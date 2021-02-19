Полиция задержала участников акции протеста на проспекте Руставели

Санкции Евросоюза из-за ареста Алексея Навального коснутся исключительно российских чиновников: в черный список не войдут прокремлевские миллиардеры. Об этом сообщает EUObserver.

По данным издания, 22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет мер против российских официальных лиц, причастных к тюремному заключению политика. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы. Дипломатическая служба ЕС намерена ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие уже в ближайшие недели.

Темой обсуждения в понедельник станет не только арест Навального и отказ выполнять решение ЕСПЧ о его освобождении, но также и репрессии против российских мирных демонстрантов в целом.

Как отмечается, из всех стран-участниц ЕС только одно восточноевропейское государство выступило за то, чтобы включить в санкционный список еще и олигархов. Даже страны Балтии, традиционно настроенные "по-ястребиному", на этот раз решили довольствоваться минимальным вариантом. Речь идет о своего рода компромиссе: дружественные России члены ЕС, такие как Австрия, Кипр, Греция и Венгрия, не собираются блокировать санкционное решение.

Германия – ведущая политическая сила – настаивает на том, что ограничения должны вводиться лишь против непосредственных нарушителей прав человека, говорится в материале EUObserver. Власти ФРГ известны и своим лояльным отношением к "Северному потоку - 2", напоминает издание.

В то же время один из источников в ЕС пояснил, что второй санкционный пакет – уже против богатейших лиц России – может быть введен позже. По его словам, в настоящее время необходимо разобраться в юридической основе таких санкций: если этого не сделать, есть риск того, что олигархи попросту отменят эти меры через европейские суды. Впрочем, европейский дипломатический источник признался в беседе с EUObserver, что не понимает, почему в рамках "Закона Магнитского" нельзя привлечь к ответственности олигархов, извлекающих выгоду из подавления прав и свобод.

О том, что готовящиеся меры не затронут крупных российских предпринимателей, писал ранее Bloomberg.

Соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек людей из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчёркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц. После этого в России стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям – вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой выступил режиссёр Никита Михалков. Его предложение противоречит действующей Конституции. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, однако, приветствовал "дискуссию" на эту тему.