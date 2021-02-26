Парламент как «режимный объект»

«Все помещения Высшего законодательного органа власти являются режимными объектами, которые в одночасье не могут становиться объектами публичных акций». Под этим предлогом спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев внезапно отозвал свое согласие на проведение встречи оппозиционных депутатов с избирателями в зале заседаний. Кроме того, он сослался на возможные провокации. У тех, кого сегодня не пустили в парламент, другое мнение.

Вице-спикер парламента, депутат от «Народной партии» Александр Плиев рассказал в интервью «Эхо Кавказа», что заблаговременно подал заявку спикеру Алану Тадтаеву на проведение встречи депутатов с избирателями в зале заседаний. По словам Александра Плиева, спикер был не против, даже распорядился, чтобы администрация заксобрания подготовила зал к предстоящему мероприятию. Вчера в республиканских СМИ было объявлено о предстоящем мероприятии. Причина такой лояльности со стороны власти вице-спикера не удивила. Целью мероприятия было встретиться с семьей Джабиевых и уговорить людей завершить бессрочную акцию протеста на центральной площади Цхинвала, говорит Александр Плиев:

«Нашей целью было пригласить семью Джабиевых, расспросить их, как долго они намереваются продолжать акцию протеста, и попытаться уговорить их уйти с площади. Дело в том, что их здоровье серьезно пошатнулось. Мама Инала Джабиева попала в больницу в тяжелом состоянии, отец Инала также госпитализирован в тяжелом состоянии. Вдова Инала – Оксана Сотиева, продолжает акцию на площади, но и у нее, заявляю вам как врач, здоровье подорвано. И только по этим вопросам мы хотели пригласить семью. Мы хотели собрать всех депутатов, не только оппозиционных. Мы пригласили на встречу пятерых переговорщиков, кавалеров ордена Уацамонга, афганцев, и всем вместе пообещать им, что мы будем следить за ходом следствия по делу об убийстве Инала Джабиева, и под эти гарантии попросить их прекратить акцию».

В принципе, это ровно то, чего желали президент и его команда. Анатолий Бибилов на последней пресс-конференции заявлял, что мать и вдова Инала Джабиева давно разошлись бы уже по домам, если бы их на площади насильно не удерживала оппозиция. И вот оппозиция просит разрешить мероприятие в здании парламента, чтобы уговорить женщин прекратить акцию. Казалось бы, власти должны быть только за, тем более странно выглядел отказ, говорит Александр Плиев:

«По словам спикера, поступила информация, будто готовятся какие-то провокации во время встречи. На мои вопросы, откуда эта информация и кто планирует провокации, он не смог ответить. Он просто ссылался на какие-то мифические спецслужбы, но при этом не указал, какие спецслужбы и какие провокации готовятся.

– Как это происходило?

– Мы с утра находились в здании парламента, но к тому времени, когда народ подошел к зданию, уже был приказ, скорее всего, спикера парламента, закрыть все двери заксобрания, уже у входа выставили охрану, выставили Госохрану. Я заявил Алану Тадтаеву, что мы расцениваем эти действия как провокацию со стороны властей. Быть может, они надеялись, что мы начнем пробиваться в парламент? Возможно, это им было бы на руку, чтобы выставить нас в таком негативном свете».

Это мероприятие, по сути, – возможность для женщин покинуть площадь с достоинством, с чувством выполненного долга перед погибшим сыном, супругом. Это возможность для общественности выразить вдове и матери свое уважение и хоть немного смягчить горечь потери. Проблема в том, что все это не вписывается в официальную трактовку произошедшего на площади, по которой женщин туда принудительно пригнали и едва ли не насильно держали на морозе. В этом смысле не депутатам отказали в помещении, а женщинам отказали в уважении.

Ну и метод отказа под стать режиму. Напоминает телефонное хулиганство, когда нерадивый школяр, чтобы избежать контрольной, звонит в милицию и сообщает, что школа заминирована.

Собравшиеся люди не пошли в предложенное спикером помещение, а провели мероприятие рядом со зданием парламента – на лестнице, в том самом месте, где после августовской войны маэстро Валерий Гергиев выступил с оркестром Мариинского театра. Говорит участник встречи общественник Тимур Цхурбати:

«Там было человек двести пятьдесят. Город маленький, мы в лицо друг друга знаем. В большинстве своем пришли люди степенные, не было среди них ни крикунов, ни ура-патриотов. Естественно, никакой провокации быть не могло. Почти три месяца длилась бессрочная акция протеста на площади и за все это время если и были провокации, то только со стороны властей, когда они нагнали автоматчиков, пытались перекрыть движение вокруг пикета. Министр тогда почему-то лично стаскивал тент, видимо, хотел выслужиться.

– Почему тогда не впустили людей в здание парламента? Что их так напугало?

– Ничего страшного я не видел, мне абсолютно непонятно, в чем причина запрета. В то же время, если бы кто-то запланировал провокацию, то ее могли бы осуществить и в том здании, которое спикер предлагал для проведения встречи. Мероприятие все же состоялось, на свежем воздухе. По моим впечатлениям, оппозиции надо было чуть лучше подготовиться. Они больше говорили о просчетах партии власти, в то время как народ ждал другого – он ждал от депутатов какого-то плана действий, конкретных мероприятий. В общем, было больше критики, а не предложений, что говорит о неготовности оппозиции. Я их поддерживаю, я считаю, что они правильно поступают, но они должны больше брать на себя».

Интересно, что «режимный объект» открыт для сторонников власти. Они дважды собирали сочувствующих в зале заседаний – том самом, двери которого спикер, во избежание провокаций, сегодня закрыл для оппонентов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия