«Марш свободы» сочли антигрузинским заговором

Лидер «Нацдвижения» Ника Мелия останется в предварительном заключении. Апелляционный отклонил иск об изменении ему меры пресечения в виде ареста. Оппозиция, которая и не ждала другого развития событий, заявила, что начинает с завтрашнего дня бессрочные акции протеста. В «Грузинской мечте» в ответ призвали оппозицию «не испытывать государство».

Грузинская судебная система не сдала очередной тест на справедливость и политическую немотивированность, – убеждены адвокаты и сторонники Ники Мелия. Тбилисский апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения оппозиционеру в виде ареста. Приговор первичной судебной инстанцией был вынесен 17 февраля. А 22 февраля Ника Мелия был арестован в ходе штурма офиса «Нацдвижения». Это вызвало острую критику со стороны западных партнеров, которые призвали освободить Мелия. Не забывая, в том числе, и об этом резонансе, адвокаты пошли единственным правовым путем, который мог бы стать выходом из кризиса. Хотя адвокат Георгий Кондахашвили изначально сомневался в успехе:

«Согласно действующему закону, обвиняемый не может обжаловать в Апелляционном суде меру пресечения в виде ареста, вынесенного в ходе рассмотрения дела по существу. Но мы в своем иске указали, что это положение противоречит норме Конституции о гарантии права на справедливый суд и обжаловании любого приговора как минимум одной инстанции выше. Апелляционный суд мог обратиться в Конституционный суд для приведения в соответствие этой нормы Уголовного кодекса с Конституцией. В таком случае решение об аресте Мелия было бы приостановлено до окончательного рассмотрения Конституционным судом этого вопроса».

Ранее и Народный защитник, а также несколько правозащитных НПО заявили, что решение об аресте Мелия прокуратурой и судом не было достаточно и правомерно обосновано.

Но эту критику, в том числе и сегодня, в Генпрокуратуре отвергли, заявив, что следуют исключительно букве и верховенству закона. И даже готовы пойти навстречу и снова обратиться в суд для изменения меры пресечения – если Ника Мелия заплатит залог.

От имени Ники Мелия в «Нацдвижении» от предложения прокуратуры отказались, полагая, что власти напуганы и стараются таким образом найти выход. Тем самым показывая, что дело Ники Мелия политически мотивировано. Поэтому оппозиционные партии с самого утра, не дожидаясь решения Апелляционного суда, в офисе «Нацдвижения» разработали планы протестов с требованием освобождения Мелия и досрочных парламентских выборов.

Акции начнутся завтра с «Марша свободы», – сообщил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава:

«Протест будет бессрочным, разобьем много палаток, будем протестовать против каждого Цахеса – парламентария «Грузинской мечты», будут коридоры позора, будут разные акции у министерств – у тех, которые действуют как опричники и попирают Конституцию нашей страны. Манифестации пройдут и в регионах. Будут использованы все конституционные меры для того, чтобы добиться внеочередных выборов».

Планы и требования оппозиции в «Грузинской мечте» вновь назвали неаргументированными и антигосударственными. А вице-спикер Гия Вольский пошел еще дальше:

«Ни одна их позиция не соответствует интересам Грузии. А если глубоко проанализируем, я бы сказал, что это конспиративный заговор против Грузии».

А чуть ранее спикер парламента Арчил Талаквадзе обратился к оппозиции с рекомендацией:

«Я советую оппозиции прекратить испытание государства и вернуться к службе народу, вернуться в парламент и включиться в нормальный политический процесс».

Представители оппозиции и «Грузинской мечты» сегодня критиковали друг друга за интерпретации заявлений и призывов западных партнеров о необходимости диалога и компромисса. Все это оппоненты пытались уместить в контекст столетия советской оккупации Грузии, которое отмечается сегодня – каждая из сторон обвинил другую, что они ведут страну к опасности, как и век назад.

Тему советской оккупации не обошел и депутат Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане»:

«Просто стыдно, что до сих пор никак не начнутся переговоры. Все наши друзья, которые сейчас очень строго нас критикуют, уже давно говорят, что нужно сесть за стол переговоров. И это очень печально, особенно сегодня, когда со дня советской оккупации Грузии прошло сто лет. Я бы назло врагам Грузии взял бы и сделал взаимные встречные шаги. О готовности говорят обе стороны, а диалог никак не начнется. Сегодня нам всем, грузинским политикам, должно быть стыдно за это противостояние».

Наряду с западными партнерами к властям и оппозиции в эти дни обращаются местные правозащитные НПО, общественники и представители разных профессиональных кругов. Они призывают вывести страну из кризиса и спасти ее от отхода от демократии, и многие отмечают, что большая ответственность в этом процессе лежит на правительстве.

Но непримиримая позиция «Грузинской мечты» вызывает все большие опасения у многих наблюдателей, в том числе и у политолога, соучредителя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе:

«Если на картину посмотреть шире, видно, что у Грузии – однопартийный парламент. Лидер оппозиции в тюрьме, и здесь уже не имеет значения, почему именно. Прокуратура и суд полностью под контролем власти. Вот это и есть классический авторитаризм, и если бы не свободные и критичные СМИ и относительно сильный гражданский сектор, мы уже были бы Беларусью».

Справка о деле Мелия