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Жигимантас Павиленис: Вы боретесь друг с другом, и это самый большой подарок Путину
Прибывший сегодня, 20 февраля, в Грузию председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис провел встречу со своим грузинским коллегой Николозом Самхарадзе.
«Объединитесь сейчас, пока еще не поздно, будет уже поздно, когда вы снова увидите танки на ваших улицах и проблема в том, что России сегодня не нужны танки, вы сами боретесь друг с другом, и это самый большой подарок Путину. Пожалуйста, остановитесь!» – так обратился он к власти и оппозиции после встречи с Самхарадзе.
По его словам, Грузия может потерять все, в то время как сейчас перед ней открыто окно возможностей в условиях новой администрации США и повышенного фокуса Евросоюза к демократическим странам. По словам Жигимантаса Павилениса, сегодня ситуация в Кавказском регионе достаточно сложная, и Западу нужна Грузия - как лидер для обеспечения стабильности региона.
«С моим коллегой был довольно хороший разговор в связи с евроатлантическими устремлениями Грузии. Могу сказать, что для Грузии сейчас появляется окно возможностей в условиях прихода новой администрации президента в Вашингтоне, а также с новой энергией ЕС, которая сфокусирована на демократии. Хочу, чтобы Грузия была чемпионом в этом регионе, потому что Грузия - маяк этой политики на Кавказе. У вас довольно сложная ситуация в Кавказском регионе, и для того, чтобы мы были готовы внести вклад в процесс стабильности региона, нам нужна Грузия - как лидер, как чемпион. Именно для этого нужно осуществить деэскалацию во внутригосударственной ситуации, вам нужно найти путь к диалогу.
Что мы пытаемся сказать, и это будет повторяться на всех уровнях, на уровне министра иностранных дел и президента Литвы, которые могут приехать в Грузию, это то, что мы готовы помочь вам в этом процессе своим историческим опытом. Пожалуйста, сделайте все возможное для объединения! Завтра вы отметите День Конституции, также приближается 100-летие оккупации, давайте отметим эти дни как дни объединения и диалога. Надеюсь, обе стороны найдут в себе силы для этого», - заявил Павиленис.
- Рабочий визит Павилеониса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Другие новости дня
Ника Мелия: Мы готовы к диалогу с подключением нашего партнера, Литвы
«Хочу поблагодарить нашего партнера - Литву, ее яркого представителя, который проявил невероятное внимание в отношении нашего государства и страны в то время, когда ситуация действительно тяжелейшая», - заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия после встречи с председателем комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантасом Павиленисом.
Как пояснил Мелия, оппозиция готова способствовать деэскалации политического процесса, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Мы - оппозиция, и от имени оппозиции могу смело сказать, что мы сделаем все, чтобы способствовать деэскалации процесса, мы готовы к диалогу с подключением нашего партнера, Литвы, и не только Литвы. Мы надеемся, что хотя бы в этом случае власть адекватно оценит реальность. Самое главное, оппозиция как имела желание, чтобы ситуация не доходила до такого положения, так по-прежнему стремится к диалогу, только диалог должен быть ориентирован на результат, а не диалог ради диалога», - заявил Мелия.
- Рабочий визит Павилениса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Госинспекция расследует жалобы на действия полицейских во время митингов в Тбилиси
Служба государственной инспекции Грузии проверяет сообщения о применении полицейскими силы в отношении участников протестной акции в центре Тбилиси 19 февраля. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 20 февраля.
На основании жалоб, поступивших в службу, расследование начато по пункту «б» части 3 статьи 333 УК Грузии – «превышение служебных полномочий с применением насилия».
В рамках проверки следственное управление Госинспекции уже допросило одного из задержанных на митинге, назначено медицинское обследование. На опрос в ведомство вызваны и другие лица, имеющие отношение к делу. «Служба государственного инспектора проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения эффективного расследования», - говорится в заявлении.
- 19 февраля в ходе протестных акций у парламента Грузии 25 человек были задержаны по обвинению в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии). Всех их освободили из-под стражи под расписку вечером того же дня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Среди задержанных были пятеро представителей оппозиционной партии «Лело для Грузии», которые протестовали из-за выдвижения на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Кроме того, задержаны были еще 20 гражданских активистов, которые пытались установить палатки на проспекте Руставели.
В Дагестане вынесен приговор по делу о создании ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра»
Кировский районный суд Махачкалы приговорил 47-летнего Багавудина Омарова к 3 годам лишения свободы и 1 году ограничения по обвинению в организации ячейки запрещенной в России экстремистской организации »Ат-Такфир валь-Хиджра». Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщили в правозащитном центре «Мемориал».
С учетом времени, проведенного под стражей, Омарова освободили в зале суда. Прокурор запрашивал для него семь лет лишения свободы.
ПЦ «Мемориал» признал Багавудина Омарова политзаключенным. Он был задержан в результате спецоперации в Махачкале в ноябре 2018 года.
- В январе 2020 года в Дагестане ФСБ отсчиталась о поимке шести членов ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра». Все задержанные - граждане России.
- В декабре 2019 года Верховный суд Карачаево-Черкесии признал виновными восемь местных жителей за участие в той же религиозной организации. Они были задержаны в мае 2018 года.
- В июне 2019 года в Карачаево-Черкесии задержали 12 участников «Ат-Такфир валь-Хиджра». Во время задержания у них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы.
Пять комитетов парламента Грузии поддержали четырех кандидатов в министры
Члены парламентского финансово-бюджетного комитета, комитетов по, отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам, а также по региональной политике и самоуправлению поддержали кандидатов в министры - Натию Турнава, Ираклия Карселадзе, Левана Давиташвили и Иване Мачавариани.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 20 февраля, на совместном заседании комитетов были заслушаны кандидаты на посты министров охраны окружающей среды и сельского хозяйства; экономики и устойчивого развития; регионального развития и инфраструктуры; финансов и иностранных дел и, соответственно, правительственная программа.
21 февраля в парламентских комитетах продолжат заслушивать остальных кандидатов. 22 февраля кандидат в премьеры и кабинет встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день в парламенте, в формате пленарного заседания, будет принято решение о выражении доверия правительству.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который уже возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны.
В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение
В Норильске на горно-обогатительной фабрике, произошло обрушение одного из цехов, в котором в тот момент находилось восемь работников предприятия. Сообщается о двух погибших.
По информации регионального МЧС, на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. Двое рабочих самостоятельно выбрались из-под завалов, еще четверых достали спасатели и передали врачам. Один пострадавший умер в больнице, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Одного из сотрудников предприятия нашли мертвым под завалами. Поиски еще одно рабочего продолжаются.
Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.
По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Руководство фабрики хотело провести строительно-ремонтные работы. 8 февраля сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи, однако сегодня произошло обрушение.
Прокуратура также организовала проверку соблюдения техники безопасности на фабрике. Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции.
Турнава объяснила, какие ковид-ограничения отменит новое правительство Грузии
Правительство Грузии может рассмотреть возможность открытия гостиниц на горнолыжных курортах при условии того, что все канатные дороги останутся остановленными. Об этом кандидат в министры экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила на объединенном заседании парламентских комитетов. Турнава отметила, что постановка соответствующего вопроса «не лишена рационального смысла». Одновременно она указала, что открытие отелей на зимних курортах должно произойти в условиях строгого контроля.
«На мой взгляд, мы все еще можем вернуться и обсудить только часть открытия отелей, без открытия канатных дорог, если это будет сделано с соблюдением всех эпидемиологических норм. Думаю, я буду обсуждать это с Министерством здравоохранения, - насколько удастся использовать гостиницам этот оставшийся месяц [до окончания сезона]», - сказал Турнава.
Сама кандидат в министры считает, что главным приоритетом в процессе снятия ограничений должны стать междугородние пассажирские перевозки. «Если вы спросите меня о приоритетах, то, на мой взгляд, ближайший приоритет – это междугородний транспорт. Это касается многих людей, возникло много трудностей, однако у ограничения мобильности были свои результаты», - добавила она.
Также Турнава рассказала об «очень активной» коммуникации с представителями ресторанной сферы. По ее словам, совместно с представителями инспекции труда и Минздрава обсуждаются новые правила, при условии соблюдения которых рестораны и кафе смогут рассаживать клиентов не только за столиками на улице, но и в закрытых помещениях.
