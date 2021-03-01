Отец Виссарион: РПЦ будет нам помогать в становлении автономной церкви

Церковные службы в храмах Абхазии возобновились, сообщил «Интерфаксу» иерей Виссарион (Аплиаа) – и.о. главы епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике как Абхазская православная церковь (АПЦ).



По его мнению, Абхазскую епархию будет поддерживать Московский патриархат.

«Российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии», – сказал священник.



Он выступил за восстановление абхазского католикосата, однако признал, что это процесс непростой и очень долгий.

«И в былые времена благодаря усилиям России на Кавказе возрождалось православие, и сейчас мы надеемся на помощь Московского патриархата», – сказал отец Виссарион.

О том, что в храмах Абхазии до определения статуса АПЦ временно прекращены богослужения, в эфире абхазского телевидения священник заявил 19 февраля.

«Мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем», – заявил тогда отец Виссарион.

В патриархии Грузинской православной церкви после этого напомнили священнику, что он был рукоположен Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви. Патриархия Грузии при этом обвинила абхазского священника в искажении церковной истории.