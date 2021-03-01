Михаил Саакашвили вступил в ту же воду с другой стороны

К протесту против строительства ГЭС в ущелье реки Риони подключились оппозиционные политики. В частности, о своей солидарности заявил Михаил Саакашвили. Поддержала протест и партия «Лело».

У правительства Грузии есть две недели, чтобы расторгнуть контракт с компанией ENKA (ENKA şanşaat ve Sanayi A.Ş.) и вывести технику из ущелья, в противном случае, местное население приступит к пикетированию городских учреждений, – пообещал один из гражданских активистов Варлам Голетиани на митинге в центре Кутаиси, собравшем вчера около 5 тысяч человек.

Напомним, природоохранные НПО обвиняют инвестора в игнорировании экологических норм. Согласно документу, полученному экологами из Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, компания ENKA не выполнила 15 требований из 23, необходимых для получения разрешения на строительство. Несмотря на это, подготовительные работы в самом разгаре.

Вчера к протесту впервые присоединились оппозиционные политики. Первым через социальные сети солидарность с протестующими выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Строительство ГЭС подрывает туристический потенциал региона и служит интересам олигарха Иванишвили, который намеревается получать за государственный счет бесплатную энергию для обслуживания принадлежавших ему фабрик биткоинов, заявил Саакашвили:

«Руки прочь от природы! Грузии требуется программа долгосрочного развития, чтобы не допустить массовой миграции, а не строительство ориентированных на экспорт гигантских ГЭС».

Однако часть правозащитников весьма прохладно отнеслись к обращению бывшего президента. В социальных сетях сразу появились нарезки из былых выступлений Саакашвили, где он анонсирует строительство каскадов ГЭС в масштабах всей страны, в том числе Намахванской. А координатор программ «Зеленной альтернативы» Ираклий Мачарашвили опубликовал петицию 10-летней давности, за подписью 50 НПО, где выражается решительный протест в отношении строительства Намахванского гидроузла.

Оппозиционная партия «Лело» Мамуки Хазарадзе также поддержала протест и потребовала заморозить проект до его всестороннего изучения.

«Лело» было и остается сторонником укрепления энергетической независимости нашей страны, однако мы поддерживаем реализацию только тех проектов, которые нанесут минимальный ущерб природе и местному населению. К сожалению, проект Намахвани ГЭС не производит такого впечатления с точки зрения безопасности, и по оценкам нейтральных экспертов, представляет угрозу для населения».

Впрочем, в рядах оппозиции нашлись и такие, кто поддерживают развитие энергетики по сценарию строительства гигантских гидроузлов.

Лидер оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе подверг резкой критике заявления экс-президента:

«Саакашвили сказал чепуху, получается, что раньше нам были нужны большие электростанции, а теперь, они, значит, больше не нужны. Это заявление лишний раз доказывает, что политики в нашей стране считают, что, захватив власть, они вольны решать судьбу собственности людей по своему усмотрению. И эти взгляды меняются в зависимости от того, какая политическая линия выгодна в данный момент. Нам нужна электроэнергия для развития больше, чем когда-либо. То есть либо у нас будет энергия, и мы будем богатыми, либо у нас не будет энергии, и мы будем сидеть в болоте. Только и всего».

По словам главы «Зеленых Грузии – друзей Земли» Нино Чхобадзе, поведение политиков в этом вопросе весьма показательно:

«Протесты на эту тему продолжаются с конца 80-х прошлого века. Нынешние власти идут по проторенной колее правительства Саакашвили, поэтому его заявление может вызвать улыбку. Однако объективности ради, этому можно найти объяснение, так как политики четко подхватывают настроения общественности, пытаясь найти выгоду для себя. И даже на этом фоне абсолютно невнятна позиция лидера партии Джапаридзе, который выступил в роли рьяного защитника развития энергетики. Надо понимать, что никто не против энергетики, если это не происходит за счет разрушения среды обитания. В целом, неправительственный сектор старается максимально дистанцироваться от популизма политиков, поэтому и в случае Намахванской ГЭС мы сделаем все, чтобы избежать активности политиков в этом вопросе».

Тем временем, правозащитники подали иск против компании ENKA. Судебное разбирательство намечено на 10 марта.