Кандидат в министры экономики добавила, что говорить о послаблениях для других сфер, скорее всего, в правительстве начнут только в марте.
Сегодня парламент Грузии начал процедуру утверждения нового правительства под руководством Ираклия Гарибашвили. Слушания кандидатов в министры продлятся и завтра. Окончательное голосование по новому кабмину состоится 22 февраля.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия». Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. В стране остается в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
За сутки на Северном Кавказе умер 31 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 645
За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 645.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - четыре, в Адыгее - два, в Калмыкии - пять, Ингушетии и Кабардино-Балкарии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 628 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 162 человека.
- Краснодарский край + 162 (37 176 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 152 (46 509)
- Кабардино-Балкария + 76 (20 407)
- Дагестан + 60 (29 411)
- Калмыкия + 50 (18 659)
- Карачаево-Черкесия + 47 (18 714)
- Северная Осетия + 39 (15 440)
- Ингушетия + 26 (14 600)
- Адыгея + 19 (13 679)
- Чечня + 14 (11 206)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 225 801 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 20 февраля, выявлено 4 151 984 человека с коронавирусом.
В Махачкале избит координатор штаба Алексея Навального
В ночь на 20 февраля в пригороде Махачкалы был избит координатор создающегося здесь штаба оппозиционного политика Алексея Навального Руслан Аблякимов. До этого несколько дней за активистов следили неизвестные.
«В районе 23:00 я находился вместе с двумя знакомыми девушками на смотровой на склоне горы Тарки-Тау. С двух сторон подошли около семи молодых людей, повалили на землю, начали меня бить ногами по голове. Потом подняли, спрашивают - что ты здесь делаешь? Зачем из Москвы приехал? Ничего не отвечал, продолжили бить. Хотели скинуть с горы, но их заводила остановил», - рассказал Абляков Кавказ.Реалии.
Координатор махачкалинского штаба Навального добавил, что напавшие не тронули девушек, оттеснив их в сторону во время избиения, а затем всю дорогу не скрываясь следовали за ними на машинах. Активист подал заявление в РОВД Советского района Махачкалы и прошел обследование в травмпункте.
«Было подозрение на сотрясение мозга, потому что сильно тошнило, но врач зафиксировал только гематомы», - добавил Руслан Аблякимов.
Он не сомневается в том, что избиение связано с политической деятельностью – перед этим несколько дней за ним следили, поступали прямые угрозы от неизвестного, которого активист предположительно называет сотрудником Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана.
Редакция Кавказ.Реалии не располагает комментарием пресс-службы МВД по Дагестану.
- Ранее Фонд борьбы с коррупцией заявил о готовящемся открытии штаба Алексея Навального в Махачкале. Сообщается, что пока для него ищут помещение.
Ника Мелия: Визит члена Сейма Литвы в это трудное время служит спасению демократии
«Визит председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы в это трудное время служит спасению демократии», - сказал председатель «Национального движения» Ника Мелия в связи с визитом Жигимантаса Павильониса.
По словам Мелия, обеспокоенность стратегических партнеров Грузии в основном связана с будущим страны, потому что в таком состоянии никто не примет ни в НАТО, ни в ЕС.
«Сегодня вся оппозиция и общество объединились не для поддержки Ники Мелия, мы реально боремся за спасение демократии. Пока власть не осознает, что должна признать оппозицию, процессы не будут нормализованы. Если во время визита нашего главного союзника что-то стоит на первом плане, так это наша перспектива на последующие годы. Никто в НАТО и ЕС не станет дожидаться государства, находящегося в таком состоянии», — сказал Ника Мелия.
- Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
- 17 февраля более 500 соратников и сторонников оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. 18 февраля утром полиция уже планировала штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия.
Глава Роскосмоса ответил на посадку американского марсохода мемами
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере две картинки после успешной посадки на Марсе американского аппарата «Персеверанс».
На одной фотография Рогозина смонтирована к снимку, сделанному марсоходом с планеты, картинка сопровождается подписью: «Первое, что увидели американцы на Марсе».
Второй твит содержал картинку с изображением группы марсиан, которые держат растяжку с лозунгами на английском «Янки, возвращайтесь домой» и плакат «Марс для марсиан».
Позднее сообщения были удалены. До недавнего времени личный твиттер чиновника был одновременно официальным твиттером Роскосмоса. В официальном телеграм-канале госкорпорации американское космическое агентство НАСА было поздравлено с успешной посадкой заместителем Рогозина Сергеем Савельевым.
Мосгорсуд оставил в силе решение отправить Навального в колонию
При этом Мосгорсуд зачел в срок отбывания наказания время, которое Навальный провел под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также месяц в СИЗО «Матросская тишина». С учетом этого, оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев, а не 2 года и 8 месяцев, как следовало из решения Симоновского суда.
Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.
Защита Навального настаивает, что Навальный не скрывался, а проходил реабилитацию в Германии. А у инспекции ФСИН был адрес оппозиционера, по которому Симоновский суд направлял документы. Прокурор в ответ заявила, что политик пытался декларировать «право быть выше закона», так как, он должен был являться на регистрацию, когда ему скажут, а не когда ему удобно.
В последней речи в ходе заседания политик заявил, что не жалеет, что вернулся в Россию, что сила - в правде, а Россия «будет не только свободной, но и счастливой».
Навальный прокомментировал решение Мосгорсуда: «Полтора месяца скинули - уже нормально».
- Само дело «Ив Роше», по которому Навальный был осужден, он и его сторонники считают политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что рассмотрение дела нарушило право Навального на справедливое разбирательство.
- В субботу в здании Бабушкинского суда запланирован еще один суд с участием политика. Мировой судья, как ожидается, вынесет приговор по делу о клевете против участника съемки рекламного ролика за поправки в Конституцию, которого, как утверждает следствие, Навальный назвал холуем и предателем.
Иване Мачавариани: В ближайшие 3-4 года основной вызов правительства - это сокращение внешнего долга
Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
По заявлению кандидата в министры финансов Грузии Иване Мачавариани, основной вызов правительства в ближайшие 3-4 года - это сокращение внешнего долга. Как заявил он, представляя правительственную программу на совместном заседании пяти комитетов парламента, необходимо с 2022 года начать сокращение внешнего долга и, соответственно, дефицита.
«В этом году прогнозируется рост экономики в пределах 4%. Только в 2020 году экономика Грузии потеряла 4 миллиарда лари. В 2020-2021 годах общие потери составят 8,5 млрд лари. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается окончание пандемии, в течение следующих 3-4 лет в мире и у наших торговых партнеров менее ожидаем быстрый экономический подъем.
Нашим основными вызовом в данные годы будет сокращение государственного долга, исходя из негативных эффектов пандемии, который в отношении внутреннего валового продукта (ВВП) превысил 60%-й порог. Параллельно с сокращением долга должен ежегодно сокращаться и дефицит. Необходимо с 2022 года его радикальное сокращение и возвращение к допандемической отметке. Но важно, чтобы это не происходило за счет таких экономических мероприятий, которые помешают экономическому росту и не позволят нам иметь быстрый подъем в постпандемический период», - сказал Иване Мачавариани.
- Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
За сутки в Южной Осетии выявлено 7 новых случаев инфицирования COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия выросло за сутки на 7 и достигло 3008.
«В республике за сутки проведено 82 исследования, из них подтверждены еще 7 случаев коронавируса. Сняты с учета за сутки 12, всего выписаны 2129 пациентов», - сообщила сегодня, 20 февраля, информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Под наблюдение медиков остаются 879 человек.
Всего за время пандемии коронавируса проведено 17938 исследований, скончались более 70 человек.
Ираклий Карселадзе: В 2021 году 150 населенных пунктов впервые получат централизованное водоснабжение
Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как отметил кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на комитетском слушании в парламенте Грузии, «самой важной задачей для министерства, наряду с дорогами, является водоснабжение, канализация, системы, которые также жизненно важны, и 2020 год в этом тоже был очень продуктивным».
По его словам, только в 2019-2020 годах в результате инвестирования 500 миллионов лари были улучшены системы водоснабжения для 360 тысяч бенефициаров, и особенно примечательно, что впервые в истории круглосуточное водоснабжение осуществляется в Кутаиси, Чиатуре и Зугдиди.
