Акции не прекратятся: грузинская оппозиция решила пикетировать правительство и парламент

Оппозиционные партии Грузии в течение двух недель будут продолжать протестные акции у разных государственных ведомств, требуя освобождения председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия и назначения новых выборов в парламент. План действий оппоненты властей представили сегодня на масштабном митинге у парламента Грузии, – пишет «Новости-Грузия».

Как сообщила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе, вместе со сторонниками они будут использовать все законные средства для достижения целей. Уже во вторник, 2 марта они намерены пикетировать здание парламента, а 5 марта – Дом правительства. 8 марта протестная акция запланирована у министерства внутренних дел – ведомства, которое, по словам Деканоидзе, сегодня служит только одному человеку – Бидзине Иванишвили. 11 марта митинг пройдет у суда, который в оппозиция считает «главным символом режима». 13 марта оппозиция планирует еще одну большую акцию-шествие в центре Тбилиси.

Лидеры оппозиции предупреждают, что митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных. «Режим должен услышать голос каждого гражданина Грузии», – заявила Деканоидзе.

Участники акции направились к зданию правительственной канцелярии недалеко от парламента, где еще раз озвучили свои требования. Демонстранты шли по улице, держа транспаранты с протестными надписями. Они кричали «рабы» и свистели.

Меры безопасности в правительственном квартале усилены. Дом правительства оцеплен полицией.