Электростанции и фарисеи-2

Я, наверное, всем уже надоел со своими злосчастными гидроэлектростанциями. Пишу о них регулярно, влезаю в различные вагонные споры с дилетантами, которые считают, что в Европе главными источниками энергии являются солнце, ветер и коровий навоз. Писал о ГЭС буквально пару недель назад, и вот теперь – снова. Как говорится «Не могу молчать!!!!».

Что случилось за это время? Что, великомудрый грузинский народ стал еще мудрее, и наконец понял, что многие десятилетия упорно стреляет себе по ногам?

К сожалению, нет. Энергетическая тема уже давно и прочно стала местом сосредоточения некомпетентности, болтовни и самых разнообразных фобий. Высказывания на эту тему поражают неадекватностью: «Крупные ГЭС наносят вред природе», – говорят местные аборигены, вероятно, имея в виду Швейцарию, у которой большая часть энергогенерации – это крупные ГЭС.

«Нам надо развивать альтернативную энергетику», – трындят дилетанты, не замечая, что даже в Германии энергия солнца и ветра – дотационная, а основой энергосистемы являются уголь и атом. Не замечая, что солнечная установка для частного дома стоит пару тысяч евро, но даже в таких солнечных странах как Греция, ее не хватает для удовлетворения всех потребностей – поэтому жители, у которых установлены батареи, параллельно подключены к обычной энергосистеме.

«Нам нужны малые ГЭС», – кричат грузины, которые вообще одержимы всем «малым и средним», считая, что конкурентная экономика – это когда бензин продается в банках, на обочинах дорог…

«Зачем нам гидроэлектростанции в горах, там надо развивать туризм», – говорят граждане страны, которая в период пандемии на своей шкуре чувствует, насколько опасна зависимость экономики от сферы услуг, а уж тем более туризма, который может обвалиться, если кто-то чихнет не в то время и в не в том месте.

Совсем зубодробительный аргумент – «Зачем нам дополнительная энергия? Эти ГЭС строятся, чтобы энергию продавать за доллары»… Ну не шедевр? Так и повеяло советской борьбой со спекулянтами и фарцовщиками… За доллары… Открою вам секрет, мои соотечественники – «продавать за доллары» на нормальном человеческом языке называется «экспорт»… Вещь совершенно необходимая, и ее всячески следует приветствовать.

Ну и вдобавок на десерт – самое разнообразное меню – «почему турки строят?», «наши села опустеют», «землетрясение смоет всю Западную Грузию», «Пусть лучше запретят добывать биткоины» и т.д. Нет предела человеческой глупости. Не верите мне – спросите у Эйнштейна.

В общем, все это старо и известно, почему я это рассказываю? А потому, что в воскресенье произошло то, чего до этого не было, и то, что давно следовало ожидать – к самоубийственной атаке премудрейшего народца на собственное будущее наконец-то присоединились оппозиционные политики. В Кутаиси, на митинге противников строительства Намахванской ГЭС, присутствовали активисты оппозиции, а несколько лидеров партий публично выступили в поддержку движения против строительства электростанций.

Очередное дно безответственности и полного отсутствия гражданского сознания пробил Михаил Саакашвили, выступивший с гневным заявлением: «Руки прочь!», – нет, не от Вьетнама, конечно, а от грузинской природы.

И снова традиционный набор благоглупостей вроде туризма и смывания в реку всей Грузии, прозрачные ксенофобские намеки на турок. В общем, ничего удивительно – лидер, который многие годы делал себе имя на том, что строил эффективное государства и при этом ломал устоявшиеся порядки, сегодня полностью противоречит сам себе. Сегодня Саакашвили – ярый христианин, борец с инородцами, защитник Церкви, а теперь еще и природы.

Для его фан-клуба могла бы получиться небольшая неловкость, учитывая, что сам проект Намахванской ГЭС был запущен еще при прошлой власти, а кто-то откопал видео выступления Миши в парламенте, где он рассказывает о том, какие блага принесет ее строительство. Но если вы думаете, что сектанты смутились – не на тех напали. Оправдание – традиционное: в ЕГО эпоху строительство ГЭС было полезным для государства, а при ЭТИХ – сплошная коррупция и вред природе. Вот так, все предельно просто… Заветное, на все случаи жизни: «Нее, ну вы не сравнивайте, это же совсем другое дело».

Еще один любимый аргумент – «Надо запретить майнинг криптовалют, тогда и не понадобится строить новые станции». Ну не замечательно? Давайте, еще гостиницы и рестораны прикроем, которые тратят в сотни раз больше, чем все майнеры вместе взятые. А то ездят тут всякие…

В воскресенье также произошла еще одна неприятная вещь – к кампании стрельбы по собственным ногами присоединились перспективная оппозиционная партия – «Лело». Перспективная – потому что там много интересной молодежи, новых лиц, да и лидер – банкир, управленец очень высокого уровня.

Увы, у грузинской политики есть одно свойство – прикоснувшись к ней, человек становится прокаженным. Грузинская политика извратила и зомбировала немало нормальных, здравомыслящих людей. К сожалению, этой участи не избежали и в «Лело»…

Что ж, скажу теперь пару слов от себя. Для меня в нынешней Грузии проблема номер один – это криминальный менталитет. Нет проблемы более острой, чем эта. Поздний СССР показал, что даже наличие сотен работающих заводов лишено смысла в стране, где молодежь вместо «здравствуй» говорит «жизнь ворам»…

Вторая проблема – это она самая. Строительство ГЭС. И не только из-за энергодефицита – массовое строительство ГЭС подстегнет экономику, приведет к увеличению квалификации рабочей силы, к созданию нового поколения инженеров, в конечном итоге, к формированию в стране целого класса технически мыслящих граждан.

Скажу сразу – любая политическая партия, которая, будь-то искренне, по глупости, или ради популизма, присоединится к совершенно безответственной и антигосударственной кампании борьбы с ГЭС, теряет одного избирателя – меня.

Прощайте ЕНД, прощайте «Лело», моего голоса вам не видать, как своих ушей. Ну да, вам плевать, что там один мой голос, вы рассчитываете перетянуть на свою сторону толпу. Увы, вы еще раз убедитесь в том, что никто не сможет прийти к власти на плечах традиционалистов… И ваш популизм в очередной раз окажется бесполезным…

Я ничего не драматизирую, мы привыкли, что популизм – это такая безобидная вещь. Ну, мало ли что там наговорят перед выборами. Но в таких вопросах как строительство ГЭС, политики становятся заложниками собственных заявлений.

Так уже случилось с «ГМ», которая пришла к власти на волне демагогии о «малых и средних ГЭС».

Не сможет избежать этого и оппозиция.

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