Ираклий Карселадзе сообщил, что уже в 2021 году в результате инвестирования 349 миллионов лари в системы водоснабжения и канализации впервые получат централизованное водоснабжение 220 тысяч человек в 150 населенных пунктах страны.
- Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
Турнава: В результате запланированных реформ восстановление экономики Грузии произойдет очень быстро
Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Выступая на совместном заседании парламентских комитетов: финансово-бюджетного, по отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам и региональной политике и самоуправлению, и.о. министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила: «Мы абсолютно уверены, что по-прежнему удержим макроэкономическую стабильность и очень быстро начнем оздоровление экономики».
По словам Натии Турнава, последним знаком и подтверждением этому является оценка международной рейтинговой компании «Fitch», которая оставила суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений.
«Это означает, что не только мы убеждены, что по результатам запланированных реформ произойдет очень быстрое восстановление экономики и макроэкономической стабильности ничего не угрожает, а именно так оценивают это международные организации и международные рейтинговые агентства. Так сегодня выглядит Грузия в глазах иностранцев в постпандемический период с инвестиционной точки зрения - как макроэкономически устойчивое, привлекательное, благонадежное и ориентированное на реформы государство. Такая оценка также отражена в седьмом обзоре программы Международного валютного фонда, в котором говорится, что страна по-прежнему продолжает следовать евроатлантическому курсу и проводить реформы, ориентированные на Европу», - сказала Турнава.
- Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
Прибывший в Тбилиси член сейма Литвы призывает власти Грузии пойти на уступки оппозиции
Власти Литвы готовы выступить посредниками диалога между оппозицией и властями Грузии, который поможет разрешить существующий политический кризис. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис, прибывший в Тбилиси.
Рабочий визит Павилениса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
Сегодня утром у Павилениса состоялись переговоры с лидерами «Европейской Грузии», а затем и с руководством «Единого национального движения». По данным телекомпании «Мтавари», также у него назначена встреча с грузинским коллегой - председателем комитета по международным отношениям парламента Грузии Николозом Самхарадзе.
«Говорите друг с другом, прекратите политические репрессии, освободите политических заключенных, прекратите политические дела в судах, которые не способствуют процессу, и начните наведение мостов в будущее. Мы готовы помочь. Именно поэтому я надеюсь на то, что дело Ники Мелия разрешится положительно», - заявил Павиленис после встречи в офисе ЕНД.
Он считает, что сейчас власти Грузии должны пойти на уступки, однако, в конечном счете, необходимо найти решение, которое бы оказалось приемлемым для всех сторон. Павиленис также указал, насколько сотрудничество властей и оппозиции важно для процесса интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Это ваш выбор - быть лидером или стать жертвой различных внутренних и внешних ударов, - отметил член сейма Литвы.
«Когда Литва вступала в ЕС и НАТО, правые и левые всегда работали вместе. [Оппоненты] нас никогда не задерживали. Если репрессии и конфликт продолжатся, если продолжится путь угроз, шансы Грузии уменьшатся. Членами НАТО и ЕС становятся только лучшие», - добавил он.
- Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
- 17 февраля более 500 соратников и сторонников оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. 18 февраля утром полиция уже планировала штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Армении: число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 223
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 223, в общем составив 170 234. По состоянию на 11:00 20 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 113 и сейчас составляет 161 903.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3159.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 799 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4373, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 700 797 (3509 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса нового типа
В России зарегистрирована третья вакцина от ковида отечественного производства - «КовиВак» разработки научного Центра имени Чумакова. Препарат основан на «убитом» вирусе, его эффективность не раскрывалась.
«КовиВак» доставляет в организм фрагменты «убитого» коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин, аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии.
Разработчики препарата еще не отчитывались о его эффективности. Для его производства требуются лаборатории высокого уровня биологической защиты, что сокращает массового выпуска. В Центре Чумакова рассчитывают, что к середине марта смогут производить до 400 тысяч доз в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала ранее, что вакцинация «КовиВаком» ожидается с конца марта, цитирует ее «Интерфакс».
