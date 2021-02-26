В центре Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции

Акция протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси завершилась. Активисты разбили 11 палаток у здания парламента и собираются провести там ночь.

Одну из палаток демонстранты установили на проезжей части проспекта Руставели. Вскоре сотрудники полиции указали им, что это противозаконно, после чего было принято решение перенести палатку на тротуар.

«Если наши требования не будут выполнены, через две недели движение «За Грузию» поставит палатки на проезжей части», – заявил один из активистов.

У парламента остаются несколько десятков человек, а также часть лидеров оппозиции. На месте установлена музыкальная аппаратура, которая, по словам демонстрантов, будет играть всю ночь. Желающим остаться ночевать у парламента обещают раздавать чай, кофе, еду.

Главные требования оппозиции – освобождение лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и назначение новых выборов в парламент.

План дальнейших действий оппоненты властей представили на сегодняшнем митинге у парламента. Уже во вторник, 2 марта они намерены пикетировать здание парламента, а 5 марта – Дом правительства. 8 марта протестная акция запланирована у министерства внутренних дел. 11 марта митинг пройдет у суда, который в оппозиция считает «главным символом режима». 13 марта состоится еще одна большая акция-шествие в центре Тбилиси.