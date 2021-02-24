Инал Ардзинба: «Грузины намекают: „Наш дом лучше, вернитесь к нам“, но у нас свой дом»

Грузинское правительство пытается реализовать по отношению к Абхазии гораздо более иезуитскую стратегию – по сравнению с силовыми методами начала 1990-ых. Об этом в интервью «Апсныпресс» заявил председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России, бывший сотрудник администрации президента РФ Инал Ардзинба.

«Работает грузино-европейская программа «Вовлечение без признания». Они пытаются показать, что в Грузии есть и качественная медицина, и социальные стандарты, и безопасность, а значит – жить лучше с ними, чем без них. Грузины намекают: «Наш дом лучше, вернитесь к нам». Но у нас свой дом. И нам нужно сделать ремонт в нашем доме. Иначе стены развалятся, и крыша рухнет прямо на наши головы», – отметил Ардзинба.

Автор проектов «Будущее Абхазии», «Гордость Абхазии» и «Послы доброй воли» говорит, что Грузия создает современную армию, медицину, образование.

«Обратите внимание на военные расходы Грузии. Они последовательно растут. В принятом бюджете на 2021 год это уже более 300 миллионов долларов. Это серьезная сумма. В целом траты на оборону составляют около 2% национального ВВП. А это уже соответствует стандартам НАТО. Грузия пытается поэтапно приблизиться к полноправному членству в трансатлантическом блоке», – заявил он.

Ардзинба уверен, что пришедшая к власти в США администрация будет содействовать вступлению Грузии в НАТО.

«В этой связи для Грузии шансы на вступление в средне– и долгосрочной перспективе, конечно, возрастают. Грузия, вероятней всего, получит план действий по членству в НАТО, так называемый ПДЧ, раньше, чем Украина. Президент США Байден хорошо понимает актуальность использования постсоветского пространства для реализации стратегии сдерживания России. Американцы обязательно воспользуются и Грузией, и, как обычно, Украиной для решения этих задач. Байден лично курировал Украину, будучи вице-президентом США с 2009 по 2017 годы. Что из этого получилось всем хорошо известно», – сказал Ардзинба.

Отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Сухуми, Арзинба говорит, что они базируются на «прочном фундаменте человеческих связей, культурной, религиозной и языковой близости».

«Во внешней политике Абхазия идет по пути международного признания, участия в различных многосторонних форматах. Но, уверен, особое место в этом процессе всегда будет занимать Россия», – заявил Ардзинба.

Он также уверен, что Абхазии необходимо привлекать инвестиции из российских регионов.

«Можно подписать целую серию соглашений об инвестиционном и экономическом сотрудничестве с регионами РФ. Это позволит придать нашей инвестиционной политике региональное измерение. Кроме того, важное торгово-экономическое и инвестиционное направление с большим потенциалом – это Сирия», – добавил Инал Ардзинба.