- Эффективность существующих инактивированных вакцин от коронавирусной инфекции ниже, чем у применяемых препаратов, разработанных по другим методикам. Китайская CoronaVac показала эффективность 50.4 процента при применении в Бразилии. Разработчики китайской Vero заявляют об эффективности 79%.
- До регистрации «КовиВака», в России были зарегистрированы вакцины «Спутник V», разработанную в центре имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Масштабное производство запущено только у «Спутника», ее эффективность оценивается разработчиками в 91,6 процента.
В Грузии выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 инфицированных, 19 пациентов скончались. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено 268 097 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 261 066 человек, умерли - 3 425.
Почти 43% новых случаев, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 170. В Имеретии выявили 59 фактов, в Шида Картли – 41, в Кахетии – 32, в Самегрело и Земо Сванети – 27, в Гурии – 25, в Квемо Картли – 11, в Аджарии – 8. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 6 новых случаев заражения, в Мцхета-Мтианети – 9, а в Самцхе-Джавахети – 8.
За последние 24 часа проведено 18 015 тестов на коронавирус, в том числе 11 021 экспресс-теста на антигены и 6 994 PCR-теста.
Ежедневная положительная выявляемость составила 2,2%, за последние 14 дней - 2,6%, за 7 дней - 2,4%.
На карантине находится 281 человек, в стационарах - 1 769, в клинических гостиницах - 228.
Парламент Грузии начал процедуру утверждения нового правительства
Вопрос о доверии правительству Грузии сегодня, 20 февраля, рассматривают комитеты парламента страны. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.
Слушания членов кабмина Гарибашвили продолжатся и завтра, 21 февраля. 22 февраля члены нового правительства встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день на пленарном заседании парламент примет решение о выражении доверия новому правительству. Для его утверждения необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия «Грузинская мечта» представлена в законодательном органе 90 парламентариями.
В обновленном составе правительства будут всего два новых министра. На пост главы Минобороны Грузии Гарибашвили предложил Джуаншера Бурчуладзе, а руководителем Министерства регионального развития – Ираклия Карселадзе.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который уже возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны.
Меркель заявила об отсутствии прогресса в соглашениях по Донбассу
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в Минских договоренностях по Донбассу.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США.
По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.
На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договоренностях.
В свою очередь представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева.
- Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
- В регионе урегулированием конфликта занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
- Выработкой политического решения конфликта занимается «Нормандская четверка» – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
- Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
Джо Байден: Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся
Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Байдена, Вашингтон полностью настроен на то, чтобы сотрудничество Европы и Америки продолжалось. «Демократия не возникает сама по себе и должна одержать победу над автократией», – сказал Байден.
Байден в своей речи отметил, что Россия совершала злонамеренные и согласованные действия для подрыва демократии в Соединенных Штатах, Европе и других странах. Кремль такие сообщения всегда отвергал.
Президент призвал европейских союзников твердо стоять на позициях Вашингтона. При этом Байден позитивно оценил продление российско-американского договора о сокращении ядерных арсеналов.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон останется приверженцем территориальной целостности Украины.
Помимо прочего, США, по словам Байдена, внесут два миллиарда долларов в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения. Благодаря программе неблагополучные страны смогут получить вакцину от коронавируса.
Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции.
Кроме того, ранее сегодня президент США выступил на виртуальной встрече «Большой семерки» (G7). Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил журналистам, что участие Байдена во встречах G7 и в конференции в Мюнхене знаменует решительный призыв к объединению трансатлантического альянса и партнерства.
- В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Ранее в группу входила и Россия. В годы ее участия объединение называлось G8. Россия была де-факто исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году.
В Абхазии за сутки выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 221 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, 49 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 15, в сухумском российском военном госпитале - 19 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12671 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11947 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Крупный пожар в Гудауте привел к трагическим последствиям
Крупный пожар в Гудауте привел к трагическим последствиям. Сигнал о возгорании в частном гостевом доме поступил в пожарную часть в 17 часов 10 минут. К приезду пожарных пламя охватило несколько этажей строения, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
В гостевом доме проживали семьи с детьми. В тушении пожара были задействованы 3 пожарных расчета ПСЧ Гудауты. При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения.
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