Зита Бесаева: «Это присвоение властных полномочий и преступление против государства»

Оппозиционные депутаты ответили генпрокурору Южной Осетии, который накануне дал правовую оценку работе парламента, точнее, бойкоту законодательного собрания со стороны оппонентов власти. Парламентарии считают, что Генеральная прокуратура вышла за рамки своих полномочий, и став участником политического процесса, ведет активную борьбу против парламента. О правовых и политических аспектах нового витка противостояния президента и его команды с оппозиционными депутатами рассказала депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева.

– Зита Григорьевна, наверное, уже можно подводить некоторые итоги политического кризиса в Южной Осетии в том смысле, что на этой неделе произошли необратимые события. То есть все, что произошло до этого, можно было отыграть назад, пересмотреть, преодолеть разногласия между оппозицией и властью, прийти к компромиссу. Теперь произошло такое, что исправить невозможно. Я имею в виду заседание заксобрания 16 февраля.

Коллеги провели сессию без кворума, простым большинством, приняли закон о бюджете на 2021 год, и, как я понимаю, намерены и дальше работать без кворума. Это неслыханно!

– На этой неделе произошли события, которые внесли изменениями в структуру государства. По сути, у нас на этой неделе пропрезидентская фракция в 18 депутатов отменила регламент парламента и присвоила себе функции законодательного органа. Коллеги провели сессию без кворума, простым большинством, приняли закон о бюджете на 2021 год, и, как я понимаю, намерены и дальше работать без кворума. Это неслыханно! По сути, это присвоение властных полномочий и преступление против государства.

– Логика пропрезидентской фракции сводится к следующему: коль уж простые законы принимаются простым большинством, то и явки на сессию простого большинства депутатов достаточно, чтобы их принять. Вам это не кажется логичным?

– Нет, не кажется. Кворум – это установленное регламентом количество депутатов, достаточное для признания заседания правомочным принимать законы. Тут важно понимать – мы представляем на сессии народ, наших избирателей. Явка в 2/3 численного состава означает, что в зале заседаний собралось достаточно представителей, чтобы считать этот форум правомочным принимать решение от имени народа, достаточно, чтобы соблюсти принцип: народ – источник власти. Что до процедуры голосования – это уже другая история. Она про количество голосов, которое необходимо для принятия решения. То есть это две разные вещи. Чиновники с юридическим образованием не могут этого не понимать. С их стороны это умышленная подтасовка понятий.

– Что случилось, то случилось. Что в этом такого страшного – приняли бюджет без кворума?

– Они разрушили процедуру, которая была установлена более тридцати лет назад, и до сих пор неукоснительно соблюдалась всеми – депутатами, спикерами. Это очень тревожный признак. Дело в том, что у нас маленькое, но при этом очень непростое общество, и на протяжении постсоветского периода у нас здесь внутри были сложные отношения, были даже междоусобицы. Но при этом, несмотря ни на что, мы всегда четко следовали однажды принятым процедурам. Этим мы всему миру доказывали, что мы – государство, в котором есть верховенство закона, соблюдаются демократические принципы. Во-вторых, следование процедуре – это был единственный способ регулировать отношения в обществе, даже в то непростое время. Поэтому у нас выборы проходили, может, не идеальные, но все же они отражали реальные предпочтения избирателей и у нас была сменяемость власти, как в любом демократическом государстве. Теперь процедура нарушена и непонятно даже, что нас ждет впереди.

На этой неделе президент наделил Генпрокуратуру полномочиями Конституционного суда. Судя по той работе, которую проделала на этой неделе Генеральная прокуратура, понятно, что президент передал ей эти полномочия

Самое потрясающее, что нарушителей поддержала Генпрокуратура. На этой неделе президент наделил ее полномочиями Конституционного суда – это еще одно изменение в структуре государственной власти. Судя по той работе, которую проделала на этой неделе Генеральная прокуратура, понятно, что президент передал ей эти полномочия, конечно, негласно, незаконно, но он все же наделил ее этими функциями. В руках генпрокурора Урузмага Джагаева, одного из доверенных лиц президента, и без того было предостаточно властных функций – это и следственные мероприятия, и надзор за соблюдением законности. Кроме того, он возглавляет координационный совет правоохранительных органов. А на этой неделе Генпрокуратура выступила еще и с неким заключением, в котором позволила себе оценку деятельности депутатов и анализ нормативных актов на их соответствие Конституции. Это исключительная прерогатива Конституционного суда.

– Может, президент, исходя из рисков, которые существуют в таком сложном, как вы говорите, обществе, просто принял меры, чтобы не допустить наихудшего развития событий?

Люди устали жить по законам военного времени, они хотят больше гражданских прав, а власти, судя по всему, хотят навечно застолбить за собой суперполномочия. От этого у нас и происходят кризисы

– Все меры, предпринимаемые властью, не способствуют умиротворению напряженности, не разрешают ситуацию, а, наоборот, усугубляют политический кризис. Все эти меры, по факту, работают на еще большую централизацию власти, на усиление роли силовиков в политической жизни республики. После признания Россией в 2008 году и наступления прочного мира, в югоосетинском обществе четко обозначился запрос на переход от президентской формы правления к более мягкой и приемлемой для маленькой республики парламентско-президентской. Есть в обществе запрос на отход от президентской монархии. Люди устали жить по законам военного времени, они хотят больше гражданских прав, а власти, судя по всему, хотят навечно застолбить за собой суперполномочия. От этого у нас и происходят кризисы.

Об этом говорили едва ли ни все кандидаты на предвыборных дебатах – как президентских, так и парламентских. Об этом постоянно говорит экспертное сообщество. Несмотря на это, к сожалению, мы сейчас наблюдаем еще большую концентрацию власти в руках президента, еще большее влияние силовиков в республике. Ни к чему хорошему это не приведет. На этой неделе власть показала, что она не готова, не способна разрешить все проблемы, противоречия, которые накопились в республике за послевоенное время. Сегодня власть готова лишь к принуждению политических оппонентов, к тому, чтобы заставить замолчать недовольных. Проблемы не решают – их лишь загоняют в угол, еще более усугубляя их на будущее.

– Все указывает на то, что оппозиция проиграла этот раунд. Очевидно, что ни одно из ваших требований не будет выполнено – ни отставка прокурора, ни отмена решений, принятых на сессии 16 февраля, ни даже восстановление регламента парламента от 2004 года. В связи с этим вопрос: что дальше, что вы намерены предпринять?

Сегодня мы отстаиваем интересы народа, мы отстаиваем государственное устройство, отстаиваем демократические принципы, которые заложены в нашей Конституции

– Мы считаем необходимым реагировать на события, которые происходят в нашей республике. Невозможно мириться с нарушением процедур и гражданских прав. Мы намерены обратиться в каждую инстанцию, чтобы каждая из них официально выразила свою позицию по произошедшим событиям. Мы отдавали себе отчет и сейчас, и в прошлом году, когда протестовали против истязаний заключенных в тюрьме, что переломить ситуацию нам вряд ли удастся, но зафиксировать эти правонарушения и выразить свое отношение к ним мы обязаны. Сегодня мы отстаиваем интересы народа, мы отстаиваем государственное устройство, отстаиваем демократические принципы, которые заложены в нашей Конституции. Мы считаем, что наша обязанность – реагировать на беззаконие, которое творится в нашей республике.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия