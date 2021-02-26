Абхазская неделя: коронавирус отступает, оппозиция консолидируется

Судя по официальной статистике, пандемия в Абхазии идет на спад. Количество больных, которым диагностируется COVID-19, уменьшилось в несколько раз. За минувшую неделю в медицинских учреждениях страны от последствий коронавирусной инфекции скончалось два человека. В обычном режиме работают торговые объекты, рынки, театры и школы. Об обещанной руководством страны в конце января вакцинации все успешно забыли.

Водоканал и «Черноморэнерго» по-прежнему соревнуются в отключениях воды и света, что вызывает серьезное недовольство населения.

На этой неделе в правительстве констатировали, что количество потребляемой электроэнергии увеличилось и на 27% превысило установленные для страны лимиты. Если в январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, то к 24 февраля оно уже достигло 485 мегаватт.

Напомню, что 22 января президент поставил задачу главам районов снизить потребление электроэнергии до уровня 2019 года «плюс 5%», продолжить работу по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, и даже пригрозил отставками главам администраций. Прошло более месяца, поручение президента не выполнено, потребление электроэнергии в стране возросло, а о своем обещании-угрозе президент, как водится, забыл.

Тем временем недавно назначенный на должность главы Таможенного комитета экс-министр внутренних дел Отар Хеция доложил на заседании правительства об успехе своего ведомства в деле борьбы с майнингом. На российско-абхазской границе была задержана машина, в которой, по словам Хеция, обнаружены целых семь аппаратов для майнинга. Столь незначительную «добычу» Хеция актуализировал информацией, что машина была служебной, и находился в ней помощник депутата парламента Лаша Сакания, имя которого уже фигурировало в скандальной истории с незаконным ввозом в Абхазию группы грузинских политиков в августе прошлого года. Тогда Лаша Сакания был помощником президента, а теперь он выступил в статусе помощника депутата парламента Ильи Гуния. Последний сообщил СМИ, что командировал своего помощника в Сочи, чтобы забрать находившуюся на ремонте служебную машину, перевозка майнинг-оборудования с ним согласована не была. Так или иначе, Лаша Сакания опять лишился должности помощника и может спокойно вернуться к партийной деятельности, так как является главой Народной партии, о существовании которой в последнее время стали забыть.

Тем временем, пользователи социальной сети публикуют сегодня видео огромной криптофермы в Очамчырском районе и утверждают, что данный объект принадлежит министру экономики Кристине Озган. Министр информацию пока не опровергла.

На фоне общественно-политического кризиса в стране, Аслан Бжания объявил о создании консультативного органа при президенте. Для работы в совете были приглашены и оппозиционные партии и движения. Предложение президента сразу отвергла политическая организация «Аидгылара», заявившая о недоверии к главе государства, который игнорирует обращения оппозиции. После первого совещания в администрации президента свое разочарование высказали и все остальные оппозиционные силы, которые назвали мероприятие имитацией диалога. По информации представителей Абхазского народного движения (АНД), на встрече представители оппозиции высказали свое отношение к кризису в стране и подвергли критике полное отсутствие планов и идей у руководства. Однако эта критика была вырезана в репортаже национального телевидения – единственного СМИ, допущенного на встречу. Это вызвало особое возмущение у представителей оппозиционных партий и стало основанием для требования об отставке директора АГТРК. По мнению АНД, в репортаже с заседания были цинично отредактированы выступления спикеров от оппозиции, что полностью искажает смысл и содержание сказанного ими. «Это уже не первый случай, когда умышленно происходит полное искажение точки зрения представителей оппозиции на государственном телеканале», – подчеркивается в заявлении АНД. Похоже, что Совет при президенте развалился, так и не начав работать. АНД заявляет, что отказывается участвовать в подобной имитации диалога и становиться членами так называемого Общественного совета при президенте, и призывает остальных приглашенных участников «не быть марионетками в руках власти, цель которой создать иллюзию политического и социального благополучия в стране». Под заявлением подписались четыре общественных движения и три партии.

Открытость и прозрачность, которые были лейтмотивами предвыборной программы действующего президента, были подвергнуты серьезной критике не только со стороны АНД и «Аруаа». Еще две оппозиционные силы – «Аидылара» и «Абаш», – не дождавшись ответов президента на свои 33 вопроса, озвученные в декабре прошлого года, подали жалобу в Генпрокуратуру. Они просят следователей провести проверку и принять предусмотренные законом меры по отношению к президенту, который третий месяц уклоняется от ответов на вопросы оппозиции. Оппозиция обвиняет главу государства в нарушении закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Тем временем стало известно, что сформирован и утвержден президентом новый состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией. В связи с этим напомню, что компания ООО «РН-Шельф Абхазии» с 2009 года проводит геологоразведку на морском шельфе Абхазии с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья. Общая площадь участка составляет 3856 кв. км. Предварительно оцененные извлекаемые ресурсы составляют около 270 миллионов тонн условного топлива.

Председателем Комиссии утвержден министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Ранее комиссию возглавлял спикер парламента Валерий Кварчия.

Еще одна новость, которая привлекла внимание общественности, связана с предстоящим курортным сезоном. Напомню, что в 2019 году была достигнута договоренность о заходе туристического круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт, и даже был осуществлен тестовый заход лайнера в Сухумский порт. Однако, как стало известно из сообщения на официальном сайте в навигации 2021 года, рейс теплохода «Князь Владимир» с посещением порта в Сухуме отменен. Причина отмены не уточняется.

С отставанием в два месяца производятся выплаты пенсий абхазским пенсионерам. 26 февраля Пенсионный фонд сообщил, что завершил финансирование выплат пенсий и пособий за январь. Это значит, что с понедельника, 1 марта, Сбербанки начнут выдавать пенсии за январь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия