«Марш свободы» сочли антигрузинским заговором

Лидер «Нацдвижения» Ника Мелия останется в предварительном заключении. Апелляционный отклонил иск об изменении ему меры пресечения в виде ареста. Оппозиция, которая и не ждала другого развития событий, заявила, что начинает с завтрашнего дня бессрочные акции протеста. В «Грузинской мечте» в ответ призвали оппозицию «не испытывать государство».
Грузинская судебная система не сдала очередной тест на справедливость и политическую немотивированность, – убеждены адвокаты и сторонники Ники Мелия. Тбилисский апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения оппозиционеру в виде ареста. Приговор первичной судебной инстанцией был вынесен 17 февраля. А 22 февраля Ника Мелия был арестован в ходе штурма офиса «Нацдвижения». Это вызвало острую критику со стороны западных партнеров, которые призвали освободить Мелия. Не забывая, в том числе, и об этом резонансе, адвокаты пошли единственным правовым путем, который мог бы стать выходом из кризиса. Хотя адвокат Георгий Кондахашвили изначально сомневался в успехе:
«Согласно действующему закону, обвиняемый не может обжаловать в Апелляционном суде меру пресечения в виде ареста, вынесенного в ходе рассмотрения дела по существу. Но мы в своем иске указали, что это положение противоречит норме Конституции о гарантии права на справедливый суд и обжаловании любого приговора как минимум одной инстанции выше. Апелляционный суд мог обратиться в Конституционный суд для приведения в соответствие этой нормы Уголовного кодекса с Конституцией. В таком случае решение об аресте Мелия было бы приостановлено до окончательного рассмотрения Конституционным судом этого вопроса».
Ранее и Народный защитник, а также несколько правозащитных НПО заявили, что решение об аресте Мелия прокуратурой и судом не было достаточно и правомерно обосновано.
Но эту критику, в том числе и сегодня, в Генпрокуратуре отвергли, заявив, что следуют исключительно букве и верховенству закона. И даже готовы пойти навстречу и снова обратиться в суд для изменения меры пресечения – если Ника Мелия заплатит залог.
От имени Ники Мелия в «Нацдвижении» от предложения прокуратуры отказались, полагая, что власти напуганы и стараются таким образом найти выход. Тем самым показывая, что дело Ники Мелия политически мотивировано. Поэтому оппозиционные партии с самого утра, не дожидаясь решения Апелляционного суда, в офисе «Нацдвижения» разработали планы протестов с требованием освобождения Мелия и досрочных парламентских выборов.
Акции начнутся завтра с «Марша свободы», – сообщил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава:
«Протест будет бессрочным, разобьем много палаток, будем протестовать против каждого Цахеса – парламентария «Грузинской мечты», будут коридоры позора, будут разные акции у министерств – у тех, которые действуют как опричники и попирают Конституцию нашей страны. Манифестации пройдут и в регионах. Будут использованы все конституционные меры для того, чтобы добиться внеочередных выборов».
Планы и требования оппозиции в «Грузинской мечте» вновь назвали неаргументированными и антигосударственными. А вице-спикер Гия Вольский пошел еще дальше:
«Ни одна их позиция не соответствует интересам Грузии. А если глубоко проанализируем, я бы сказал, что это конспиративный заговор против Грузии».
А чуть ранее спикер парламента Арчил Талаквадзе обратился к оппозиции с рекомендацией:
«Я советую оппозиции прекратить испытание государства и вернуться к службе народу, вернуться в парламент и включиться в нормальный политический процесс».
Представители оппозиции и «Грузинской мечты» сегодня критиковали друг друга за интерпретации заявлений и призывов западных партнеров о необходимости диалога и компромисса. Все это оппоненты пытались уместить в контекст столетия советской оккупации Грузии, которое отмечается сегодня – каждая из сторон обвинил другую, что они ведут страну к опасности, как и век назад.
Тему советской оккупации не обошел и депутат Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане»:
«Просто стыдно, что до сих пор никак не начнутся переговоры. Все наши друзья, которые сейчас очень строго нас критикуют, уже давно говорят, что нужно сесть за стол переговоров. И это очень печально, особенно сегодня, когда со дня советской оккупации Грузии прошло сто лет. Я бы назло врагам Грузии взял бы и сделал взаимные встречные шаги. О готовности говорят обе стороны, а диалог никак не начнется. Сегодня нам всем, грузинским политикам, должно быть стыдно за это противостояние».
Наряду с западными партнерами к властям и оппозиции в эти дни обращаются местные правозащитные НПО, общественники и представители разных профессиональных кругов. Они призывают вывести страну из кризиса и спасти ее от отхода от демократии, и многие отмечают, что большая ответственность в этом процессе лежит на правительстве.
Но непримиримая позиция «Грузинской мечты» вызывает все большие опасения у многих наблюдателей, в том числе и у политолога, соучредителя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе:
«Если на картину посмотреть шире, видно, что у Грузии – однопартийный парламент. Лидер оппозиции в тюрьме, и здесь уже не имеет значения, почему именно. Прокуратура и суд полностью под контролем власти. Вот это и есть классический авторитаризм, и если бы не свободные и критичные СМИ и относительно сильный гражданский сектор, мы уже были бы Беларусью».
Справка о деле Мелия
- Ника Мелия, председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Нацдвижение», обвиняется в организации так называемого «штурма парламента» в ходе протестных акций, именуемых «Гавриловской ночью» в июне 2019 года.
- Оппозиционер с первого ноября 2020-го, после октябрьских парламентских выборов, в знак протеста против их фальсификации и политизации уголовных дел, отказывается носить электронный браслет слежения и платить залог в размере 40 тысяч лари за условное освобождение.
- На основании обращения Генпрокуратуры, 17 февраля парламент лишил его депутатской неприкосновенности.
- 18 февраля, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения в виде залога на арест.
- Из-за разногласий по поводу сроков исполнения судебного решения в «Грузинской мечте», 18 февраля, в знак протеста, премьер-министр Георгий Гахария покинул свой пост.
- Утвержденный парламентом 22 февраля новый премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что в отношении «преступника Мелия» судебное решение будет исполнено в кратчайшие сроки.
- 23 февраля спецотряд МВД взял штурмом офис «Нацдвижения» и арестовал оппозиционера.
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