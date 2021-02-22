Оппозиционные телекомпании сообщают о готовящемся штурме офиса «Нацдвижения»

Оппозиционные телекомпании сообщают о готовящемся штурме офиса партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси. По данным агентства «Новости-Грузия», в настоящее время в офисе – в самом здании и во дворе, собрались около полутора тысяч человек – это оппозиционные политики и их сторонники, которые выражают намерение «физически защитить» лидера оппозиции, которого власти собираются арестовать.

По данным телекомпаний «Формула» и «Мтавари», к зданию планируется направить вооруженного «агента-провокатора», который попытается вступить в вооруженный конфликт с полицией. Это должно стать правовой основой для начала штурма здания. Телекомпании утверждают, что для штурма офиса ЕНД уже мобилизованы спецподразделения нескольких подразделений МВД специального назначения в Рустави, Гори и Тбилиси.

В самом Министерстве внутренних дел пока не делали никаких комментариев, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.

Сегодня вечером парламент утвердил нового премьер-министра, им стал Ираклий Гарибашвили – бывший министр обороны и премьер-министр. Предполагается, что после его назначения будет приведен в действие план по силовому проникновению в офис самой крупной оппозиционной партии, отложенный из-за отставки прошлого премьера – Георгия Гахария.

Гахария подал в отставку на специальном брифинге 18 февраля на фоне напряженной ситуации, возникшей вокруг готовящегося ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария подчеркнул, что причиной отставки стали разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.