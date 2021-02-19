Госдеп США призвал правительство Грузии укреплять свою приверженность демократии

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Грузии. Об этом пишет «Новости-Грузия».

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию.

Мы призываем правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что его судебная и прокурорская система свободна от политической предвзятости.

Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Грузию. Мы продолжим работать с Грузией, нашим стратегическим партнером, по продвижению верховенства закона и подотчетных институтов», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия – после того, как Мелия отказался выплачивать назначенный судом денежный залог. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте политика.

17 февраля сам Мелия и сторонники оппозиции собрались в офисе ЕНД. 18 февраля утром полиция планировала задержание лидера оппозиционной партии, однако спецоперация была отменена после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу исполнения решения суда по делу Мелия.

При этом оппозиция в Грузии уже три месяца требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.