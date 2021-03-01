Людмила Скорик: «Нужно дождаться вакцинации»

Школы и детские сады Абхазии возобновили работу с 15 февраля, после чего последовали случаи заражений в ряде учебных заведений. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик заявила, что это было прогнозируемо, она призвала граждан соблюдать меры профилактики и защиты до проведения вакцинации.

С 15 февраля 2021 года, по распоряжению президента, в Абхазии возобновили деятельность дошкольные учреждения и начальные классы общеобразовательных школ, 22 февраля к занятиям приступили учащиеся старших классов. По данным Минздрава республики, с конца января этого года отмечается тенденция по снижению числа инфицированных COVID-19, поэтому власти приняли решение снять часть ограничений.

Исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чолокуа в интервью «Эху Кавказа» рассказала о том, какова ситуация в учебных заведениях:

«На 1 марта только в средней школе №1 города Сухум двое учителей – педагог второго класса и третьего класса, они на самоизоляции, есть дублеры, которые их заменяют. Пока дети тоже на самоизоляции. И еще педагог четвертого класса той же школы – она тоже на самоизоляции и дети тоже. Но с 4 марта дети выйдут, есть другие учителя, которые их заменят. Еще в Очамчырском районе, в рекской средней школе учитель первого класса и педагог математики на самоизоляции. Но дети ходят в школу, преподавателей заменяют».

В школах Сухума, где много учеников, было принято решение проводить занятия поочередно: три дня в неделю обучаются старшие классы, три дня – младшие. Многочисленные классы разделили на две группы, занятия проводятся в две смены.

Однако в Первой сухумской школе, где зафиксированы случаи заболевания учителей, решили проводить занятия ежедневно для всех учащихся в две смены. Школа подведомственна Министерству просвещения и языковой политики.

Что касается Гальского района, где также были выявлены заболевшие коронавирусом среди учителей, то у них уже отрицательные результаты, учителя сегодня вышли на работу. Детский сад «Мечта» в Гальском районе закрыт на карантин до 4 марта.

В Абхазии функционируют четыре интерната. Как сообщила Астанда Чолокуа, все они работают в обычном режиме, преподаватели и учащиеся здоровы.

В целом, по ее словам, явка в учебных заведениях хорошая, 90-95% во всех районах. При входе в учебные заведения установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами, столовые не работают. Всего в Абхазии обучаются 28 тысяч 273 учащихся. Учебный процесс в республике продлится до 27 июня.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью «Эху Кавказа» посетовала, что заболевшие коронавирусной инфекцией не всегда соблюдают все требования изоляции.

«Родители, которые отправляли своих детей, чаще всего были невнимательны к состоянию организма ребенка. Не всегда улавливали тот температурный режим, который при коронавирусной инфекции у детей проходит очень быстро, мгновенно, его заметить может родитель, который очень внимательно относится к своему ребенку. Естественно, вот результат, что три педагога в Первой школе, два в очамчырской и т.д. Эта ситуация была предсказана. При организации детей, при сборе их в одном месте, естественно, передача вируса будет регистрироваться. Предотвратить коронавирусную инфекцию можно только специфическими методами – массовой вакцинацией, другого мир не придумал. Поэтому нам нужно было досидеть и дождаться того, когда мы начнем, так же, как и весь мир, делать вакцинацию, то есть выработку специфического иммунитета специализированными препаратами», – подчеркнула Людмила Скорик.

Она отметила, что население неправильно отреагировало на то, что будут поэтапно запущены школы. Люди стали проводить массовые мероприятия, отмечать праздники, например, 23 февраля, в объектах общепита, тесно контактируя. Поэтому, естественно, в Абхазии снова будет рост заболевания.

Сегодня завершил свою работу российский многопрофильный мобильный госпиталь Министерства обороны РФ, который с 19 октября 2020 года был размещен на территории пансионата «Айтар» в Сухуме. За этот период российские медики приняли на стационарное лечение до 500 пациентов, амбулаторно-консультативную помощь получили более 3 тысяч человек. В лаборатории госпиталя проведено до 5300 ПЦР-тестов.

На вопрос, не рано ли было закрывать госпиталь, с учетом того, что, по информации российской газеты «Ведомости», в апреле в Москве может появиться британский штамм коронавируса, Людмила Скорик ответила:

«Мы никак не будем связывать закрытие российского военного госпиталя с новым британским штаммом. Да, на территории Грузии уже регистрируется этот штамм, они ограничивают перемещение, то есть все те, кто приезжают извне, естественно, помещаются на карантин. Ввиду того, что Республика Абхазия не имеет прямых сообщений со всем миром, у нас есть возможность проезда только с территории Российской Федерации и через гуманитарные коридоры из Грузии. Нам надо поставить барьеры именно на этих путях. А то, что к нам точно так же может прийти этот британский штамм – я думаю, что мы тоже с ним будем иметь дело».

Главный санитарный врач страны подчеркнула, что коронавирусная инфекция не имеет волн, она зависит от того, соблюдают ли люди меры профилактики и защиты. И как только происходят массовые нарушения, сразу начинается рост заболеваемости.

«Если мы все дружно, всей страной, будем соблюдать наши меры профилактики до момента проведения специфической вакцинации, все в полном объеме привьемся, я думаю, что нам не будет страшна эта инфекция», – заявила Людмила Скорик.

При этом она подчеркнула, что такого роста заболеваемости, как осенью, в стране уже не будет, так как сформировалась прослойка людей, которые переболели COVID-19. Однако иммунитет, который остается после заболевания, нестойкий. Поэтому даже переболевшим показана вакцинация. Людмила Скорик пояснила, что выработка специфического иммунитета нацелена на все штаммы, а когда человек переносит заболевание самостоятельно, то у него ответ будет именно к тому штамму, который он перенес. Она сообщила, что российские вакцины поступят в Абхазию в конце марта.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 12 814 человек, зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12 303 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия