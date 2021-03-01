Число пациентов в цхинвальской «ковидной зоне» снизилось до 15

Оппозиционер Алексей Навальный, этапированный на этой неделе из московского СИЗО, был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом сообщили РБК в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена.

О том, что Навального собирались доставить в колонию в Покрове, сообщил накануне сайт «Ярновости» со ссылкой на свои источники. В воскресенье участник фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов со ссылкой на осужденных этой колонии сообщил «Открытым медиа», что Навальный действительно доставлен туда.

Правозащитник отметил, что заключенных, которые вместе с Навальным прибыли в колонию по этапу, «провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били».

В этой колонии отбывал наказание активист Константин Котов, который рассказал, что в ней, хотя она является колонией общего режима, режим больше похож на строгий. Адвокат Котова Мария Эйсмонт назвала ее «очень режимной», где все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою зависимость от администрации и не имел свободного времени. Факты избиений, по словам Эйсмонт, имели место при прежнем начальстве колонии, в последнее время о них не сообщалось.

Официального подтверждения о том, что Навальный доставлен в колонию в Покрове, нет. ФСИН обязан оповестить его родственников в 10-дневный срок после прибытия заключенного. Соратник Навального Леонид Волков отметил, что у него только неофициальная информация - как он написал в твиттере, «все, что мы знаем - это по «дорогам» пришли «малявы»« (то есть заключенные колонии смогли передать на волю сообщения о том, что Навальный предположительно там). «Другими словами, вот такой язык официальной коммуникации у ФСИН России: ничего не говорить публично, все равно воровскими дорогами информация дойдет» - отметил Волков. Соратники Навального требуют предоставить им официальную информацию.