Об этом он сообщил на специальном брифинге.
Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.
«Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, её экономического развития и преодоления всех видов кризисов», – заявил Георгий Гахария.
Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.
«Но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым», – сказал Гахария.
Георгий Гахария стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
В ожидании ареста Ники Мелия: в офис ЕНД не пустили полицейских
Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия, в отношении которого Тбилисский городской суд принял решение об изменении меры пресечения с залога на арест, находится в центральном офисе партии.
На место сегодня утром для исполнения решения суда прибыли несколько сотрудников МВД Грузии, однако в офис их не пустили. Полицейские отказались вручать постановление о задержании Мелия его адвокату, Дмитрию Садзаглишвили.
После этого представители МВД покинули территорию, прилегающую к офису ЕНД. Пресс-служба министерства же распространила заявление, призвав представителей оппозиционной партии и их сторонников «воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать полиции в исполнении решения суда».
«Согласно Конституции, исполнение судебных решений является обязательным для всех граждан. Невыполнение судебного решения или воспрепятствование его исполнению влечет правовую ответственность. Мы призываем как представителей политической партии, так и их сторонников выражать протест в мирной форме, воздерживаться от насильственных действий и не препятствовать представителям полиции в исполнении решения суда. Любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, и любое лицо, нарушившее общественный порядок, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона», – заявили в МВД.
Отметим, что в течение всей ночи СМИ сообщали о мобилизации на базе Управления особых поручений МВД Грузии, которая находится недалеко от центрального офиса ЕНД.
- Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
ДТП с участием 15 машин произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе
ДТП с участием 15 автомобилей произошло на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в Центральной Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Инцидент произошел вечером 17 февраля на участке Руиси-Гори (регион Шида Картли). Следовавшая в направлении Тбилиси машина врезалась в эвакуатор. Из-за гололедицы следовавшие позади водители не успели затормозить. Некоторые из них съехали на обочину дороги, другие столкнулись друг с другом.
Согласно распространившейся информации, в ДТП пострадали несколько человек. Все они получили легкие повреждения, госпитализация им не потребовалась.
Виновника аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье УК Грузии «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
В Абхазии выявлено 24 случая коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 166 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, 53 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента: мужчина 1939 года рождения умер 17 февраля, мужчина 1935 года рождения умер 16 февраля. Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 18, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12618 человек, в эту цифру включены - 449 случаев заболевания, подтвержденных в частных лабораториях. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11865 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Посольство США в Грузии призывает власти и оппозицию к сдержанности
Посольство США в Грузии призвало власти и оппозицию к сдержанности в напряженной ситуации, которая сложилась в Тбилиси после того, как суд сегодня приговорил лидера оппозиции к предварительному тюремному заключению.
«Призываем правительство и оппозицию проявить максимальную сдержанность в связи с сегодняшним решением суда. Насилие служит только тем, кто хочет подорвать стабильность Грузии. Существующая ситуация должна разрешиться мирным путем», сказано в заявлении посольства США.
Дело касается председателя самой большой оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 20 июня 2019 года.
Ранее Мелия отказался выплачивать залог в качестве меры пресечения и назвал расследование по делу фабрикацией и попыткой отстранить его от политических процессов.
После объявления решения суда лидеры всех оппозиционных партий, которые бойкотируют работу парламента, заявили, что будут защищать Нику Мелия и не выдадут его полиции. В настоящее время не менее 500 человек находятся в центральном офисе ЕНД. В СМИ обсуждают возможность того, что полиция попытается взять офис партии штурмом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидера ЕНД Нику Мелия отправят под арест – решение суда
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность. После сегодняшнего решения суда Нику Мелия должны арестовать.
Политик сейчас находится в офисе ЕНД. Правозащитники и оппозиционеры говорят, что не позволят его задержать. Мелия провел в партийном офисе и прошедшую ночь.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
NASA может сократить свои представительства в России
NASA может сократить свои представительства в России. Об этом источники в ракетно-космической отрасли рассказали РИА Новости. По их словам, это связано со снижением сотрудничества в области работы с Международной космической станцией.
В первую очередь будут отозваны сотрудники из Звездного городка при Центре подготовки космонавтов: это стало следствием отказа США от использования кораблей «Союз» благодаря появлению альтернативы – аппарата Crew Dragon от SpaceX. Представители NASA прекращают постоянное присутствие и в Институте медико-биологических проблем РАН. Вместо этого они будут приезжать туда на встречи. Кроме того, из главного представительства в Москве будет выведен почти весь персонал.
В то же время продолжит работу подразделение Космического центра имени Джонсона при «Роскосмосе», где готовят астронавтов. В прежнем режиме будет функционировать и офис в подмосковном Центре управления полетами: эта группа обеспечивает взаимодействие командных пунктов в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.
17 февраля Reuters сообщило, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA при посольстве США в России. Аналогичную новость сообщали российские СМИ в январе. По их данным, это был ответ Москвы на отказ Вашингтона выдать визы российским дипломатам.
Сотрудничество России и США в космосе началось полвека назад. В 1972 году было подписано соответствующее соглашение, в рамках которого были реализованы проекты «Союз-Аполлон», затем «Мир-Шаттл», а потом и проектом МКС.
МВД Грузии: Возле офиса «Нацдвижения» ничего необычного не происходит
В МВД Грузии заявляют, что кадры, распространяемые СМИ, сняты на базе Управления по особым поручениям, где сотрудники перемещаются ежедневно.
«Рядом находится база Управления особых поручений МВД, куда сотрудники перемещаются каждый день. Сегодня на этой базе ничего особенного не происходит», - сообщили Общественному вещателю Грузии в МВД.
На суде по делу председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, его адвокаты потребовали отстранения судьи Нино Чахнашвили. По их словам, возле офиса «Национального движения» мобилизована спецгруппа МВД, а значит, решение об аресте Мелия было известно заранее.
Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия проходит сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассматривает судья Нино Чахнашвили.
- Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.
- Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь».
Деда покончившей с собой 14-летней девочки суд отправил в заключение
Батумский городской суд отправил в предварительное заключение 76-летнего мужчину - деда 14-летней Нини Цецхладзе, покончившей с собой несколько дней назад в Кобулетском районе.
Девятиклассница повесилась 9 февраля – подросток был в тяжелом психологическом состоянии на протяжении почти полугода. По данным следствия, летом с ней вступил в сексуальную связь 23-летний парень, который через несколько месяцев сказал, что не собирается на ней жениться. Негативную роль сыграла и реакция семьи: дед, узнав о связи внучки с мужчиной, избил ее и угрожал убить.
Обвинение 76-летнему мужчине предъявлено по двум эпизодам: «насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи» и «угроза причинением смерти в адрес несовершеннолетнего члена семьи», сообщает пресс-служба прокуратуры. По обеим статьям задержанному грозит лишение свободы до трех лет. Во время допроса он признался в том, что в начале декабря избил девочку и угрожал ей убийством.
Следствие продолжает изучать другие возможные эпизоды угроз и физических оскорблений погибшей школьницы. Предсудебное заседание назначено на 6 апреля.
Ранее по этому делу полицией был задержан 23-летний Н. К. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы, по обвинениям в «половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «доведении до самоубийства». Семья задержанного отрицает все обвинения. Они утверждают, что девочку с их сыном связывали только дружеские отношения и настаивают на версии, что она решилась на самоубийство из-за тяжелой ситуации в семье.
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