Генпрокурор замахнулся на парламент

Генпрокурор дал правовую оценку работе югоосетинского парламента. Человек, чьей отставки шестой месяц требуют семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты, по сути, признал регламент парламента от 2004 года недействительным, а проведенное без кворума 16 февраля заседание – законным. Об этом говорится в письме, которое Урузмаг Джагаев направил президенту и председателю парламента с результатами анализа действующего законодательства.

Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев направил президенту республики Анатолию Бибилову и председателю парламента Алану Тадтаеву письма, которые он обозначил как «результаты проведенного ведомством анализа действующего законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность законодательного органа страны».

По мнению депутата парламента от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой, после такого заголовка письмо можно не читать. Товарищ Джагаев явно вышел за рамки своих полномочий – он пока генпрокурор, а не председатель Конституционного суда, говорит Зита Бесаева:

«Генпрокуратура не обладает правом давать оценку действиям депутатов – только Конституционный суд может оценивать соответствие Конституции законов и нормативных актов. Только Конституционный суд может давать оценку действиям депутатов парламента, в том числе и таким, когда депутаты не ходят на сессию».

По мнению Зиты Бесаевой, главный смысл документа вот в этих строчках:

«...регламент парламента, принятый постановлением законодательного органа от 29.12.2004 года N С-2/4 не подлежит применению, так как он в нарушение ч. 4 ст. 2 Конституции Республики, не был опубликован для всеобщего сведения и не может применяться на территории Республики Южная Осетия».

То есть генпрокурор пытается подтвердить законность заседания, которое 16 февраля провели депутаты пропрезидентских партий «Единая Осетия» и «Единство народа». Провели без кворума в две третьих численного состава парламента, как это прописано в регламенте, а простым большинством – 18 из 34 депутатов. По мнению Зиты Бесаевой это попытка создать прецедент, то есть дать возможность простому большинству проводить заседания и дальше.

В самом деле, по так называемому «анализу» генпрокурора, депутаты смогут принимать любые законы, кроме конституционных, для принятия которых необходимо две трети голосов. А простым большинством они, например, смогут утвердить полномочия генпрокурора на следующий срок, увеличить специальные фонды президента и правительства до 5% годового бюджета, которыми сможет единолично распоряжаться Анатолий Бибилов. Еще они смогут сформировать новый ЦИК, в который войдут только их представители.

Легитимность этой истории, по мнению генпрокурора, обеспечивает пункт 4 статьи 2 Конституции РЮО, в которой говорится, что нормативно-правовые акты президента, правительства и парламента «затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться на территории Республики Южная Осетия, если они официально не опубликованы для всеобщего сведения».

По мнению Зиты Бесвеой, Урузмаг Джагаев ссылается на эту норму безосновательно, у него не получилось узаконить нарушение регламента парламента и отменить преступление, которое совершили 18 депутатов:

«Генеральная прокуратура дает неверную оценку, когда утверждает, что регламент парламента не имеет юридической силы, потому что он не был опубликован. Это нормативный акт, действие которого распространяется только на парламент, на его внутреннюю работу. Регламент не относится к тем нормативным актам, которые действуют на всей территории республики и касаются прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. По Конституции, только те нормативные акты должны быть опубликованы официально, которые затрагивают права и свободы гражданина и человека».

По мнению политолога Дины Алборовой, все эти нарушения регламента, закона, превышения полномочий якобы во имя высших целей, во благо народа – все эти лукавства создают у власти ложное чувство интеллектуального превосходства, безнаказанности и, в конечном счете – вседозволенности. Эти игры плохо кончатся, считает Дина Алборова:

«У меня вопрос: на кого это все рассчитано, когда высокопоставленные лица, в первую очередь, из парламента, артикулируют решения, которые не вписываются в правовую базу Южной Осетии? Это что, рассчитано на абсолютную правовую неграмотность населения? Это рассчитано на то, что мы все быдло? Что мы будем есть это в том виде, в котором они нам преподносят?! Вот мне это интересно: что для них избиратель, который доверил им самое ценное, что у него есть – свой голос? И теперь они над этим голосом издеваются? Вот это для меня ни в какие рамки не лезет. Они хотят выглядеть благодетелями народа, дескать, благодаря им мы получаем пенсии, зарплаты... Все эти представления только начало, нас впереди ожидают такие чудеса... Если не будет противодействия (конечно, в рамках закона) и со стороны общества, и со стороны оппозиции, и экспертного сообщества завтра уже никакие кворумы и регламенты не помешают им творить безобразия. Должна быть реакция соответствующая, чтобы показать, что мы – не быдло, что мы понимаем суть этой игры, и что это не забота о населении – ни в коем случае!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия