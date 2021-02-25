OMV Petrom исключила себя из правил

Правительство Грузии приняло решение предоставить лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря австрийской нефтяной компании OMV Petrom. В правительстве это считают признаком оздоровления инвестиционного климата в стране.

Сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что правительство Грузии одобрило соглашение о добыче и распределении нефти, которое определяет будущие рамочные отношения между инвестором и правительством.

Компания OMV Petrom обрела широкую известность в январе прошлого года, когда приняла участие в открытом международном тендере на получение генеральной лицензии на разведку нефтяных и газовых ресурсов в территориальных водах Грузии.

OMV Petrom – дочка австрийской OMV Group, со штаб-квартирой в Бухаресте – один из крупнейших игроков в румынском нефтегазовом секторе. Компания владеет электростанцией мощностью 860 мегаватт, которая покрывает около 10% энергопотребления Румынии.

По утверждению Forbes, в 2019 году OMV Group была второй по величине компанией в Австрии и 79-й по величине в Европе.

На сегодняшнем брифинге Натия Турнава о компании говорила с оптимизмом:

«Сегодня правительство одобрило договор, который будет подписан в ближайшие дни. OMV Petrom известна тем, что в 2012 году обнаружила на шельфе Румынии крупнейшее месторождение нефти Domino-1, и мы надеемся, что ее деятельности и у нас будет сопутствовать успех. Тот факт, что группа такого масштаба в разгар пандемии заходит на наш рынок, свидетельствует об устойчивости нашего инвестиционного климата к внешним шокам. Мы рады появлению крупных инвесторов на нашем рынке».

По всей видимости, вторая часть заявления Турнава была ответом на заявления скептиков, которые указывали властям на неэффективность политики правительства по привлечению инвестиций. Напомним, уровень иностранных инвестиций за 10 месяцев прошлого года, в сравнении с тем же отрезком 2019 года, снизился на 24%. И совсем уж беспрецедентным для наблюдателей является превышение годового объема переводов из-за рубежа годовой же суммы инвестиций.

К тому же рост политического напряжения последних месяцев явно не прибавил оптимизма наблюдателям. Об этом можно судить по вчерашнему интервью посла Израиля в Грузии Ран Гидора (Ran Gidor), в котором дипломат с известной долей скепсиса оценил инвестиционные перспективы Грузии:

«Приоритетом в моей работе является привлечение инвестиций из моей страны. Главными для инвесторов являются три условия: независимый суд, политическая стабильность и прогнозируемое экономическое развитие. К сожалению, ситуация последних трех месяцев омрачает прогнозы аналитиков и бизнесменов в отношении стабильности Грузии».

Некоторые представители грузинского бизнеса полностью разделили оценки посла. Говорит глава Ассоциации строителей Ираклий Ростомашвили:

«Грузия находится в непростом положении, и думаю, самым важным источником притока валюты следует считать инвестиции из-за рубежа. За короткий отрезок времени страна взяла миллиарды в долг, лари нестабилен, народ на грани нищеты, вдобавок ко всему начались политические дрязги. И как мы собираемся убедить инвестора вложить сюда заработанные деньги? Мы уже услышали, о чем говорят послы своим инвесторам – в этой стране нет справедливого суда, нет валюты, все мечтают сбежать отсюда! И зачем сюда идти инвестору? Сюда рискнет прийти только авантюрист или любитель приключений».

В целом, по оценкам наблюдателей, при равных инвестиционных перспективах любой инвестор выберет более стабильные страны Восточной Европы, а не Грузию. Заявления правительства о далеких перспективах разведки полезных ископаемых являются попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре, считают эксперты.