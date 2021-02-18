Младшеклассники-первопроходцы

С понедельника, 15 февраля, в Абхазии, согласно подписанному 10 февраля распоряжению президента Аслана Бжания, открылись закрытые в октябре прошлого года на карантин из-за коронавирусной пандемии детские сады и общеобразовательные школы. В последних, правда, занятия пока начались только в начальных классах – с первого по четвертый включительно, а со следующего понедельника, 22 февраля, к учебному процессу будут допущены и ученики 5-11 классов.

С 24 января в Абхазии фиксируется устойчивое снижение числа новых случаев заражения COVID-19, поэтому упомянутым распоряжением главы государства, принятым на основании решения Координационного штаба по коронавирусу от 9 февраля, некоторые ограничения в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции были продлены до 10 марта, а некоторые отменены. (Всего с начала пандемии, то есть уже почти за год, решения по этому вопросу принимались в республике в общей сложности семь раз).

Напомним, что значительная часть абхазского общества давно и упорно добивалась возобновления занятий в школах, делая упор на то, что учеба «на удаленке», особенно в школе начальной, показала в республике свою слабую эффективность. Проводились даже акции протеста (в Пицунде), был создан республиканский родительский комитет, поставивший перед собой целью отмену карантина в школах. Но тут сама ситуация с развитием пандемии в мире и Абхазии определяла решения руководства страны. В конце прошлого и самом начале нынешнего года кривая роста заболеваемости в республике шла резко вверх, и только в конце января наметилось улучшение (летальных исходов все еще немало, но новых случаев инфицирования стало намного меньше, за прошедшие сутки – только 24).

Многие встретили решение о начале занятий в школах с облечением и одобрением. И каково же было удивление множества интернет-комментаторов, когда в пятницу, 12 февраля, СМИ распространили сообщение, что в тот день на заседании Сухумского городского собрания депутаты приняли обращение к президенту Абхазии с предложением не возобновлять учебный процесс в школах республики до апреля. Кстати, в начале января депутаты просили его ввести строгий карантин для противодействия распространению COVID-19. В новом обращении говорится:

«Мы считаем, что возобновление учебного процесса преждевременно, несмотря на наблюдающийся некоторый спад случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока он неустойчив и вряд ли есть гарантия того, что с началом учебного процесса снова не начнется рост количества заболевших. По словам медиков, количество летальных случаев пока высокое, высок и процент тяжело больных. Дети, как известно, в большинстве случаев легко болеют, в основном – бессимптомно, но они же являются и переносчиками вируса, а значит, в разы возрастает возможность заболевания преподавателей, родителей, бабушек и дедушек... Надеемся, что к апрелю в нашей республике будут вакцинироваться не только медики, но и все население».

Злые языки обратили внимание на то, что обращение принималось без телевизионных камер, журналистов пригласили для освещения обсуждения лишь других пунктов повестки дня, и потому выдвинули предположение: не иначе, мол, депутаты не хотели «засвечиваться» перед членами республиканского родительского комитета, почти полгода боровшегося за возобновление школьных занятий.

Многие интернет-комментаторы возмущались обращением горсобрания:

«Просто бред какой-то! Дети даже в войну учились!»;

«Непонятно – они что, считают, что президент должен взять под козырек и отменить свое распоряжение? Это обращение еще могло бы восприниматься как-то по-другому, если бы его приняли до 10 февраля»;

«Дети и так бегают во дворах, на спортплощадках, общаются между собой – а это вы как запретите? В России эпидемситуация никак не легче, чем у нас, но дети там ходят в школу»;

«Им бы понедельники взять и отменить... Предлагаю заколотить все школы, вузы и упразднить Министерство просвещения. Такими темпами далеко пойдем, товарищи!».

Но встретилось и несколько комментариев в поддержку депутатов.

Поскольку в преддверии принятия распоряжения президента были рассуждения о том, что первая неделя учебы покажет, насколько велики риски, а по ее итогам будет принято решение о начале учебы с 22 февраля старшеклассников, многие восприняли именно так и само распоряжение. Однако, когда сегодня «Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик, та объяснила, что в распоряжении главы государства нет никаких «если», и старшеклассники через несколько дней приступают к работе.

А еще я поговорил с соседским мальчиком, который на днях начал уже посещать занятия:

– Меня зовут Нестор Ходжаа. Я учусь в четвертой школе.

– А в каком классе?

– В четвертом «б».

– В вашем классе сколько вообще человек учатся?

– Вообще 39.

– Ого! Ну, а сейчас вас же разделили на два потока, чтобы в каждом было меньше 20, и ты во вторую смену теперь ходишь? А в какую лучше – в первую или вторую?

– Во вторую.

– Ага, чтобы утром поспать подольше можно было? А сколько у вас сейчас в классе сидят человек, когда вы во вторую смену приходите?

– Где-то тринадцать.

– То есть не все ходят все же?

– Ну да.

– А учительница кто у вас, как ее зовут?

– Лолита Аполлоновна.

– Но у вас в классе никто не заболел этой болезнью?

– Нет.

– Где вам руки антисептиком обрабатывают: при входе в школу или при входе в класс?

– При входе в школу. И там же температуру измеряют.

– А тепло в классе? Сейчас же похолодало…

– А мы включаем кондиционер (зима-лето), и он дает тепло.

Задал я и несколько вопросов относительно первых дней занятий в школах начальнику управления образования Администрации Сухума Астанде Таркил:

– Есть ли случаи заболеваний каких-то?

– Нет, дети как начали ходить, так и ходят. И педагоги тоже на местах. Пока никто не жаловался. В школах очень ответственно подошли к этому вопросу, ко всем предписаниям. Как идет учебный процесс, освоение программ, сказать пока не могу, но относительно организационных моментов – все удовлетворительно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия