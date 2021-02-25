«Это выглядит, как месть»

Цхинвальский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении экс-руководителю Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгию Кабисову. Напомним, в июле 2019 года его признали виновным в легализации доходов, приобретенных преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении оружия, приговорив к восьми годам лишения свободы. Кабисов – первый и пока единственный югоосетинский чиновник, отбывающий срок из-за обвинений в преступлениях коррупционной направленности. Многие наблюдатели считают, что реальной причиной уголовного преследования бывшего чиновника является его личный конфликт с президентом.

Среди тех, кто пришел сегодня в Цхинвальский городской суд поддержать Георгия Кабисова – депутат парламента от «Народной партии» Амиран Дьяконов. В разговоре с «Эхом Кавказа» он не скрывал разочарования решением суда:

«Представитель колонии, который присутствовал на суде, характеризовал Георгия Сергеевича как исключительно положительного человека, который активно участвует в жизни колонии. Он организовал библиотеку, устраивает спортивные мероприятия и так далее. Но в то же время характеристика, предоставленная суду администрацией колонии, была негативной. Такое впечатление, что была команда, но им было неприятно выполнять эту команду. На людей, которые представляли исправительное учреждение, была возложена нелицеприятная задача. Ему инкриминировали роутер, который в марте прошлого года был обнаружен в одном из помещений. Не было доказано, что Георгий Кабисов имеет к нему какое-то отношение, но в условно-досрочном освобождении ему все-таки отказали. В общем, некрасиво это все выглядело».

Общественник Тимур Цхурбати также пришел сегодня поддержать Георгия Кабисова, но на судебное заседание не попал. По его словам, к зданию суда пришло внушительное количество сочувствующих, зал не мог вместить всех желающих. Оставшиеся за дверью люди в ожидании вердикта обсуждали эту историю, обменивались мнениями, в которых, по наблюдениям общественника, обнаруживались некоторое противоречия. Люди надеялись, что суд удовлетворит ходатайство, но в тоже время немногие верили, что Георгия выпустят досрочно. Говорит Тимур Цхурбати:

«Это выглядит, как месть. Я сейчас не берусь судить, в чем он виноват или не виноват, но при том режиме, при котором он работал, Георгий не был главным. Он был исполнителем, причем далеко не худшим. Что для меня в этой истории важно: когда ему грозило преследование, он не покинул пределы Южной Осетии. А вот тех, кто покинул, как мне кажется, реальных расхитителей, достать не могут. Поэтому злость свою выместили на Кабисове.

– Иными словами, вы считаете, что Георгия Кабисова надо было освобождать досрочно?

– Он имеет много заслуг перед республикой. Во время войны он очень много сделал для Южной Осетии – провел связь, проложил оптико-волоконный кабель… Я считаю неправильным сажать такого человека, тем более что Георгий Кабисов не представляет опасности для общества Южной Осетии. Так зачем его изолировать от этого общества? Зачем причинять страдания ему и его семье? Он может принести пользу этому обществу, причем сделает это с удовольствием. Вообще непонятно, за что его посадили, обвиняют в каких-то там хищениях…

– В причинении ущерба на 155 миллионов рублей…

– 155 миллионов – это огромная сумма! Он бы тогда так не жил. Я в это просто не верю. Особенно учитывая историю с арестом и убийством Инала Джабиева. Мы все были свидетели, это разные методы, но по сути, одно и то же – написали все, что захотели, и посадили человека».

C кем бы «Эхо Кавказа» сегодня ни обсуждало эту историю, все говорили приблизительно одно и то же: «не верю», «это месть», «это указание сверху». В том, кто указывает сверху, мнения в основном тоже совпадают – в Южной Осетии все решения принимает один человек.

Но одно мнение отличалось от прочих. Одна из респондентов – педагог, не пожелавшая представиться, назвала отказ Георгию Кабисову в УДО малодушным поступком. По ее словам, есть такое понятие – «с него хватит». Это когда победивший в драке перестает бить и отпускает побежденного. Не калечит его, не унижает, а говорит: «Хватит уже с тебя».

Так поступают сильные духом люди – не мстительные и не мелочные. Она полагает, что сегодняшний приговор еще не раз вспомнят в предвыборном году. Чем не предмет для дискуссии о том, каким должен быть президент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии