Пашиняну неправильно доложили о ситуации с «Искандером» – пресс-секретарь

В ходе телефонной беседы, состоявшейся 25 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в числе прочих вопросов обсудили заявление армянского премьера относительно применения системы «Искандер».

Об этом в беседе с информационным агентством «Арменпресс» сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению», – отметила Мане Геворкян.

Причиной обострения внутриполитического конфликта в Армении стал спор между Пашиняном и военными о применении Ереваном приобретенных в России комплексов «Искандер» во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянские военные должны были задействовать «Искандеры» в первые дни боевых действий. В ответ Пашинян сказал, что «Искандеры», стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали слабую эффективность в военных условиях: «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Заместитель начальника Генштаба генерал Тиран Хачатрян прокомментировал, что «это невозможно», а делать выводы об оружии с «поверхностными оценками несерьезно». В тот же день он был отправлен в отставку.

Минобороны России отвергло заявление Пашиняна, заявив, что в ходе конфликта в Карабахе «Искандеры» вообще не применялись, а премьера Армении, возможно, ввели в заблуждение. При этом Минобороны настаивает, что в Сирии «Искандеры» проявили себя хорошо.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Президент Армении указ об увольнении главы Генштаба не подписал.