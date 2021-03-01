Шарль Мишель призывает власти и оппозицию Грузии к «ответственным действиям»

Президент Европейского совета отметил, что его визит в Грузию проходит на фоне обострившегося политического кризиса. ЕС призывает все стороны интенсивно работать для нейтрализации ситуации, – заявил Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, необходимы «ответственные действия» сторон и диалог, – пишет «Интерпрессньюс».

«В ходе наших встреч я буду призывать к ответственным действиям, к диалогу между сторонами, между оппозицией и правительством. У меня будет возможность встретиться и откровенно поговорить с премьер-министром, председателем парламента и представителями оппозиционных партий», – заявил Шарл Мишель.

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, отметила, что Грузия, как никогда, нуждается во внутренней стабильности, примирении, диалоге. По словам президента, на встрече они детально обсудили сложившуюся в Грузии политическую обстановку.

«Это наш единственный путь для того, чтобы Грузия получила все те дивиденды, которые следуют на пути в ЕС. Мы должны суметь и вовремя понять, что все это в наших руках, нашему обществу нужно это и ничего другого. Политическая ответственность от всех сторон – это то, в чем заключается требование общества, чтобы Грузия шла тем путем, что требуем общество. Большое спасибо господит президент! Наши отношения устойчивы и постоянны», – обратилась Зурабишвили к президенту Европейского совета.

В рамках визита в Тбилиси Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.

Президент Европейского Совета посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия возле села Хурвалети, где примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый Брюсселем. Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.