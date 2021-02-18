COVID-19 в Грузии: 365 новых случаев, 539 выздоровели

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3399 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.

За сутки в стране выявили 365 новых случаев коронавируса (днём ранее – 486). Было проведено 17 188 тестов: PCR-тестов – 6564, экспресс‐тестов на антиген – 9866.

Выздоровели еще 539 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 267 313, выздоровевших – 260 266.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,12%, за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,3%.

С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.