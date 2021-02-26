«Абхазия – часть Грузии»: ГПЦ обвинила отца Виссариона в искажении церковной истории

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, по всей вероятности, был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги или, во всяком случае, одобрил его. Такой вывод содержится в докладе американских спецслужб, который будет опубликован в четверг. Об этом сообщают СМИ, знакомые с содержанием доклада.

Живший за рубежом Джамаль Хашогги, критиковавший руководство Саудовской Аравии, в том числе в западной прессе, был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле в 2018 году. После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.

Подозрения о том, что принц Мухаммед, которого Хашогги критиковал, мог быть причастен к преступлению, высказывались сразу после убийства. Принц свою причастность категорически отрицал. Саудовская Аравия пыталась отрицать факт убийства, но затем признала его. Сотрудников саудовских спецслужб, которые расправились с журналистом в консульстве, объявили действовавшими по собственной инициативе. Их отдали под суд. Семья Хашшоги выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни. В результате обвиняемых приговорили к различным срокам заключения.

В докладе, как сообщается, нет прямых доказательств причастности принца к операции по убийству, однако спецслужбы утверждают, что такая операция вряд ли могла бы обойтись без одобрения могущественного Мохаммеда бин Салмана.

Сообщается, что президент США Джо Байден ознакомился с содержанием доклада и намерен обсудить его по телефону с королём Салманом. Ранее Байден заявлял о необходимости "перенастройки" отношений с Эр-Риядом - одним из союзников США в регионе. При администрации Дональда Трампа союзнические отношения не пострадали - даже после убийства Хашогги и сообщений о массовой гибели мирных жителей в результате саудовских авиаударов в Йемене. Байден заявил, что США откажутся от поддержки Эр-Рияда в конфликте в Йемене.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг говорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии. Официпльно не сообщзается, обсуждали ли они доклад.