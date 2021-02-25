Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьерами глав МИД и Минфина

Журнал GQ опубликовал 24 февраля интервью с девушкой по имени Елизавета (Луиза) Розова, которую называют третьей предполагаемой дочерью российского президента Владимира Путина.

Вопроса о том, действительно ли она является дочерью Путина, автор интервью задавать не стал. При этом в заключительной части беседы у Розовой спрашивают, считает ли она себя похожей на главу государства. "По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", – говорит Луиза.

В прошлом году издание "Проект" опубликовало расследование о ней и о её матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Луиза Розова (имеющая отчество Владимировна) назвала день выхода этого материала "ситуацией, которая меняет жизнь". "Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно", – говорит собеседница GQ. На вопрос, почему после статьи в "Проекте" ей пришлось скрывать или удалять собственные фотографии в инстаграме, Луиза подтверждает предположение интервьюера – "чтобы не тиражировались".

Также в интервью девушка рассказала, как она реагирует на так называемый буллинг в интернете, чем увлекается в жизни. "Меня интересует всё понемногу. Я правда интересуюсь модой, но не болею этим. Мне нравится следить за новостями, посещать ивенты. Я еще увлекаюсь фотографией, ну, альтернативной, фотографирую на пленку. И у меня еще есть такой бзик определенный: я, знаете, собираю гардероб для своих будущих детей, не продаю никакие вещи", – говорит Луиза. На вопрос о поступлении в университет она отвечает, что учится "на менеджменте в сфере арта и культуры".

Статью, в которой утверждалось, что давняя знакомая президента России Светлана Кривоногих могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним, "Проект" опубликовал 25 ноября. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".

О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

В расторгнутом ныне браке Владимира и Людмилы Путиной родились две дочери – Мария и Катерина. Предположительно, речь идёт о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.