Павиленис: Надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии

«Я вижу много позитивных сигналов от оппозиции, от людей, которые отказываются проходить в парламент, я вижу от них добрую волю. Надеюсь, что за этим последует добрая воля со стороны правительства, и найдется компромисс для диалога», - сказал находящийся с визитом в Грузии председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

«Мой визит подходит к концу. Мы все еще пытаемся навести мост между сторонами. Надеюсь, мы сможем это сделать. Я вижу много позитивных сигналов от оппозиции, от людей, которые отказываются проходить в парламент, я вижу от них добрую волю. Надеюсь, что за этим последует добрая воля со стороны правительства, и найдется компромисс для диалога, для достижения единства в этой стране. Путь к этому единству долог. Боюсь, что эскалация в Грузии зашла довольно далеко, но надеюсь, что не достигла крайней отметки. Прошу всех своих друзей хорошо подумать. У вас есть историческая возможность с новой администрацией в Вашингтоне. Я чувствую, что мы можем сделать это сейчас, чтобы не упустить эту возможность», - сказал Жигимантас Павиленис.

Жигимантас Павиленис выразил надежду на то, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, передает Общественный вещатель.

«Но мы также будем предельно тверды. Если грузинское правительство загонит оппозицию в еще большую изоляцию, то мы, как ваши друзья, скажем правду о ваших действиях. Если они будут ошибочными, то правительству придется заплатить за это цену. Надеюсь, мы не дойдем до этого. Я надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, и использует эту возможность», - сказал Жигимантас Павиленис.